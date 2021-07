Carbajal terminó con el Virus: Ahora ya no importa la vida, sino no perder una elección

Despúa de un año y 4 meses apareció Gildo Insfrán, para pedir votos en el lanzamiento de los precandidatos a diputados nacionales, Ramiro Fernández Patri (quien va por su reelección) y Elena García, quien responde a Jorge Jofré y es concejal de la ciudad de Formosa.

En un salón desbordado y amontonados sin respetar ninguna medida sanitaria, los “compañeros” rompieron todos los protocolos con la presencia del mandatario que dio rango de ley a restricciones que ellos mismos no cumplen y son los primeros en romper, cuando sus intereses personales y electorales están en juego, como ya sucedió el lunes en el homenaje a Eva Perón, en la esquina de las calles, Eva Perón y Avenida 25 de Mayo.

“Hoy no venimos a festejar nada, hoy venimos solamente a un reencuentro para hablar de la nueva normalidad que nos exige este virus. Venimos a hablar de las elecciones, que ninguno de nosotros hemos vivido en el contexto que vamos a vivir ahora y esto significa mayor responsabilidad de parte de todos. Debemos cuidarnos y en definitiva nos debemos cuidar todos para tratar de que este virus no se lleve más ninguna vida” expresó Insfrán en un aglomeramiento de personas que no respetaban los protocolos.

Dijo además que: “Nadie sabe como enfrentarlo. Solo en los medios de comunicación estaban los sabelotodos. Se olvidan que hace unos años gobernaron cuatro años y nos dejaron en peor situación de la pandemia en la que hoy estamos. Nos han dejado con una deuda que pagarán nuestros nietos y bisnietos por mucho tiempo pero ello no significa que nosotros vamos a renunciar a la lucha en todos los frentes porque el lema de los formoseños es “en Formosa no se rinde nadie”.

Explicó que habrá que adecuarse para cumplir los protocolos para evitar los contagios, “Cuando nadie sabia nada y el mundo se arrodillaba ante este virus nosotros tuvimos el mejor estatus sanitario del país. El año pasado tuvimos que lamentar un solo fallecido, no fue producto de la casualidad sino de las medidas sanitarias que se han tomado y el compromiso de ustedes. Hay poderes fácticos y hacen su trabajo como los medios porteños, un sector de la justicia federal e inclusive hasta el máximo tribunal de la justicia que ha tenido fallos que lo han puesto a prueba. Hemos respondido como teníamos que responder pero no quedaban conformes” dijo.

“Los porteños a mi no me quieren, lo lamento por ellos. Pero si me duele y me entristece como formoseños que comprovincianos nuestros se presten para tamaña actitud en contra de nuestro pueblo. Eso nos llevó a los resultados de hoy, nosotros queríamos sostener la salud y la vida a toda costa, esperando los resultados de los científicos del mundo. No conocemos hoy las secuelas pero después se empezó a visorar de que podíamos tener una vacuna en tiempo record. Apareció una de ellas pero el sector radicalizado dijo que era veneno. Es la infectadura. Le denunciaron al presidente de la Nación” continuó diciendo.

Agregó que: “Vivimos en un mundo tan desigual, en un mundo capitalista, desigual, 5 paises se apoderaron del 80% de la vacuna. EEUU. compró 5 veces más vacunas que su población. Entre EEUU., Inglaterra, Europa, Cánada, acapararon las vacunas y lógico, el presidente tuvo que salir a buscar. Que nos dicen, que las medidas que tomó el presidente es por una cuestión de geopolítica, nosotros los peronistas no nos entregamos a nadie, solamente nos entregamos a nuestro pueblo y a los intereses de nuestro pueblo. Ellos se arrodillan, nosotros como pueblo creyente solamente nos arrodillamos ante Dios”.

Afirmó que: “Dicen algunos medios que las medidas que hemos anunciado ayer eran por las elecciones. Tomas las medidas que tomamos responden a la situación epidemiológica de nuestro pueblo, hemos sido la primer provincia en vacunar a todos aquellos que puedan recibirla, o sea de 18 años para arriba y ya estamos vacunando la segunda dosis. Hoy hemos recibido más vacunas y vamos a seguir haciendolo porque compartimos la medida tomada por el presidente de la Nación de limitar el ingreso a nuestro país y quienes ingresen tienen que hacer la cuarentena correspondiente”.

“Acá nos exigían que compremos la vacuna Pfizer pero hablo de la hipocresía de esa gente porque ellos estaban en contra de la vacuna pero cuando llegaron la vacuna los primeros que ponían el bracito eran ellos y van a ver ahora cuando se tengan que vacunar los niños de 12 años hasta 17 como van a ir con sus hijos también. Tienen que ser coherentes porque yo no hago distingos por partidos políticos, a mi me interesa la vida de todos. Vamos a tener las dos dosis pero esto no significa que no podamos contraer la enfermedad, solo que quienes se infecten cursen la enfermedad de manera más leve. Por eso tenemos que seguir cuidandonos” explicó Insfrán.

“Me dieron una sorpresa porque me dijeron vamos a hacer un acto, una reunión en el Club San Martín, donde nos reunimos la mesa con los partidos aliados. Venía con la idea de que ibamos a estar todos sentaditos. Como decía un amigo, yo te invite a una reunión y se me fue la mano. Nunca hemos violado ningún cronograma electoral, algunos ya violaron. Asi como violaron cuando ejercían algunos cargos en donde tenían que resolver cosas” sentenció.