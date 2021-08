Categórico apoyo de militantes del PJ al gobierno de Insfran

14

Militantes del Partido Justicialista de la Capital provincial manifestaron su total respaldo al gobernador Gildo Insfran, y a los precandidatos a diputados nacionales por el Frente de Todos, Gustavo Ramiro Fernández Patri, Elena García, Cristina Mirassou y Adrian Areco, y vaticinaron que “el peronismo organizado de Formosa, volverá a triunfar en las próximas elecciones, para seguir concretando en obras el sueño de todos los formoseños”.

“El trabajo paulatino e ininterrumpido del Gobierno de Formosa en armonía con el Gobierno nacional, va terminando con las diferencias que existían en el territorio provincial, integrando a sus pobladores a los mismos derechos y con el mismo grado de equidad”, aseguró un documento dado a conocer en las últimas horas, firmado por Juan Larrea, Celso González, Marisel Castro Rivero, Hassanein Abdel Kader Nabil, Rubén Zalazar, Carlos Obdulio Torres, Juan Ramón Lezcano, Mario Bonnet, Fernando Sosa, José Navarro, Benjamín Villalba, Elena Becher, Luciano Ovelar, Alicia Vitonti, Heriberto “Yoyo” Cáceres, Osvaldo Blanco, Juan Aldama, Néstor Maldonado, y Claudia Maciel.

“Pedimos a todos los comprovincianos que aman a Formosa, que no se dejen engañar; para mantener este modelo de inclusión debemos seguir militando, porque aún queda mucho por hacer; el peronismo seguirá de pie mientras haya una injusticia que reparar y su esfuerzo no caerá hasta conseguir la felicidad total del pueblo”, aseguró el texto, resaltando la mística histórica del sector fundado por el ex presidente Juan Perón.

“Lo que se define en esta elección en primer lugar, es quiénes estuvieron a la altura de las circunstancias en el manejo de la pandemia y luego quiénes son los que inspiran confianza para la reactivación económica del país”, trazaron los militantes en su escrito.

“Apostar a Juntos por el Cambio es volver a la Argentina de Mauricio Macri que busca el endeudamiento, importar todo y que no haya obra pública en todo el país”, advirtieron.

“Formosa estuvo neutralizada, 10 kilómetros de autovía es todo lo que hizo en cuatro años, mientras el gobernador Gildo Insfrán, en dos días, firmó un paquete de obras que supera ampliamente lo que aquel engendro de partidos hizo en ese tiempo”, agregaron.

“Hay un espacio político que debe hacerse cargo de lo que fue ese Gobierno; ahora lo que está en juego es quiénes son los que van a poner en marcha un país”, subrayaron

En ese mismo rumbo, aseveraron que mientras “unos buscan la acumulación en 10 millones de argentinos, y que no haya federalización, otros anhelan la ampliación de derechos, la distribución de obras públicas en todo el país, la industrialización de las materias primas, la activación de las Pymes y la industria”.

“Nosotros apoyamos a los precandidatos de un Modelo Nacional, Popular y Federal que lidera nuestro presidente Alberto Fernández y nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del Modelo Formoseño que lidera nuestro conductor, el gobernador Insfrán”, insistieron los muchachos peronistas de Formosa.

“Otros hicieron campaña con la pandemia, y defienden el modelo anterior del gobierno de Macri, mientras nuestros candidatos podrán explicarle a la sociedad que son representantes del Modelo Formoseño que no nació con la pandemia, sino en el año 95 y que generó obras de infraestructura para que Formosa salga adelante y que todavía tiene proyectos e ideales por cumplir”, compararon, manteniendo la diferencia.

“Cuando el gobernador se puso al frente de la conducción, surgió un proyecto con mirada diferente: el Modelo Formoseño; ya no hay más Capital e interior, acá se habla de un territorio integrado, física y socialmente”, opinaron.

“Esta realidad se patentiza en el Plan Estratégico de Vacunación que se lleva adelante en todo el territorio formoseño, y su equidad está reflejada en la aplicación de las dosis a los pobladores de cada colonia y cada paraje”, reafirmaron.

“El pueblo siempre acompañó y confió en el liderazgo del doctor Insfrán, porque es fácil hacer un diagnóstico, pero lo que es difícil es estar en el plano de las realizaciones, de defender y sostener una lucha, la igualdad y la inclusión”, plantearon.

“El Frente de Todos es un gran movimiento histórico, provincial y nacional que mantiene en alto sus principios y convicciones y nunca va a dejar de estar cerca de los que más necesitan, de los menos favorecidos y de los que no tienen voces. Ese es nuestro proyecto”, remataron.

