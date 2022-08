Casadei sobre la crisis del transporte: «El Municipio tiene distorsionadas sus prioridades»

100

Parece una tomada de pelo al usuario lo que ocurre con el transporte urbano

El concejal por la UCR, Enzo Casadei, en comunicación con Radio Parque FM 89.3 cuestionó con dureza la calamitosa situación del transporte público en Formosa.

El edil capitalino manifestó que «Parece una tomada de pelo lo que ocurre con el transporte urbano en la ciudad» y continuo explicando que el problema tiene varias aristas y desde el orden nacional se presume una medida de fuerza por parte de la UTA arrancar el día de hoy. Sin embargo, el Ministerio de Transporte ha dictado la conciliación obligatoria por lo cual está medida ha quedado descartada, a nivel provincial el gremio de la UCRA no se había plegado a esta cuestión porque tiene que ver con cuestiones salariales referidas al AMBA.

«Lo que está ocurriendo hoy con el transporte público en la ciudad no tiene nada que ver con alguna medida gremial, la semana pasada hubo una merma del servicio que luego se vislumbrò que era falta de combustible, desde el municipio se habían comprometido qué iban a regresar a clases con un servicio normalizado. Sin embargo, hoy volvemos a tener un servicio reducido debido a la falta de combustible, al menos es lo que aduce la empresa la situación de las deudas con el personal siguen vigentes es decir los trabajadores siguen con deudas que aún no se las han abonado, pero independientemente de esto lo que ocurre hoy no tiene que ver con ninguna medida de fuerza de los trabajadores sino con lo que acusa la empresa que es falta de combustible, y nos encontramos nuevamente con este problema que deja a cientos de personas en las paradas de colectivos con retrasos de mas de na hora» explicó.

Además, señaló que se desconoce en que proceso se encuentra la auditoría solicitada por el intendente a la empresa Crucero del Sur, tenía entendido que la oposición iba a formar parte de la misma pero aún no han recibido información siendo algo necesario. «No puede ser que las palabras del intendente caiga en saco roto, y esto es muy necesario porque se termina con el juego de lo que dice la empresa, lo que dice el municipio, el gobierno de la provincia y la oposición, los números y las estadísticas no engañan, es allì dónde se tendrá un real diagnóstico para solucionar la problemática del transporte público y este sea sustentable para llevar una respuesta de mejor servicio a toda la comunidad».

Al mismo tiempo, sentenció que tenemos un municipio qué le importa más lo que pasa en el centro qué lo que sucede en los barrios, lo que sufre el vecino para trasladarse a su trabajo, a las escuelas para cumplir sus responsabilidades todos los días. Al expresar que «El municipio tiene absolutamente distorsionadas sus prioridades vemos que en el centro están realizando un caos para levantar una obra de un reloj, vemos que están anunciando una cuadra más de peatonal, vemos que anuncian otros tantos festivales, y sin embargo de la cuestión del transporte público nadie dice nada».

Por su parte enunció que «El gobierno de Alberto Fernández por más que intente remontar con algún cambio de nombre sigue demostrando en cisterna que no hay cohesión ni un plan previsible para la economía de este país, en este contexto se está debatiendo la distribución de subsidios por lo tanto espera que las nuevas autoridades que estarán asumiendo en estos días den alguna respuesta que puedan cumplir en alguna medida las expectativas del transporte del interior para que estos puedan normalizar el servicio»

«En Formosa ocurre algo extra y tiene que ver con la interna del PJ entre el gobierno provincial y el municipal, qué se salga en medio con una empresa que juega al gato y al ratón, escondiendo sus intereses reales, es llamativo que no tengan la previsión para comprar combustible porque cualquier empresa por una cuestión logística tiene la previsión de comprar combustible por al menos 15 días para su operatividad, que manifiestan que no tienen para comprar una de las empresas más oligopólicas del país, porque Crucero del Sur no està solo en Formosa, están en diferentes provincias de la Argentina y el Paraguay por lo tanto esto es absolutamente llamativo, y como la municipalidad no de respuesta a esto es doblemente llamativo cuando el gobierno provincial este agazapado analizando intervenir sobre el transporte público de la ciudad avasallando la autonomía del municipio» subrayó el dirigente radical.

Para culminar Casadei dijo que hoy se debería reunir la Comisión de Transporte sin embrago el HCD sigue de receso, es por eso que manifiesta que hay un municipio que no tiene respuestas y mira para otro lado, sus prioridades están del otro lado, en un festival, en una peatonal, y no en los problemas reales de la gente.

