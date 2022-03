Casadei: “Le pusimos tope y progresividad al aumento solicitado de 85 pesos de una sola vez”

34

El concejal de Juntos por el Cambio Enzo Casadei, defendió el proyecto opositor del aumento escalonado del boleto del transporte público.

No vamos a aceptar un aumento que sea superior al que se les concedió a los empleados públicos

El legislador enunció que “realizaron una presentación a los fines de ponerle límites a las pretensiones del oficialismo y de la empresa, de elevar el boleto a $85 y de una sola vez. No vamos a aceptar un aumento que sea superior a lo que se les concedió a los empleados públicos tanto provinciales como municipales, por lo tanto la readecuación del precio del boleto tiene que ser en tres etapas: 1 en marzo, otra en junio y luego en septiembre, porque no le pueden dar incrementos a los estatales en cuotas y a una empresa que funciona mal y que el municipio no controla, darle el aumento en un solo tramo”.

«En el proyecto se fija incluso también una cláusula de cumplimiento, en tanto la empresa no cumpla con los pliegos de bases y condiciones, no mejore el número de unidades en la calle, no mejore en las frecuencias de las líneas en las paradas de colectivo no va a haber aumento, cada tramo será evaluado para ver si la empresa mejora el servicio de lo contrario no cobra”, explicó.

El municipio y Crucero del Sur plantean el aumento del 90% en una sola vez pero nosotros decimos que el límite es la paritaria de empleado público, y que tiene que ser en etapas

“El problema es que cada año el oficialismo le viene dando el aumento que la empresa pide pero no le exige que se cumpla el pliego de bases y condiciones, por eso se incluye está cláusula de cumplimiento, por eso lo repito: si la empresa no cumple no hay aumento», explicó.

El edil comunicó que “hay un enorme retraso en los pagos de los subsidios, los empleados están en alerta porque el gobierno no firma una adenda entonces existe un problema político en medio y porque se tiene un Intendente que no solo no controla a la empresa y genera una connivencia con la misma empresa, pero además no reclama al gobierno provincial la celeridad de los fondos para que Crucero del Sur funcione y que los trabajadores tengan asegurado el salario que les corresponde”.

“En el marco inflacionario que se está viviendo por la pésima política económica del Frente de Todos y por la inflación galopante, que en el 2021 se acumuló en un 50%, los aumentos los sufren las personas en el combustible, en las tarifas, cuándo van a los supermercados, que si me habla que hay un atraso en muchas cosas que necesitan ser revisadas, pero siempre cuidando el bolsillo del vecino, por eso este momento tiene que ser acorde a lo que se les otorgó a los empleados públicos provinciales y municipales”, manifestó.

El camino es responsable

En cuanto a lo dicho por el concejal de su propio espacio Gerardo Piñeiro de que al pedir un aumento tomaron un camino distinto al del pueblo respondió » siempre hay que ser responsables y cada uno toma sus propias decisiones, no pienso contestarle al concejal pero si decir que el camino que se tomó es responsable, porque queremos evitar que la empresa y el municipio aumenten en una sola vez el boleto a $85, le ponemos un límite, se terminó la oposición que piensa que cuánto peor mejor, nosotros somos responsables y en este contexto creemos que es lo justo, y sobre todo porque estamos camino a poder gobernar el municipio, no podemos nada más que destruir, está oposición ya quedó en las antípodas él no se adaptó y eligió su camino, nosotros somos propositivos en el marco de lo razonable cuidando el bolsillo del vecino y tratando de desarticular la maniobra tanto de la empresa como del municipio«.

Además sostuvo que “se vive en un contexto en donde la crisis se ha agudizado producto de la falta de gestión en la política económica de Alberto Fernández, en lo que va del año el combustible se incrementó en un 20%, es por eso que cree que al ciudadano hay que cuidarlo en el margen de los responsable y justo como los estatales que son la gran masa salarial de la provincia tuvieron un aumento escalonado en tres etapas, entonces por eso se plantea lo mismo, por eso realizando este límite será menos impactante a la economía de las personas y está lejos del 90% de aumento que pretendía tanto el municipio como la empresa”.

Casadei dijo para culminar «el municipio y Crucero del Sur plantean el aumento del 90% en una sola vez pero nosotros decimos que el límite es la paritaria de empleado público, y que tiene que ser en etapas para que se termine de efectivizar en septiembre del corriente año, hay un 30% de diferencia entre lo que plantea el municipio y la empresa y lo que planteamos nosotros”, aseguró.

“En este sentido tengo una reunión con el director de transporte el día martes porque integro la comisión de transporte, en tanto tenemos que ser responsables porque el contexto es muy complejo y lo sabemos porque estamos todo el día en la calle con la gente, con los pedidos, con las atenciones, lo sabemos porque vamos a los supermercados, subimos a los transportes públicos por eso sabemos lo que le pasa al vecino porque estamos constantemente a su lado atendiendo sus reclamos, y podemos elegir el camino irresponsable que cuánto peor mejor, en nuestro caso elegimos ser responsables dentro del contexto económico que es grave y ponerle límite al aumento pretendido por el municipio y la empresa«, concluyó.

