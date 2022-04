Carlos Cantón cruzó a Olivera y consideró trascendental respaldar a Luis Naidenoff en su proyección nacional

“Por supuesto, con más razón en la reelección indefinida, pero fundamentalmente en el Ejecutivo nacional, provincial o municipal porque allí se crea la figura de la no reelección o la reelección por única vez. En países con más años de democracia que el nuestro, se mantiene el equilibrio de poderes porque no existe la reelección por más de un período”, resaltó

“El equilibrio en el sistema se logra cuando no hay desequilibrio entre los tres poderes; de modo que no sea todo manejado por el Ejecutivo como ocurre acá en Formosa; es por eso que se pone la figura de la reelección no indefinida en gran parte del mundo”, amplió.

En los cuerpos deliberativos se necesitan legisladores con mucha experiencia

“Por el contrario en los cuerpos deliberativos se necesitan legisladores con mucha experiencia para ocupar esos lugares; a mí me da mucha satisfacción que Naidenoff esté hace años, en el Congreso nacional, donde fue presidente del bloque de Cambiemos, habiendo presidido también el Interbloque. La gestión que tiene a nivel nacional solo es posible gracias a los años de experiencia, a la aquilatada trayectoria, a los años de formación y la enorme cantidad de proyectos presentados; es de los senadores que más trabaja”, dijo.

“Sus colegas de bancada que desde hace años lo eligen por unanimidad para presidir el Bloque e integrar la Mesa nacional de juntos por el Cambio, y quienes conocemos de cerca su trabajo parlamentario, podemos acreditar lo que su capacidad intelectual, su formación y experiencia legislativa junto a su inquebrantable esfuerzo físico y emocional significan un gran aporte para la construcción de la Argentina que viene», aseguró.

Alcanzar el nivel de conocimiento, experiencia, formación y de crecimiento de Luis solo resulta posible con varios periodos de presencia legislativa”, insistió. “Su participación, su aporte intelectual, y su compromiso con la patria, hoy son clave para nuestro país”, aseguró.