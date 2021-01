Carrió felicitó a la FM 89.3, por la valentía de entrevistarla rodeados por una dictadura que somete a vejaciones a la gente y comete delitos de lesa humanidad

9

La ex diputada nacional y referente de la Coalición Cívica doctora Elisa Carrió en dialogó con Radio Parque FM 89.3, cuestionó las gravísimas vejaciones y violaciones a los Derechos Humanos que comete impunemente la dictadura Gildo Insfran, contra la cual pidió la intervención federal y denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Hay complicidades, no puede ser que la Intervención Federal y no lo haya hecho nadie del propio Norte Argentino

La ex legisladora manifestó su aprecio y conocimiento por la provincia, definió al gobierno como una autocracia, una dictadura que somete a todo un pueblo, que dominan las elecciones con complicidades varias por silencio, porque no puede ser que desde su sector se pide la intervención federal y no lo haya hecho nadie del propio Norte Argentino.

En Buenos Aires hay muchos expulsados de Formosa, por falta de trabajo y que quieren ir a ver a sus padres que se están muriendo o a sus familiares, y son sometidos a vejaciones indescriptibles, con tratos que en los tratados internacionales son maltratos y torturas, afirmó.

Lo que está realizando Insfrán es un atentado al orden democrático, y una afectación grave e irreparable a la dignidad, a la integridad, del derecho de circulación de las personas

En consecuencia, en Formosa hay delitos de lesa humanidad. Y, los Jueces Federales no se pueden declarar incompetente, porque la materia es estrictamente constitucional y lo que está realizando Insfrán es un atentado al orden democrático, y una afectación grave e irreparable a la dignidad, a la integridad, del derecho de circulación de las personas, cuestiónó.

Además sostuvo “si todo el país declarara esto, sería un estado de sitio, y ningún gobernador puede hacer esto ni siquiera por cuestiones sanitarias, y él (Gildo Insfran) lo está haciendo de hecho, en consecuencia vamos a hacer la denuncia penal y voy a pedir a un juzgado federal que actúe y serán responsables los jueces y todos los que no actúen, porque no se puede humillar al ser humano, indicó.

Entonces de qué ideología hablan sí yo sé cómo tratan a los wichis, a los tobas, a mí Gildo Insfrán no me va a convencer sí yo sé que les pagan para votar y que someten a una sociedad al miedo,

Estos autoritarismos provinciales se tienen que terminar de una vez, y la gente tiene que perder el miedo porque es cómodo ser esclavos, pero hay que resistir porque sus hijos van hacer hijos esclavos, nietos de esclavos y se lo digo a todo el pueblo de Formosa

Yo se lo que es “no tener medios de comunicación” cuando voy a Formosa, pero esto pasa desde el 2003, lo que hace Insfrán no tiene nombre y dice que tutelan los Derechos Humanos y es una mentira, está subvirtiendo la forma republicana de gobierno. por lo tanto está perfecto pedir la intervención”, ratificó.

Por otra parte indicó que hay que hacer presentaciones en todas las jurisdicciones porque el hábeas Corpus procede por sí o por un tercero en su nombre, la intervención por tratados internacionales habilita a cualquier juez, pues él que no garantice los Derechos Humanos está en estricta violación y es cómplice del atentado al orden constitucional de Formosa, y esto tiene que ver con el presidente de la república, la vicepresidenta, los gobernadores del justicialismo que apoyan las medidas Insfran y son responsables de la violación de los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional.

En él hay un dictador violador de todos los Derechos Humanos, y la Comisión se va a pronunciar porque es intolerable para una nación sostener lo de Formosa

“La CIDH haría cesar estas cuestiones y hacer responsable al Estado Nacional sobre todo de los dichos de Fernández, es decir deberán pagar indemnizaciones pero básicamente ya están en delitos todos, y estos delitos son imprescriptibles porque son actos de fuerzas incompatibles con el artículo 36 de la Constitución Nacional,

Estos lugares a donde llevar a la gente son centros de detención, y si no, solo hay que recordar cuanto tardó la nación en reconocer a los soldados como víctimas en el atentado del regimiento, siempre se trató a los terroristas, como desaparecidos como muertos con indemnización, pero nunca reconocieron a los soldaditos formoseños, y eso porque nosotros los del Norte somos como desaparecidos para el resto de la nación, pero estos autoritarismos provinciales se tienen que terminar de una vez, y la gente tiene que perder el miedo porque es cómodo ser esclavos, pero hay que resistir porque sus hijos van hacer hijos esclavos, nietos de esclavos y se lo digo a todo el pueblo de Formosa“, advirtió.

Gente hacinada en condiciones de tortura, con comunidades aborígenes con desaparición forzada de personas

La dirigente agregó qué los manifestantes no tienen que usar la violencia, porque el silencio y la no-violencia van a destituir a Insfran, porque eso busca para reprimir, en él hay un dictador violador de todos los Derechos Humanos, y la Comisión se va a pronunciar porque es intolerable para una nación sostener lo de Formosa, porque si a todos los gobernadores se les ocurre hacer lo mismo entramos en dictaduras, y no es algo de no creer que lo pueda hacer la Cámpora o Cristina, esto es el inicio de algo que puede llegar a suceder en toda la nación, por eso toda la nación debe ser solidaria con la gente de este pueblo, gente que hoy está hacinada en condiciones de tortura, lo mismo que sucede con las comunidades aborígenes por las cuales piensa realizar denuncia por desaparición forzada de personas.

Insfran arma un feudo en una provincia donde rige el contrabando y el narcotrafico, no les parece raro?

Insfran arma un feudo en una provincia donde rige el contrabando y el narcotrafico, no les parece raro?, pero no me preocupa lo que diga porque yo estoy defendiendo los derechos humanos y no tiene relevancia lo que diga, y estos qué gobierno en Formosa son pobres personas, en el sentido de avaricia y codicia, del destrato”.

A los jóvenes les digo no se acostumbren a ser esclavos

Lilita Carrió añadió para culminar “a los jóvenes les digo no se acostumbren a ser esclavos, esto sucedió en Formosa por un silencio enorme y por una complicidad, cuando iba a provincia tenía solamente un medio porque Gildo prohibía que yo salga en los medios, después no pude entrar más porque no tenía garantía de seguridad, y dejé de ir sobre todo para que no pongan presa a la gente que iba a los actos, pero llevo al norte en mi corazón y eso no lo va a cambiar nadie, hay mucha gente en la nación que está con los formoseños, hoy salió la iglesia y les pido a los sacerdotes que crucen el Mar Rojo y que ellos vayan primero”.

