Casadei: «En la provincia de las maravillas que cuentan, no pueden explicar de que emergencia hablan»

30

El concejal de Juntos por Formosa Libre Enzo Casadei en declaraciones a Radio Parque hizo referencia a la Ley de Emergencia Económica que con la firme oposición de la bancada opositora aprobó el HCD.

El legislador de la UCR indicó que su bloque se opuso a la adhesión a la Emergencia Económica, por varias razones en primer lugar porque no dicen cuál es la emergencia, porque en el mundo de las maravillas al que refiere el gobierno provincial y municipal vienen diciendo de que todo está bien, qué en Formosa hay trabajo, hay superávit entonces no explican cuál es la emergencia.

«Lo que en realidad buscan con estas leyes que son los peores vicios de la política, aunque los vecinos en las urnas han dejado un mensaje contundente sobre todo la ciudad capital, pero evidentemente no tienen la capacidad de procesar esa derrota, no tienen capacidad de procesar ese resultado y recurren como siempre las herramientas qué le permiten manejar a su antojo y avanzar sobre los poderes legislativos en este caso el Concejo Deliberante que delega este tipo de atribuciones al propio intendente», expuso.

El edil señaló que en la última sesión ordinaria aprobaron un presupuesto y una semana después aprueban una Ley de Emergencia Económica que le da las facultades y las libertades al Intendente para decidir sobre ese mismo presupuesto, entonces ¿qué fue lo que votó el Consejo hace una semana?. Hay un claro avasallamiento y avances sobre poder legislativo y tiene que ver con la concentración de poder al que está acostumbrado el oficialismo.

Además agregó qué cuándo se quedan sin argumentos empiezan a escarbar en cuestiones sin sentido como la deuda qué tomó el ex presidente Macri como si fuese qué lo hizo por puro gusto, o se acuerdan de la gestión de Gabriel Hernández, pero lo único que no le perdonan tanto a Macri como a Hernández es que les hayan ganado las elecciones. Me cuestionan a mí la gestión de Hernández y en mi caso tenía 12 años es decir ha pasado mucho tiempo, pero ellos han gobernado la provincia siempre y tienen que empezar a hacerse cargo del desastre que generaron.

«Formosa es una provincia que no genera oportunidades, veíamos hace unos días como cientos de jóvenes rendían para gendarmería porque es su única oportunidad, la verdad es que viven en un país de ficción, en una provincia de ficción, viven la gestión municipal con absoluta obediencia al gobierno provincial, por eso en este sentido reiteramos que estamos predispuestos al diálogo y abiertos a cualquier actitud propositiva qué indique el diálogo y el funcionamiento del poder legislativo, a cualquier herramienta que necesite este municipio para funcionar y ser más eficiente, pero la discrecionalidad y falta de transparencia no van con nuestro pensamiento», argumentó.

Casadei dijo para terminar que cuando Gildo Insfran asumió su gestión yo estaba en primer grado, por ello ese es el desafío que asume como generación e invita a todos los jóvenes de Formosa a que se sumen, porque desea una provincia diferente se pueda generar las condiciones para que amigos, hijos no se tengan que ir de esta tierra, y al ser la última sesión deja un mensaje a los vecinos deseándoles una feliz navidad y año nuevo, porque el 2022 se viene con mucho trabajo y nuevos desafíos y en el caso de su espacio seguir caminando hacia la provincia que quieren.

Comments

comments