Carbajal: “Terminar con el CIRCO de la mesa del Covid, es saludable pero insuficiente. Es hora que se ponga a gobernar en serio”, advirtió

El flamante candidato a Diputado Nacional, Fernando Carbajal en declaraciones al programa “Sin Censura” de Radio Parque 89.3, consideró saludable la decisión del gobernador Gildo Insfran de “suspender” las parodias de conferencias diarias del Consejo del Covid, a la vez que advirtió que “no es suficiente” y reclamó “que se ponga a gobernar en serio“.

Manifestó que con respecto al abandono de esta metodología de “las Conferencias de Prensa” del Covid, “Me parece una medida saludable, pero insuficiente”.

Claramente hay que agradecer que luego del revés electoral el gobernador haya decidido terminar con ese espectáculo “CIRCENSE” al que éramos sometidos diariamente los formoseños. indicó

Se trataba de un claro ejercicio abusivo de los medios estatales, porque una cosa era el informe del Covid sobre los casos vinculados a la Pandemia y otra cosa era ese espectáculo “Stand up” que montaba el Consejo de la mesa del Covid, cuyo único objetivo era atacar a la oposición, quebrantando por supuesto todas las reglas de convivencia democrática y de buena educación inclusive que deben imperan entre los dirigentes políticos, cuestionó.

“Creo que es un gesto de madures del Gobernador que haya entendido que había que terminar con este “CIRCO” y será bueno que se ponga a gobernar en serio”.

De todos modos, no es suficiente; lo que el gobernador tiene que hacer es disolver el “Consejo del Covid” porque ese organismo es una aberración Institucional, porque no está previsto en ningún lado que no debe funcionar de esta manera, objetó.

Una cosa es tener un Órgano de Coordinación Interministerial que, si es posible de hacerlo, y otra cosa es haber creado un organismo que dicta leyes, las ejecuta y hace juzgamientos ejerciendo la suma del PODER PUBLICO, censuró.

Por lo cual, si bien agradecemos por una cuestión de buen gusto y calidad democrática y Republicana que hayan terminado con el circo, le vamos a exigir ahora es que vuelvan al camino institucional, demandó.

Quien tiene que tomar las medidas que restringen derechos es la legislatura a través de leyes y quienes tienen que tomar las medidas ejecutivas son los ministros, actuando individualmente o el gobernador a través de decretos, como ha sucedido siempre y no a través de esas Aberraciones que son estas “Innominadas” resoluciones del Consejo del Covid que reitero es una grosera violación constitucional, f inalizó.

Si bien celebramos este avance, exigimos más. Exigimos que respeten y cumplan con la Ley y la Constitución.

