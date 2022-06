Carbajal: “Que Tafetani tenga más poder que el Jefe de Policía demuestra el nivel de decadencia y degradación del régimen de Gildo Insfran”

55

“Es una vergüenza y una afrenta a Institución policial que Tafetani y las patotas parapoliciales tengan más poder que el Jefe de Policía Walter Arroyo”

El diputado nacional Fernando Carbajal hizo referencia a su intervención en el Congreso de la Nación con respecto a la discusión por la Boleta Única y aseguró que “las trabas en el Congreso demuestran en cinismos del Gobierno”

El legislador manifestó que el gobierno impide discutir temas qué le interesan a la gente, sí bien acompañaron algunas cuestiones como el presupuesto y lo del acuerdo con el FMI, pero luego se tiene que meter presión para discutir por ejemplo la ley de alquileres, luego lo de la boleta única y no se pueden avanzar sobre los siguientes temas porque el oficialismo no lo permite ya que no conforman sus comisiones, recordemos que el presidente había solicitado en el mes de febrero sesiones extraordinarias que no pudo darse por la interna qué tiene el Frente de Todos.

«En el tema de boleta única están mezcladas dos cuestiones, primero el aspecto político que de la ley de lemas, con un sentido casi cínico del oficialismo de querer restarle importancia y decir que quiere tratar cosas que le importan a la gente restándole importancia a esto, estas son cosas que contesté, la primera que tiene que ver con el aspecto técnico y político y el avance que implica la boleta única, pero también desnudar el cinismo del oficialismo en esta pretensión de ponerse del lado de la gente cuando en realidad lo que tendría que estar haciendo es solucionándoles los problemas, es más no tenemos un calendario claro del funcionamiento del Congreso, pero lo cierto es que este tiene que reunirse los días miércoles para discutir los proyectos, ver los dictámenes e ir discutiendo, pero vamos a seguir dando esta pelea en la cámara de diputados para tratar los temas que son importantes y no tengo ninguna duda que la boleta única es un tema trascendente desde lo institucional pero también nos gustaría discutir los problemas económicos que son los que están afectando los bolsillos de los hombres y mujeres, por eso puse el ejemplo de Villa Dos Trece porque el fin de semana estuve recorriendo el interior de la provincia y lo que plantean los productores es que no tienen gasoil y el gobierno de esto se hacen los desentendidos como que no tuviera nada que ver» enunció.

La ampliación de la Corte

El parlamentario agregó que gran parte del problema es el contrabando de combustible y de eso nadie está hablando, no se ve al ministro de seguridad de la nación ocuparse de esto, y todas las medidas cómo el control de precios para bajar la inflación sin contar que las cuestiones que tienen que ver con las asimetrías de precios que se resuelven con políticas económicas serias consistentes, para lo cual hay que tener un gobierno serio pero contamos con un gobierno que envía proyectos ridículos al Senado de la Nación, cómo la pasada de los 25 miembros en la Corte Suprema de Justicia de la Nación siento una falta de respeto para el congreso y para el sentido común en la historia Argentina y en la Constitución Nacional, hacer esto y luego decir que quieren ocuparse de los problemas de la gente habla de la hipocresía del gobierno nacional.

«El proyecto que mandó el presidente Fernández firmado por varios gobernadores entre ellos Insfran y este es porque les está diciendo que va a poder poner un ministro en la Corte, pero lo que le sugiero a Gildo es que se empiece a ocupar del tema de las garrafas porque dentro de poco va a empezar a faltar gas en Formosa, y esto para que le diga alguno de sus ministros son pagados con los fondos de la gente qué se ocupe del tema para que no salgan a decir después de que es un problema del gobierno nacional, de Alberto Fernández que es un extraterrestre que vino hacerse cargo de la presidencia, es de esto de lo que tiene que ocuparse y no de tratar de meter un ministro en la Corte para asegurar su impunidad que es lo único que le preocupa» remarcó.

Además expuso que es irrisorio que el gobernador diga qué es injusto qué en Formosa se pague un boleto alto, lo mismo con la energía eléctrica, cuándo en su caso han presentado los proyectos correspondientes, entonces que le diga a su presidente y a sus legisladores que solucionen el problema, desde su espacio presentó un proyecto de corrección de la energía eléctrica cómo así también de la tarifa del transporte público, ha planteado la redistribución del subsidio hacia los colectivos, pero es el gobierno quién debe hacerse cargo pero siempre hablan y no hacen nada cuando tienen el poder porque son los que gobiernan.

Municipios

«Ellos dicen una cosa pero hacen otra, si piensa así el gobernador debería decirle a los legisladores Mayans, Parola que voten nuestro proyecto, pero Insfran viene avalando estás asimetrías en las tarifas eléctricas y en el subsidio al transporte público desde hace un montón de años, él es el responsable junto a otros que avalan este modelo de centralismo qué impuesto el partido justicialista que es muy poco federal porque les gusta la concentración de poder, Gildo habla de federalismo pero cuánto le da en coparticipación a los municipios, solo el 10%, por eso nosotros en el primer año de gobierno pensamos duplicar está coparticipación y esta es una decisión tomada con porque los municipios deben empezar a manejarse de forma autónoma o si no será como hoy que son delegados personales de Gildo Insfrán, estas son las cosas que hay que cambiar que los municipios definan su propia política pública, pero esto Gildo no lo quiere hacer porque quiere que todos los meses vengan los intendentes a chuparle las medias, para que le dé más plata y así funciona el sistema, lo mismo sucede a nivel nacional y es lo que él hace por eso avala estás asimetrías» sentenció.

El referente de la UCR señal o que el sueldo promedio de $50000 coloca los ciudadanos formoseños en una situación de indigencia y ni hablar de la situación de los municipales o de los empleados que están informatizados en el estado como los que pertenecen a las cooperativas truchas que lamentablemente cobran sumas todavía menores, en un verdadero régimen de explotación laboral.

Libertad de Prensa

Con respecto al ataque a la prensa Carbajal dijo «esto tiene como antecedente grave al hecho del propio Jefe de la policía corrido por una patota, o mejor dicho grupos parapoliciales, qué son fuerzas de choque que evidentemente el comisario Arroyo avala, porque el mismo verbaliza de que no se ocupa de la seguridad en estos actos públicos sino que se la delegó a estos grupos parapoliciales, que vienen lo corren a él como si fuera un mueble inútil, porque Taffetani tiene más poder que Arroyo, por supuesto esto es una afrenta a la institución policial, y a los miles de policías que han luchado durante años para defender los derechos de los formoseños, pero estos han perdido hasta la dignidad policial, esto demuestra el nivel de decadencia y degradación qué tiene el régimen es decir ya ni siquiera hacen un intento por mantener un margen de legalidad sino que directamente están entregados a estos grupos parapoliciales, nosotros venimos denunciando desde el año pasado la inexistencia del estado de derecho en Formosa, es una consecuencia del abandono por parte de los jueces del ejercicio del Poder Judicial porque el Superior Tribunal es una oficina administrativa del ejecutivo y ahora resulta que el jefe de la policía abandonado el ejercicio exclusivo de la violencia estatal y se la ha cedido a un grupo parapolicial».

El Poder Ejecutivo nacional debería estar interviniendo para ponerle fin a este régimen decadente

Para finalizar expuso qué este es el final del régimen porque hay un abandonó total del camino de la legalidad y la Constitución, se está en un camino de violencia muy peligroso y no se ve ningún atisbo de ningún sector social y político que no sea la oposición que le esté poniendo límites, el Poder Ejecutivo nacional debería estar interviniendo para ponerle fin a este régimen decadente pero será solo la sociedad formoseña que el dirá basta en el 2023, y deja su solidaridad personal hacia Julieta González, Leo Fernández Acosta y Adrián Gamarra.

