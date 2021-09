Carbajal y Neme pulieron coincidencias, sin hablar de candidaturas, ni definir si suman más contra Insfran yendo juntos o separados

17

El viernes a la mañana en la sede del PRO, Fernando Carbajal y Gabriela Neme candidatos a diputados nacionales por “Juntos por Formosa Libre” y “Estamos con vos”, se reunieron oficialmente por primera vez para comenzar a definir los pasos a seguir para avanzar hacia las elecciones generales de Noviembre, de modo de enfrentar de la mejor manera al modelo despótico y xenófobo de un desbordado Gildo Insfran.

De la reunión participaron Adrián Bogado, Ricardo Buryaile, Martín Hernández y Enrique Ramírez, en representación de los 28,84%, obtenidos por Carbajal, y de los 19,15% que acumuló Gabriela Neme.

El dilema es si suman más: Juntos o Separados

En el entorno de los dos sectores subsisten las fundadas dudas sobre si es mejor ir juntos o separados, a las elecciones generales de manera sumar a la oposición a Insfran desde la acumulación de ambas fuerzas, sin necesidad de fundirse o unificarse en una sola lista.

Por el contrario hay otros que afirman que es mejor presentarse ambos sectores unificados en una sola lista opositora, pero esa opción es la que presenta mayores reparos e inconvenientes, porque no son pocos los que afirman que unificados en una lista no podrán contener a la totalidad del caudal de los votantes ambos sectores, y que no contribuiría al objetivo central de llegar con la mayor cantidad de legisladores a la cámara de diputados.

El desafió de llevar a los mejores y más potables candidatos

Por el contrario la opción de ir separados compitiendo electoralmente en pos de un objetivo común, obligará a ambos sectores a optimizar sus ofertas electorales y como dijera uno de los candidatos a poner a los mejores jóvenes, hombres y mujeres en las principales candidaturas de listas que representen las aspiraciones de toda la geografía provincial.

“Estamos convencidos de que hay un camino por recorrer juntos y el primer paso para eso, era el diálogo y lo hemos hecho”, afirmó Carbajal.

Por su parte, Gabriela Neme indicó que “estamos satisfechos porque hemos podido encontrar muchos puntos de acercamiento entre las partes, ambos coincidimos en que queremos formar un frente opositor que termine con Gildo Insfrán, que está derrotado y que en noviembre seguramente va a perder las elecciones”.

Luego de la reunión, ambos dirigentes afirmaron que tienen agenda abierta para volver a juntarse y dialogar, ya que la idea es diagramar una estructura fuerte que les permite llegar bien armados para las elecciones de medio término en noviembre y prepararse para el 2023.

