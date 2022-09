Carbajal: “Los Comisarios desde hace mucho actúan como punteros políticos del mesianismo de Gildo Insfran”

20/09/2022

El Partido Justicialista de la provincia de Formosa, presentó su balance 2021, publicado en el Boletín Oficial N° 12.066, con fecha 7 de septiembre del presente año. La sorpresa que no sorprendió a casi nadie fue que Comisarios, Jefes y ex Jefes de la policía provincial aparecieron como aportantes a la campaña electoral del Partido Justicialista.

Forman parte de la lista de aportantes el actual jefe de la policía, Comisario General Walter Rene Arroyo, el sub jefe Comisario General Bobadilla Cirilo Julián. Y los ex jefes de la policía Felipe Sergio Cañete y Juan Bernabé Escobar.

El diputado nacional Fernando Carbajal, en diálogo con Gabriel Hernández, en el programa “Sin Censura” condenó la partidización de la fuerza de seguridad, asegurando “El gobierno ha tomado un sector de la policía como una fuerza de choque político.

“Walter Arroyo lo ha demostrado muy claramente, por el rol militante que cumplió durante la pandemia, actuando como brazo armado del equipo mesiánico de supuesta lucha contra el COVID, no le tembló la mano en violar los derechos humanos” cuestionó, para recordar “que hasta el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla el más chupamedia de los chupamedias, tuvo que reconocer que existía violencia institucional en provincial perpetrada por la policía”.

Esto es un nuevo escándalo que mancha la institución policial, la policía de Formosa, no es la policía de Gildo Infran, aunque él se haya apropiado, es del pueblo formoseño.

“Por eso decimos que una de las tareas más importantes que vamos a tener que ejecutar ni bien lleguemos al gobierno, es profesionalizar de nuevo la policía de la provincia, sacando todos estos comisarios generales que son todos punteros políticos, y poniendo en lugar de ellos a los verdaderos policías que van a recuperar la institución policial”, confió.

“Debemos hacer una reforma policial muy profunda, transparentar el sistema de sanciones, hay muchos policías que han sido sancionado durante estos años, por ser personas honestas e independientes, revisar todo el proceso sancionatorio que han utilizado durante estos años, porque ha sido el instrumento de disciplinamiento ideológico de Gildo insfran y de Arroyo”, evaluó.

No me sorprende, esto no hace más que transparentar todo lo que demuestran todos los días, su obediencia ciega al líder mesiánico.

Por otro lado, fue consultado sobre Felipe cañete ex comisario quien sería recompensado por Insfran designando a sus hijos como jueces expresó: “habría que ver si no hay una recompensa mucho más directa. Si uno ve los niveles salariales que tienen los Comisarios Generales y luego analiza los niveles de vida que ostentan, yo creo que hay otros mecanismos mucho más directo que lo que puede ser la designación de algún familiar en algún cargo, esto es algo que lo vamos a tener que investigar muy a fondo”.

“Tengo algunas versiones sobre esto, inclusive alguna información que lamentablemente por ahora no lo puedo decir porque no lo tengo confirmado y me gusta ser serio en esto, pero tenemos algún tipo de otra información respecto de cómo se ha conformado este mecanismo de prebenda y de crecimiento patrimonial de los Comisarios Generales que va a tener que ser materia investigación como la del resto los funcionarios que se han enriquecido”, adelantó.

“Sin duda que hay mucho para investigar y para avanzar en ese terreno, no tengan dudas que lo vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno, siempre apuntando a la preservación de la institución de la policía de la provincia de Formosa, que tiene muchos hombres y mujeres que son muy valiosos, necesarios en la construcción de la Formosa para el futuro, hoy son víctimas de la persecución y del apriete de este grupo que ejerce la conducción”, concluyó.