Carbajal hizo lugar a habeas corpus de clorindenses y sostuvo que “no se puede prohibir la circulación”

Ayer se desarrollaron varias audiencias en el Juzgado Federal, donde el Juez Fernando Carbajal resolvió varios habeas corpus presentados por personas que están en la localidad de Clorinda para que el gobierno provincial respete el derecho de circulación de los ciudadanos, y determinó que la única exigencia que se puede establecer es la presentación de PCR, pero que “no se puede prohibir ni restringir la circulación”.

Vale recordar que se plantearon casos de afectación a pacientes oncológicos que no podían continuar sus tratamientos y varados de otras localidades.

“Es un fallo muy positivo”

El Dr. Juan Sebastián Montoya, uno de los abogados que representó a dos clorindenses, contó que “se trata de una resolución contundente de la Justicia Federal que logró poner un manto de racionalidad y Justicia para los varados que hasta el día de la fecha tenían sus derechos vulnerados. En líneas generales el análisis es muy positivo”.

Consultado por lo que puntualmente resolvió el Magistrado aseveró: “en particular lo que hizo este fallo fue resolver la situación de estos varados, lo positivo es que establece criterios generales para el tratamiento de la situación de los varados en Clorinda”.

“Ahora esto coloca al gobierno en una encrucijada de ver qué resuelve hacer, hay que ver si en función de lo que ya se resolvió decide levantar el bloqueo”, asintió.

Seguidamente explicó que es un fallo que no solamente sienta precedente, sino que establece un criterio general amplio “donde lo que se regula básicamente es la forma del ingreso y egreso de las personas”. “Nosotros en esta presentación en particular llevamos ante la Justicia el caso concreto de dos personas que tenían afecciones medicas que requerían salir de la ciudad de Clorinda para continuar con el tratamiento, más allá del fallo el criterio general que establece la Justicia Federal es que todas las personas podrían acceder o circular libremente”, reconoció.

Por otro lado, Montoya se desligó de responsabilidades en cuanto a que con esto se expandirá el virus. “Mucha gente malintencionada nos quiere hacer creer que el virus se puede expandir en función de que esta gente pueda circular libremente y hacer efectivos sus derechos fundamentales, lo que se pretende es que se pueda circular como corresponde, obviamente con todos los protocolos y haciéndose los hisopados correspondientes”, dijo.

“Las personas varadas que van a salir de la ciudad de Clorinda lo harán con un PCR negativo y con hisopado previo, con lo cual no tendrían porqué salir a contagiar a nadie, decir que lo harán es un argumento irracional que utiliza el Estado, que para mí es nulo y arbitrario”, continuó diciendo el letrado.

“La vida de una persona no vale más que la de otra”

“Lo que hizo el Estado con las personas que necesitan tratamiento médico y no pueden salir es una aberración, tan grande es la vulneración de todos sus derechos que prácticamente es casi similar a haberle firmado una sentencia de muerte, las consecuencias podrían ser nefastas, hay que decir esto claramente porque el Gobierno debe hacerse cargo de la situación y de las consecuencias”, lanzó.

Y prosiguió el abogado: “acá hay una cuestión que no se puede pasar por alto que tiene que ver con el análisis que hace el Estado de la norma y el análisis que hacen los peticionantes de habeas corpus, en este sentido está a las claras que los derechos no pueden ser ni cercenados, ni restringidos, sino que pueden ser compatibilizado, es decir, un derecho no vale más que otro. En pos de salvaguardar la vida de los más de 600 mil formoseños el Estado no puede cercenar el derecho de estas personas porque la vida de una persona no vale más que la de otra”.

“No existe prohibición de ingreso o egreso a Clorinda”

Por último, un dato que llamó la atención durante la audiencia fue lo expuesto a través de los escritos presentados tanto por parte del intendente de Clorinda, Manuel Celauro como así también de la Subsecretaria de Gobierno de la provincia, Gloria Giménez donde alegan que “no existe en realidad una prohibición de ingreso y egreso a la ciudad de Clorinda, sino un control más estricto exigiéndose el correspondiente hisopado con resultado negativo a coronavirus, con la respectiva hoja de ruta para mantener en todo momento un contralor en la circulación”.

