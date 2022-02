Casadei: «La elección de las autoridades del HCD fue otra muestra de autoritarismo e intolerancia del gobierno municipal y provincial»

24

El concejal de Juntos por el Cambio Enzo Casadei en comunicación con Radio Parque destacó que la actitud antidemocrática del PJ es de quiénes no aceptan la derrota.

El legislador comentó que tanto en diciembre como en marzo previo al inicio de las sesiones ordinarias, el Concejo Deliberante tiene una sesión que se denomina preparatoria en la cual únicamente se trata la elección de autoridades del organismo, que en este caso consta de tres cargos qué son la presidencia, la vicepresidencia primera y la vicepresidencia segunda, y es el presidente el que lleva la administración institucional y económica del HCD, mientras los otros dos cargos integran las autoridades del cuerpo.

«En diciembre habíamos planteado desde el bloque opositor quedado los últimos resultados de las elecciones, donde los vecinos nos han otorgado un triunfo histórico en la ciudad capital, a la oposición le correspondía la vicepresidencia primera, porque la presidencia para respetar la gobernabilidad y la línea sucesoria del ejecutivo municipal debe ser en este caso del concejal Di Martino«, reconoció.

Dado los resultados de las urnas la vicepresidencia nos correspondía a la oposición

Pero entendíamos que dado los resultados de las urnas la vicepresidencia nos correspondía a la oposición, en aquel momento en PJ se negó a cedernos ese espacio, porque de los 12 concejales el PJ tiene 7 y la oposición cinco, entonces impuso su mayoría y no nos dejó integrar a las autoridades dentro del Consejo es decir la oposición no tenía representación dentro de las autoridades, por lo tanto lo que ocurrió ayer no fue ninguna sorpresa porque no esperábamos nada, en ningún momento en la previa de la sesión preparatoria hubo una instancia de diálogo que indicará que la cosa cambiaría, entonces ayer presenciamos otra muestra de autoritarismo y de intolerancia del oficialismo, tanto del ejecutivo municipal como la del quinto piso«, sentenció.

El edil explicó que ambas expresiones para estas cuestiones son muy parecidas y se llevan bastante bien, evidentemente se tiene un oficialismo que no digiere ni procesa la derrota electoral que la UCR le propinó en las últimas elecciones, y que busca a través de estos mecanismos alguna especie de revancha, pero que les tiene sin cuidado porque están entusiasmados en lo que será el período ordinario de sesiones que arranca el martes que viene ya que están entusiasmados con el trabajo que están realizando día a día con los vecinos en la calle.

«Lo que sucedió ayer fue una simple formalidad, una sesión que hay que cumplimentar por una cuestión institucional pero que simplemente se trata de política y creo que la política lo que tiene que hacer es dejarse de mirar el ombligo y empezar a tratar los problemas que verdaderamente le importan a la gente, que tienen que ver con la ineficacia en los servicios públicos, con el desastre del transporte público, con los basurales a cielo abierto que hay en cada esquina de la ciudad, con la falta de obras complementarias, y con un montón de otras cuestiones que los vecinos nos plantean día a día, pero va a estar difícil este año porque si esta es la impronta que le imprime el oficialismo a lo que va hacer la gestión en el Concejo Deliberante va a estar complicado arribar a acuerdos por más que estemos predispuestos a dialogar y a construir mejores herramientas para los vecinos y para la gestión municipal», determinó.

Además agregó que es importante esta cuestión porque la composición del HCD debería ser la expresión de la voluntad popular, por eso la presidencia la tiene que ejercer alguien que está en sintonía con el ejecutivo municipal, porque es el presidente del Concejo que ante la ausencia por cualquier circunstancia, sea por enfermedad o licencia del intendente capitalino es el que ejerce la intendencia de manera transitoria, entonces esto es garantizar la línea sucesoria, es decir con esto se respeta lo que eligieron los vecinos hace 2 años con la intendencia capitalina.

Casadei dijo «también exigimos que se respete la voluntad popular del vecino qué se expresó en las últimas elecciones que nos ha puesto a nosotros en un lugar histórico y más que expectante con respecto a lo que se viene, por eso exigíamos la vicepresidencia primera, para que el PJ entienda que no es infalible y que puede perder y qué tiene que aceptar las derrotas, tienen que ser hombres de democracia y tienen que aprender a escuchar al vecino porque cuando nos dan la espalda a la oposición, no le dan la espalda al concejal Casadei, al concejal Herrera, al Concejal Caballero, ni al concejal Ocampo, le están dando la espalda a los vecinos de la ciudad de Formosa que confiaron en nosotros para representarlos«, destacó.

«Por eso vamos a estar atentos a lo que anuncie el intendente el día primero de marzo en la apertura de sesiones y espero que se ocupe del desastre del transporte público que se haga cargo por la falta de control y el incumplimiento del pliego de bases y condiciones de la empresa que hace lo que quiere en Formosa, qué debería estar teniendo 60 móviles dando vueltas y apenas cumple con la mitad y los vecinos mientras tanto tienen demoras de 40 minutos hasta una hora esperando en la parada del colectivo«, explicó.

Para finalizar advirtió que seguramente tendrán como siempre el discurso maravilloso del país de las maravillas, de la ciudad con perfil turístico, y al otro día los jóvenes van a empezar a ir al colegio y se van a encontrar con la espera de más de una hora del colectivo, dijo.

La distancia que hay entre el discurso y la realidad que palpa en el día a día el vecino es muy grande, en su caso presentará un proyecto de su autoría, para que las sesiones del Concejo Deliberante y el trabajo de las comisiones se transmiten en vivo a través de medios digitales, de medios institucionales del Consejo no solo para que se sepa cómo se debate y que temas se tratan, que se vota y que no se vota, para que los vecinos vean quiénes son los concejales que trabajan y quiénes están allí para calentar una silla y esto va a obligar a la política y sobre todo al HCD a discutir los problemas que le importan a la gente, concluy.

