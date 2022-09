Casadei: “Los Cortes son fiel reflejo de lo alejado que está el Modelo Formoseño de las necesidades de la gente”

29/09/2022

El concejal radical Enzo Casadei en comunicación con Radio Parque se refirió a los cortes de rutas en reclamo por módulos habitacionales.

En el 2011 Gildo Insfran anunció en un acto partidario que la provincia iba a tener déficit habitacional cero para el 2015, pero nunca cumplió

El legislador explicó que estás cuestiones son el reflejo de lo que es El Modelo Formoseño, la indiferencia y lo lejos que está el gobierno provincial de los problemas reales de la gente, hace mucho tiempo lo viene planteando inclusive por fuera de la esfera municipal la gravedad del problema habitacional en Formosa, recuerda al gobernador Insfran en una campaña con miras a elecciones ejecutivas en el 2011 anunciando con bombos y platillos en un acto partidario que la provincia iba a tener déficit habitacional cero para el 2015.

Los formoseños somos rehenes de la falta de previsibilidad del gobierno

«Estamos en el 2022 y esto no sucede y los formoseños somos rehenes de la falta de previsibilidad del gobierno, están las personas que necesitan un techo digno y todos los cientos de vecinos trabajadores que día a día deben transitar por la ciudad y se encuentran con los cortes de ruta”, manifestó.

“El tema de los módulos se puede observar cuando uno va al Lote 110 o 111, dónde hay miles de módulos terminados para entregar y no se entiende que en medio de tanta necesidad, habiendo tantos asentamientos que se agrandan en la periferia de la ciudad, como el gobierno no hace absolutamente nada para dar respuesta a esta gente y se termina de la peor manera como lo estamos viendo en estos días, y lo peor es el rostro de la insensibilidad porque a nadie le gusta ir a cortarle la ruta, no creo que la gente vaya por placer hacerlo sino que va porque tiene una necesidad y lo más triste es que los canales de diálogos no existen» aseguró.

Este manotazo de la internas del PJ es un nuevo golpe a la autonomía municipal

«Este es un ejemplo más de los tantos en dónde el municipio tenía potestad y se lo pasa al ejecutivo provincial, este manotazo de la internas del PJ es un nuevo golpe a la autonomía municipal, por eso durante la campaña nosotros decíamos que el municipio no puede desligarse de la crisis habitacional que hay en la ciudad porque tiene que ver básicamente con la planificación y la trazabilidad que se le da a la ciudad de aquí en adelante”, señaló.

“Los asentamientos en la periferia son cada vez más grandes, detrás del Colegio Normal a pocos metros del centro hay una realidad que duele, porque cuando uno ve las condiciones en que viven esas familias, esos niños que no tienen para calzarse unas zapatillas, cuando llueve no saben cómo salir debido a cómo crece la laguna, es algo lamentable y lo que preocupa es la ausencia total del estado» agregó.

Además sostuvo que los funcionarios no hablan del corte y es una estrategia comunicacional del oficialismo, cuando la oposición en el marco del Concejo Deliberante hacían el reclamo por la situación del transporte público y la necesidad de declarar la emergencia que finalmente sucedió, se hacían los desentendidos y comentaban ¿qué emergencia o qué problemas?, para ellos si no se habla no existe el problema, es por eso qué explica que el oficialismo está alejado de la realidad y la niega absolutamente.

Todo depende de con quien puntero está, hacen un uso político de los recursos del estado

«El problema habitacional es algo muy delicado porque cuando una persona que está en medio de un corte habla con un medio de comunicación y dice que alguien se acercó y le dijeron que le van a dar los módulos, cuál es el mensaje que estás dando, inmediatamente muchas personas que están en la misma situación piensan que esta es la metodología para conseguir un módulo, parece que el camino más corto para acceder a un módulo y ni siquiera estamos hablando de una vivienda del IPV es tener que ir a cortar una ruta”, analizó.

“Es decir juegan con la necesidad de la gente, porque si fueran expeditivos, porque además tienen a la gente inscripta en 200 padrones, pero todo depende de con quien puntero está, hacen un uso político de los recursos del estado, es absolutamente lamentable por dónde se lo miré y es un fiel reflejo del modelo, los vecinos enfrentándose entre los que quieren pasar, la gente que necesita una vivienda y los módulos rodeados de policías» señaló.

Esta gente no está en el puente de casualidad, son personas que están sufriendo una situación de vulnerabilidad y merecen ser atendidos por el estado

Por su parte indicó que existen grupos de WhatsApp donde la gente se organiza para pedir módulos, donde todo tipo de rumores se utilizan por eso se va viendo en determinadas arterias de la ciudad como se arman para proceder a un corte, por lo tanto lleva una situación realmente compleja que desnuda la indiferencia, porque la gente que solicita un módulo no hace desde hace mucho tiempo, hay personas que tienen trámites con la famosa tirillas de más de 3 años, esta gente no está en el puente de casualidad, son personas que están sufriendo una situación de vulnerabilidad y merecen ser atendidos por el estado, y deben ser escuchados por los distintos agentes del Ministerio de la Comunidad.

Cadadei dijo «si uno se pone en el lugar de personas que tienen hijos y no tienen un techo, por más que hagan changas y se deslome trabajando el dinero no alcanza ni siquiera para cubrir una canasta básica de alimentos, entonces me pongo del lado de ese padre que sufre y también del lado del trabajador que necesita trasladarse con normalidad y no tienen ninguna respuesta de quienes deberían garantizar el libre tránsito por la ciudad”.

“Ni la Justicia Federal, ni la provincia y menos el municipio, porque la municipalidad parece que no entiende que cuando se congestione el Puente Blanco o la Maradona y la gente que debe regresar de sus trabajos es un caos, la Ribereña está explotada con embotellamientos pero no aparece ni siquiera un agente de tránsito, todo muy complejo”, señaló.

“Es un problema que tiene muchísimas aristas pero lo queremos en términos generales de parte del oficialismo es muchísima indiferencia, porque entiendo que los módulos deberían funcionar como una respuesta inmediata en situaciones de emergencia, pero se escucha muchos funcionarios decir que se le da un módulo a la gente y después lo venden pero cuando no hay planificación y no se preparan las obras necesarias para el desarrollo normal de la vida en comunidad, uno ve a los vecinos del Lote 110 y 111 qué se quejan de la frecuencia de los colectivos y que deben traer a sus hijos a colegios muy lejanos del lugar donde viven porque no hay matrículas en colegios cercanos», cuestionó.

Para culminar expuso que en estos lugares los servicios son irregulares, la inseguridad es el factor común entonces están generando una política no habitacional de parte del gobierno provincial al no tener un desarrollo armónico de una comunidad para una vida digna, por eso ocurren este tipo de cosas y el gobierno provincial no se lo debe tomar a la ligera y en términos culturales es real que la esperanza de una vivienda digna se lo reduzca a un sorteo sin existir previsibilidad para esta cuestión porque las personas ya no pueden invertir para tener su hogar por la crisis económica.

“Hoy se tienen en el Concejo pedidos de excepción de personas que dividen sus terrenos para que sus hijos puedan tener allí mismo sus casitas, este es el contexto en que viven los jóvenes formoseños, que no pueden acceder a un terreno y tener la casa propia parece un sueño imposible de cumplir en Formosa”, concluyó.