Carlos Lee: “El fallo de la Corte le dio la razón al Juez Carbajal y a los abogados que defendimos los derechos de los Formoseños”

Gracias a Dios se ha puesto un manto de justicia sobre los atropellos, las restricciones a las libertades, los abusos de poder y las arbitrariedades puestas de manifiesto por las autoridades del Gobierno de la provincia a los que la Corte Suprema puso fin, al reconocer los derechos de los formoseños, aseguró el doctor Carlos LEE.

El abogado Carlos Lee, patrocinante de los amparos presentados en favor de los varados formoseños, en declaraciones a Radio Parque FM 89.3, destacó como “histórico y como una visagra” el categórico fallo de “la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se ha expresado en contra de los abusos, las arbitrariedades y los atropellos del Gobierno senil de Gildo Insfran, y ha entendido que nos asiste la razón tanto a los abogados defensores, como al Juez Carbajal y a la Cámara Federal y en consecuencia ha fallado poniendo limites a los desbordes autoritarios del Gobierno provincial.

La corte suprema ordenó al Gobierno de insfran instrumentar en un plazo máximo de15 días, las medidas necesarias para garantizar el ingreso efectivo de los miles de varados a los que hace 8 meses, caprichosamente les niegan el derecho constitucional a ingresar a su provincia, explicó.

El Gobierno debe cesar con las restricciones que violan groseramente los derechos humanos de los formoseños, deberá acondicionar los lugares que habilite para que los que ingresen realicen la cuarentena que establezca el gobierno y, por supuesto, el Gobierno tendrá que ser responsable de todo lo que pueda pasar con respecto a la salud pública que instrumenta la Provincia para combatir a este virus que aqueja al mundo entero, señaló Lee.

La competencia es Federal y las medidas de Insfran son definitivamente inconstitucionales y violatorias de los derechos humanos.

Con relación al conflicto de poderes que quiso instalar el gobierno de Insfran, con respecto a la competencia jurisdiccional en los casos de los varados, Lee aclaró que “este fallo resolvió todo y arrojó al tacho de la basura el pedido de juicio político al Juez Federal Fernándo Carbajal impulsado por la provincia e presentado en Buenos Aires por Ramiro Fernández Patri”.

“Si bien nunca estuvo seriamente en discusión ni en duda para los hombres y mujeres del derecho, el máximo órgano judicial del Estado argentino lo ha dicho, ya lo ha resuelto, no hay nada más para discutir en cuanto a la competencia de la Justicia provincial o federal”, sentenció.

“si bien veníamos peleando por esto desde el mes de abril, porque se vulneraban derechos como el aislamiento obligatorio en condiciones deplorables, la prohibición de ingreso a la provincia de quienes se encontraban fuera del territorio provincial, con toda esta lucha de Habeas corpus, de planteos ante la Cámara, luego ante la CSJN y hoy esto tuvo su fruto porque el máximo órgano de justicia se ha expedido y nos ha asistido la razón de que se vulneraban los derechos de las personas al no permitirles ingresar a sus casas”.

Con este fallo la Corte le da un plazo de 15 días a la provincia para que establezca de forma ordenada y administrada como dicen, la entrada de los 7500 formoseños que aún esperan esto, esto como lo veníamos diciendo, y lo ratifica la Corte no supera el test de razonabilidad las medidas impuestas por el gobernador de la provincia que continuamente las aclara el ministro de gobierno de la provincia, y hoy lo van a entender que no solo lo decía el juez Fernando Carbajal, que lo corroboró la Cámara sino que el máximo órgano de justicia se ha expedido en la cuestión”.

Hace dos días para festejar el día de la militancia y el apoyo al gobernador han demostrado que poco les importa la salud pública de todos los formoseños

Resulta claro que estas medidas son extremadamente arbitrarias y la poca certeza que tienen las personas que solicitaban su ingreso indeterminado por cierto, hoy tendrán 15 días para manejar la situación y sin querer avasallar el sistema sanitario que ellos han impuesto, ahora tendrán que adecuar los centros de aislamientos obligatorios para que estas 7500 personas ingresen y puedan ser controladas acorde a las exigencias que el gobierno entiende que deben serlo para resguardar la salud pública de todos los habitantes de la provincia.

Solo espero que el ministro de gobierno no haga de esto una tribuna política, porque con todo el andamiaje que hicieron hace dos días para festejar el día de la militancia y el apoyo al gobernador han demostrado que poco les importa la salud pública de todos los formoseños, porque no se mantuvieron las mínimas medidas de seguridad impuestas por ellos mismos y que fueron avaladas por la Legislatura de la provincia que lo que digo no lo hago, pero ahora van a tener que atender los derechos de cada uno de los ciudadanos de Formosa, concluyó Carlos Lee.

