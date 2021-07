Carbajal: “Frente a los graves atropellos y a la profunda degradación institucional, hubiese sido casi una cobardía personal no aceptar este desafío”

24

El precandidato a diputado nacional por “Juntos por Formosa Libre”, Fernando Carbajal en un programa especial de Radio Parque, resaltó que “la ciudadanía reivindicó en algunos de mis actos los principios esenciales del sistema democrático para intentar poner freno al poder absoluto de Gildo Insfran“.

“Cuando se iniciaron los conflictos judiciales derivados de la pandemia, las resoluciones que tome siempre fueron fundadas en derecho y muy prudentes para permitirle al gobierno de la provincia encauzar a sus actos, lo que en una situación normal hubiera impulsado al gobierno de la provincia a encarrilado sus políticas sanitarias a lo que determina la ley y la Constitución, pero en vez de suceder esto como pasa en las provincias y los países democráticos, lo que sucedió fue un ataque desmesurado, un ataque directo a la independencia del poder judicial, agravios personales. Y, si bien esto no afectó el proceso sin ninguna duda si afectó la calidad institucional”, explicó.

El ex juez federal destacó que “la sociedad se pudo dar cuenta que la política puede hacer bien, pero también puede hacer mucho daño, con un gobierno que se mostró insensible y despreocupado por la situación de sus ciudadanos, con niños tirados en la ruta en Mansilla, está insensibilidad continúa porque sigue sin haber transporte interprovincial, esto quiere decir que si una persona de sector medio o con bajos recursos tiene un pariente enfermo no lo puede ir a ver, esta falta de empatía ataca a todos los sectores no es un problema de opositores u oficialistas, cuestionó Carbajal.

“Este es un gobierno insensible en cuestiones básicas, esto es lo que me ha llevado abandonar la carrera judicial que era mi proyecto de vida y aceptar este desafío que me han planteado amigos de distintos partidos políticos, grupos sociales porque todos se han visto mortificados por las decisiones políticas adoptadas por el gobierno, porque este proceso de profundización del autoritarismo se ve en la degradación de calidad institucional, en la debilidad del poder judicial y legislativo”, aseveró.

La pandemia les produjo un ámbito donde se sentían cómodos y han profundizado el modelo autoritario hasta el extremo de haber constituido un estado policial. En vez de construir hospitales para atender mejor a los enfermos, constituyeron cárceles para llevar detenidas a las personas que eran sospechosas como si cometieran un delito de estar posiblemente enfermas” acentuó.

También agregó que “con este autoritarismo se han llevado puesto al sistema de derecho, la provincia de Formosa no tiene un Poder Judicial qué le ponga freno al poder político, cuestión emitida por el propio STJ, faltando a la esencia del poder republicano, tampoco hay Poder Legislativo ya que han delegado todas sus funciones en la pandemia a un organismo que no existe en la Constitución, ni siquiera Poder Ejecutivo, porque tras 18 meses de pandemia y no había ministro de salud, no consiguieron un médico sanitarista que les dijera cómo hacer las cosas y que lo que estaban haciendo era una locura, basándose en un Consejo que dice tomar medidas sanitarias pero en realidad son medidas de control social.

“Los jueces estamos para controlar al poder político, es lo que hice yo en su momento, la Cámara de Casación, la de Apelaciones, la CSJN y la propia jueza López Macé lo reconoció con los últimos fallos, porque lo único que tenían que hacer era adecuar sus políticas a las mandas constitucionales y no entrar en esta espiral de violencia del insulto, la desacreditación, que no contribuye para nada la paz social”, explicó.

Además agregó que “todo lo sucedido durante la pandemia lo posicionó en un lugar de consideración de la sociedad, esto instó a observar que había una opción posible para que accediera al campo de la política, luego referentes del radicalismo, del Pro, del MID le plantearon la importancia de esta candidatura y si bien tenía dudas cuando advirtió que había una seria realidad de armar un frente opositor que llevara adelante las banderas de la democracia, de la república, de la vigencia efectiva de los Derechos Humanos que han sido horriblemente vulnerados, era casi una cobardía personal no aceptar este desafío”.

“Este Frente por Formosa Libre es una propuesta electoral que va a permitir que la mayoría de la sociedad exprese esta reivindicación de los valores democráticos que están hoy en juego en el país y la provincia, los graves daños generados necesitan un cambio del gobierno y la política, hay que cambiar el régimen para generar confianza en la sociedad, empresarios importantes del ámbito de la ganadería están pensando más en irse que en quedarse”, contó.

“Quién puede venir a invertir en estas condiciones si no dejan entrar ni salir a las personas, hay que generar un gobierno que tenga empatía y simpatía por los sectores productivos, así como ha habido una insensibilidad por la persona humana también por la condición de emprendedor, de comerciante, que tienen que hacer un esfuerzo por trabajar todos los días, pagar impuestos y llegamos a un contexto en donde se le pedía todo esto pero se los obligaba a estar todo el día cerrados, hay que tener conciencia que lo que ha pasado en Formosa no ha sucedido en ningún lugar del mundo“, dijo.

Así mismo mencionó que “hay que generar políticas públicas con la participación de todos los sectores, la Constitución prevé un Consejo Económico y Social cuestión que aquí no sucede, no existen productos elaborados en la provincia, tampoco se trabaja para ello”.

Con respecto a la decisión de la doctora Neme de dividir el frente, sólo le cabe decir que Juntos por Formosa Libre es la expresión de todos los grupos opositores históricamente han trabajado hace mucho tiempo, y es la expresión del proceso político que se ha vivido, no cree que nadie tenga derecho a apropiarse de las luchas populares porque estás son propiedad del pueblo, desde este frente se ofrece algo nuevo a la sociedad, una oferta electoral que reivindican los valores de libertad, igualdad, fraternidad y paz social, porque esta es una sociedad sufriente por la mala gestión que hizo padecer a miles de ciudadanos, a los que no se les permitía entrar o salir, trabajar, producir, a los independientes que quizás querían salir a buscar el pan para llevar a sus hijos y tenía al estado policial que se lo llevaba preso.

“A esta sociedad sufriente es a la que le decimos que hay un camino, que no es cierto que tengan que vivir de esta manera, se puede vivir mejor y en una sociedad libre, democrática, queremos iniciar este proceso de cambio, que tuvo su punto de eclosión el día 5 de marzo con esa toma de conciencia ciudadana que se va a manifestar en las urnas, y esto no tiene banderas partidarias porque alcanza justicialistas como radicales ciudadanos independientes, comerciantes como productores, porque hemos sufrido todos, salvo una minoría que es la que controla el poder, que cuando se enferman tienen un avión que los lleve a Buenos Aires , pero esa no es la realidad de ningún signo político, esos ciudadanos que en algún momento se sintieron representados por el gobierno hoy no lo van a votar porque no tienen ninguna razón para hacerlo, y nos van a elegir como alternativa que representa un nuevo modelo de sociedad, por eso les digo a los ciudadanos formoseños sin distinción de banderías políticas que piensen como quieren vivir ellos y cómo quieren que vivan sus hijos, porque los jóvenes se van porque no tienen futuro” sentenció.

Carbajal dijo que “son dos los actores políticos que se han destacado, unas son las mujeres y otro los jóvenes, son estos sectores los que van a decidir el resultado de las elecciones, las madres que han visto que sus hijos no han podido ir a la escuela durante 18 meses, las que tuvieron que venir a poner el pecho y el cuerpo para defender a sus hijos en las calles y los jóvenes que entendieron que la política es importante porque les marca el futuro, salieron a la calle a gritar y hacer lío Como dijo alguna vez el Papa Francisco, estos actores políticos han perdido el miedo y van a hacer que el gobierno pierda las elecciones para comenzar a construir un futuro mejor”.

“Juntos por Formosa Libre es un proyecto colectivo, está Emilia Maciel segunda candidata a diputada nacional, una joven abogada que puso el cuerpo en la calle y a los tribunales pero además es una dirigente ruralista, tiene contacto con las comunidades aborígenes y sus orígenes son del interior de la provincia, además de ella hay un montón de jóvenes, mujeres que van a estar trabajando al pie del cañón, ellos en el territorio y en mi caso en el Congreso. Ese aplauso cuando Sali de Juzgado Federal cuando termine mis funciones tiene que ver con el hecho de que pudimos armar un equipo de trabajo en donde todos sintieron que aportaron al sistema de justicia, por eso estamos armando un equipo poderoso para ganar las elecciones y proyectarnos hacia el futuro“.

Comentó que está saliendo al interior y “se les pide a los dirigentes que construyan la unidad en cada uno de los distritos en pos de un bien común, por eso la participación de todos los sectores entre ellos está Daniel Atanasio de la localidad de Laguna Yema, sin olvidar la vocación frentista del espacio, en la provincia se suele hablar del problema aborigen, pero ellos no son un problema, lo que sucede es que no fueron capaces de generar mecanismos de acuerdo, de canalización de los conflictos que ellos tienen y buscarle una solución razonable, el problema de un gobierno autoritario es que piensa que cualquier conflicto que estalla en la sociedad es un acto perpetrado por cualquier superpoder que lo quiere derribar”.

En cuanto a la Ley de Lemas opino que es mala en sí misma pero la aplicada en Formosa es perversa, porque está hecha a la medida de intereses personales, lo que menos interesa es la representatividad política sólo aplican esto a diputados y no a gobernador porque Insfran decidió que eso no le convenía, aparte de ser un gesto de mala fe política demuestra que no hay límites cuando se trata de tratar de mantenerse en el poder, pero este es el orden legal que se tiene y se tratará de dar así la pelea, siempre con el compromiso de cuando esté en el gobierno se harán las cosas de manera diferente prohibiendo las reelecciones de manera total y absoluta, con una ley electoral en serio para qué nos afecta el derecho a elegir de los ciudadanos.

Para culminar añadió “necesitamos que la ciudadanía tenga un voto heroico, debe vencer sus miedos y votar en contra del gobierno, sabiendo que nos pueden castigar en el trabajo pero no en el voto, por qué nadie puede controlarlo, no es cierto que ellos pueden saber a quién uno vota en el cuarto oscuro, esto no es posible”, señalo.

“Yo los invito a que voten a conciencia, que tiran el voto que le han dado y miren y reflexionen en ese momento sobre cuál de las boletas que están allí les garantiza una mejor vida, en qué tipo de sociedad quieren vivir, en la que viven ahora o en una sociedad democrática, libre en donde se pueda participar en las cuestiones públicas, que se pueda entrar y salir de la provincia, y que cuando toca una situación grave como puede ser una pandemia o cualquier otra crisis, la respuesta del Estado sea de empatía y de solidaridad con su propio pueblo, y que no convirtamos a nuestros ciudadanos en enemigos como ha sucedido en estos meses, este sesgo autoritario se dio también en el orden federal por eso se necesita un diputado que vaya a ponerle freno a este poder que quiere avanzar sobre todos, la política no se personaliza solo en ganarle a Insfran sino el objetivo es cambiar el sistema de gobierno por uno más democrático“, concluyó.

