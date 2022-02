Carbajal: La incompetencia de López Mace carece de fundamentos legales, cedió a las presiones del poder político

84

En Formosa no hay Poder Judicial, los jueces penales son todos empleados administrativos del gobierno

El ex Juez Federal y diputado nacional por Juntos por Formosa Libre Fernando Carbajal cuestionó la infundada y claudicante «incompetencia» de la Juez Federal Belén López Mace.

El legislador indicó que se está en presencia de una grave irregularidad, porque la jueza López Macé no puede declarar su incompetencia porque hay un fallo de la Cámara Federal de Buenos Aires dónde de manera expresa determina qué la competencia de ese hecho le corresponde a la justicia Federal de Formosa.

En Formosa la justicia lamentablemente está sujeta las presiones del gobierno

La decisión de López Mace es claramente irregular. la causa va a volver a la Justicia Federal de Formosa y tendrá que resolver

«Con lo cual este fallo de la cámara no puede luego una juez de primera instancia contradecir esto, yo creo que esa decisión es claramente irregular y la causa va a tener que volver a la Justicia Federal de Formosa y se va a tener que resolver necesariamente y cualquier resolución que pueda adoptar algún juez provincial qué seguro va a ser de absolución o sobreseimiento, porque en Formosa no hay Poder Judicial, son todos empleados administrativos del gobierno los jueces penales, en consecuencia no hay ninguna posibilidad de que se investigue» sentenció.

Típica maniobra de ceder a las presiones que ejerce el poder

El exmagistrado expuso que está convencido de que la causa va a volver a la justicia Federal para que pueda continuar su avance, pero aún así es sorprendente el trámite que se le ha impuesto a esta causa porque la misma vino declarando de que la competencia es la Justicia Federal de Formosa, y lo que se debería haber hecho (López Mace) es llamar a declaración indagatoria e iniciarse el proceso, pero en vez de esto se declara nuevamente incompetente en otra típica maniobra de ceder a las presiones que ejerce el poder.

Imagínense si algún juez se anima a citarlo a declarar a Gildo Insfrán lo que podría llegar a sucederle al día siguiente

Carbajal dijo para finalizar «la experiencia indica que en Formosa la justicia lamentablemente está sujeta las presiones del gobierno, es público lo que me pasó a mí cuando tomé algunas decisiones que siempre fueron muy mesuradas que razonables, que tenía que ver con los derechos de los ciudadanos y esto implicó un ataque salvaje del gobierno, imagínense si alguno de los jueces federales se anima a citarlo a declaración indagatoria a Gildo Insfrán lo que podría llegar a suceder al día siguiente, y esto es lo que explica este tipo de resoluciones que carecen de todo fundamento legal».

Comments

comments