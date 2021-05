Carlos Toloza dijo que se necesitan no menos de 100 camas UTI para el interior

17

El Presidente del movimiento Unión Alfonsinista-UAL-Profesor Carlos E. Toloza afirmó ayer que, por la explosión del brote de covid19 de la cepa de Manaos en el interior provincial, se necesitan no menos de 100 camas UTI con respirador mecánico para instalar en los hospitales de los pueblos, toda vez que la dotación de los Hospitales Distritales no da abasto, por las pocas camas UTI que poseen. Toloza dijo que ” me hablan personas del interior que están con miedo de morir en sus casas y sin respirador, como algunos casos que ya han ocurrido, porque el sistema de salud no está respondiendo a las necesidades de las personas, nadie se siente a salvo y seguro en los pueblos’. Toloza pidió al gobierno la ampliación de los hospitales destinados a la atención de pacientes de Covid19, que requieran respiración mecánica, a mas localidades, puesto que más del ochenta por ciento de las mismas carece de camas con Terapia Intensiva con respirador.

El dirigente radical destacó que de acuerdo con lo informado, el 23 de mayo, por el Consejo del Covid19 de Formosa, en último parte diario sobre el covid19 en que se consignan los casos activos por localidad, que se dejaron de informar sin que se conozcan los motivos, hay contagiados en casi todas localidades, algunas con alto número de positivos y citó los casos de Los Chiriguanos 116, El Espinillo 108, Misión Tacaaglé 95,General Belgrano 81,Riacho He He 76,Villafañe 62,Estanislao Del Campo 61, Laguna Naineck 59, General Güemes 57, Misión Laishí 48,Villa Escolar 39,Comandante Fontana 37,Pozo del Tigre 35,Siete Palmas 35,General Mansilla 25,María Cristina 22,Laguna Yema 14,Lote 8 14, San Martin Dos 10,Fortín Lugones 8,Vaca Perdida 5,El Potrillo 4, Posta Cambio Zalazar 4,Pozo de Maza 4,El Chorro 3 y La Rinconada 2. A la fecha y después de casi una semana más de contagios en aumento, esas cantidades no han disminuido a pesar de las altas naturales de los que pasaron la enfermedad, sino que han aumentado.

El Profesor Toloza hizo notar que en ninguna de estas localidades hay camas UTI con respirador artificial y que los centros de salud son de segunda y primera complejidad, por lo que los enfermos cursan su contagio en sus domicilios, implorando que no se agrave su dolencia, agregó que muchas de estas localidades distan centenares de kilómetros de una cama UTI, como las de Zalazar, Lugones, San Martin Dos, Maria Cristina, Lote 8, El chorro, y para más cuando se llama la ambulancia y se pide auxilio no se consigue.

Toloza afirmó por ello que está claro que el diseño del sistema de salud que hicieron los autollamados científicos del Consejo del Covid19 de Formosa para combatir la pandemia fue chico y mezquino, se tornó insuficiente desde donde se lo observe y evalúe, y que está dejando a miles de formoseños sin el auxilio sanitario debido, y lo que es más dramático sin garantías de ser bien atendido si llegara a enfermarse, dado que todos tienen pleno conocimiento de que “aquí no pasa nada, si te agarra mal, te morís y te morís”.

Como viene sucediendo, aseveró el Presidente de UAL, la curva de contagios no baja en Formosa, a pesar del encierro y de las restricciones de actividades y de circulación, sino que sube más y más: cada vez que el gobierno pasa los 7 mil test de búsqueda de casos, los positivos pasan el millar, aclaró el dirigente, y no está bueno que los funcionarios “jueguen” con las estadísticas, deberían volver a testear 7 u 8 mil personas por día y dar a conocer los casos activos por localidad en forma diaria, ya que se trata de un derecho constitucional de información veraz, donde la salud y la vida están de por medio, para la salud física y mental de las personas no da la mismo saber que hay 10 contagiados que 100, esa información no se le debe ocultar a los pobladores.

En el interior se necesitan y con suma urgencia más profesionales de la salud, más camas UTI con respirados, más hospitales para combatir la pandemia y más ambulancias.

