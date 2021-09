Carbajal: “Mientras nos encerraban ellos estaban de fiestas. El domingo la fiesta de los ciudadanos será en el cuarto”

26

El ex juez y precandidato a diputado nacional de Juntos Por Formosa Libre, Fernando Carbajal, aseguró que lo sucedido en la pandemia nos demostró como la política puede afectarnos, perjudicarnos y nos demostró la capacidad que tienen las malas políticas para hacernos daño.

“Porque la verdad es que las erróneas medidas adoptadas le han causado mucho daño una sociedad sociedad, que para colmo se desayunó que mientras a ellos los encerraban, mientras no los dejaban ingresar, transitar visitar o despedir dignamente a un amigo o familiar, o mientras los detenían en cuarentena por ser sospechosos de estar infectados con el virus, ellos estaban de grandes fiestas, prácticamente burlándose de nosotros”, cuestionó Fernando Carbajal.

“Había muy poco de política sanitaria y mucho de política para controlarnos a nosotros de parte de un gobierno que en pandemia hizo todo mal, porque la verdad que va a costar mucho poder encontrar algo bueno, algo que podamos rescatar de este gobierno, porque mientras nos tenían a todos encerrados, sometidos a un estado policial, que no nos dejaba salir ni a comprar remedios, y que en muchos pueblos no dejaban ni siquiera ingresar mercaderías“, destacó el ex Juez Federal.

En Palo Santo públicamente le pregunte al intendente, si ellos pensaban frenar el virus con tierra…

Noticia en desarrollo…

