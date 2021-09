Carbajal se definió como “única alternativa contra las pretensiones K, y garantía de “no retorno a lugares a los que nunca perteneció”

17

El precandidato a diputado nacional por “Juntos por Formosa Libre el exjuez federal Fernando Carbajal en comunicación con Radio Parque hizo un análisis de su campaña electoral y el recorrido por los pueblos de la provincia de Formosa.

El ex magistrado enunció que recibió mucho afecto y energía de los ciudadanos en cada localidad que visitó, pudo verificar dos cuestiones en la sociedad, por un lado un enojo muy marcado con el gobierno y la necesidad de tener esperanza en el futuro, el problema del relato del oficialismo es que no sé sostienen en los hechos, las cosas que dicen los candidatos del PJ no tiene fundamento en la realidad y son los ciudadanos los que las perciben, en consecuencia estos se va a verificar en las urnas, aunque durante este tiempo los han querido llevar la campaña muy berreta, de insultos, de difamación, pero de su parte ha hecho el esfuerzo de sustraerse a eso, solo escuchando a los ciudadanos.

“La recepción que hemos tenido de parte de la ciudadanía ha sido extraordinaria, hay un doble fenómeno por un lado comerciantes degeneraciones intermedias que tuvieron que salir a las calles le decían nunca pensé que hasta altura de mi vida me tenía que convertir en una militante política, pero me obligaron a eso porque me cerraron el negocio, me obligaron a tener que despedir empleados, yo no tengo dudas de qué esa gente nos va a acompañar con el voto pero también hay un enorme sector de la sociedad que no se animó a salir a la calle con justa razón por el miedo que tenía al régimen pero que también nos va a votar, aseguró.

Hicimos una caravana en Pirané, y la respuesta entusiasta de la gente era muy notable, por eso creo que hay muchos ciudadanos dispuestos a acompañarnos, creo que con dignidad van a hacer valer en el cuarto oscuro su voto i van a votar en contra de este gobierno qué está enredado en una madeja de mentiras”, advirtió.

Este gobierno ha perdido ha perdido la capacidad de ver y escuchar a sus ciudadanos, tanto a nivel nacional como local, y coincidiendo con el presidente que dice que lo ha entregado todo, lo hizo tanto su dignidad como el estado y la poca vergüenza que tenía, las instituciones de la república, porque se está con un presidente deshilachado, deslucido casi patética es su figura, analizó.

Estamos ante un cuadro institucional complicado de un hombre que un día dice una cosa y al otro día sin ruborizarse dice lo contrario, el nivel de destrucción del sistema productivo es amplio sumado a la ineficacia en la gestión de la pandemia porque cuánto tiempo ha pasado y seguimos sin tener niveles de vacunación que serían los esperables para este momento, explicó el candidato de Juntos por Formosa Libre.

“En Palo Santo me encuentro con que la segunda entrada a la ciudad tiene un montículo de tierra de un metro para impedir que los vehículos ingresen, como si quisieran atajar el virus con tierra algo inexplicable, en la otra entrada un control policial, es decir atajan en el virus con policías, es un sin sentido, la misma falta de conexión entre los objetivos y los medios que se utilizan”, sentenció.

“Por eso son los pésimos resultados que tienen, por eso el desastre sanitario que han causado, porque se plantean objetivos teóricamente sanitarios pero que en realidad lo único que pretenden es el control de la sociedad, y por eso causan el daño que causan”, afirmó

“Y, lo hacen con todo, han causado un daño sanitario por la pésima gestión sanitaria y por otro lado premeditadamente un enorme daño económico a la sociedad en su conjunto, sin contar el daño a los chicos por el tema de la presencialidad, en el departamento Pirané aún no hay clases, pero hay algo más grave aún, dónde están los equipos pedagógicos para analizar los contenidos que nuestros hijos han perdido, lo único que hicieron estos incapaces es sacar un decreto diciendo que los chicos van a pasar de grado, pero no dicen cómo era un chico después de un año y medio de pandemia y de no ir a la escuela, ¿cómo recupera lo que ya no aprendió?” expresó el ex juez.

Por su parte expuso que no les interesa estas cuestiones porque no quieren educar a los ciudadanos lo único que quieren es hacer obra pública con escuelas pero de una vez que hicieron el techito azul, sí adentro están vacíos mejor, esa es la concepción que tiene este gobierno sobre la educación, lo mismo sucede con otros estamentos porque luego de construir hospitales son incapaces de brindar un buen servicio de salud.

“Lo mismo pasa con los reclamos de derechos, el corte de ruta en La Primavera, es un problema que es su razón de ser el negarse escuchar a los ciudadanos, los cortes se prolongan no por intransigencia de quienes reclaman sino por la sordera del gobierno y por la incapacidad de poner un funcionario que vaya al lugar y preguntarles a las personas que están reclamando cuál es el problema que tienen”, analizó.

“Hoy en el cierre de la campaña del gobierno vamos a ver cientos de camionetas moviéndose con vales estatales y yo les pediría que aunque sea una manden a los cortes para preguntar a la gente que les pasa, y ver cuál es el problema para solucionarlo, pero este es un estado que está ausente y paradójicamente tenemos alavés un estado policial porque hay policías por todos lados, pero no cumpliendo lo que tienen que cumplir que es la seguridad ,sino para controlar a quienes salen a trabajar y para reprimir y perseguir a los ciudadanos, y por otro está el estado ausente que no brinda un servicio de salud, de Educación ni de seguridad, este combo tan dañino para la sociedad yo creo que este domingo se va a terminar”, remarcó.

Además agregó que habrá un fuerte golpe electoral al gobierno y esto los obligará a tener que cambiar de acción, es importante que los ciudadanos sepan que a estos gobiernos autoritarios hay que frenarlos con el voto,

Este domingo es la ciudadanía la que tiene el poder no el gobierno, y deben usarlo para ponerles un freno, por eso le solicitó que todos que vayan a votar, porque quedarse en sus casas es un modo indirecto de apoyar al gobierno, quiénes quieren cambiar tienen que ir a votar y desde su espacio no tienen ninguna duda de que Juntos por Formosa Libre es la expresión y el canal electoral a través del cual esto se puede dar ese cambio, porque han dado testimonio de la defensa de los Derechos Humanos, de la república y de la libertad y lo han hecho en el momento más duro y más triste de la pandemia, por lo cual tienen la autoridad de decir que lo van a seguir haciendo.

Para culminar sentenció que ya no da para más esta sociedad crispada con funcionarios que insultan, que imitan y hacen chistes malos y lo único que generó fue cansancio en la gente, aseguró.

Carbajal aseguró que será el único candidato que garantiza estará peleando contra el kirchnerismo y su vocación hegemónica y autoritaria y hay que entender que ellos quieren hacer cientelismo en el orden nacional, lo que Insfran logró en Formosa Cristina Fernández lo quiere hacer en el orden nacional, por lo cual son la única propuesta electoral que puede dar certeza de qué se van a mantener firmes en la lucha por la democracia, la libertad y no tendrán regreso lugares a los cuales nunca han pertenecido, destacó.

Juntos por Formosa Libre es el frente opositor en el orden local pero es también la expresión opositora a nivel nacional por lo cual se integrarán a un bloque opositor muy sólido con características distintas, pero que siempre están en defensa de los Derechos Humanos, Juntos por Formosa Libre es la única opción para ponerle freno al gobierno del Consejo del COVID y a su candidato Fernández Patri.

