Celauro acusó a Mayans de haber hundido a Clorinda en la basura y la miseria. Viven del odio y la rabia de ya no ser

Dijo entre otras cosas que, «Estamos acostumbrados a los ataques del sector del Senador Mayans, y que estos mismos son los que nos hundieron en el barro, en la basura, en la miseria, en la oscuridad y en las inundaciones».

El jefe comunal al ser consultado por los ataques mediáticos conocidos en los últimos días dijo que, «Siempre dije que ellos viven de la rabia, del odio, del dolor, de haber sido, y la tristeza de ya no ser, ya no son, y difícilmente vuelvan a ser gobierno en la ciudad de Clorinda porque nosotros le mostramos a la ciudanía de Clorinda que ese sector político estuvo 12 años, que manejo mucho más dinero que la administración Celauro, y no fueron capaces de hacer nada por Clorinda».

Haciendo referencia a los 12 años de gobierno mayanista dijo «Nos hundieron en el barro, en la basura, en la miseria, en la oscuridad, en las inundaciones, y nosotros le cambiamos la historia a Clorinda, creo que esa amargura y ese odio que tienen lo descargan a través de la mentira».

Hay que recordar que el Intendente Celauro fue víctima de una operación mediática en su contra y de toda la ciudad de CLORINDA en las últimas horas, a lo que Celauro respondió, «Para ellos el comerciante es contrabandista y un intendente que se preocupa por clorindenses que fueron detenidos, para ellos, propicia el contrabando».

Siguió diciendo que, «el problema que tenemos es que esta gente nunca trabajo, el sector del mayanismo casi nunca trabajo en el sector privado, te puedo asegurar que el 90 por ciento de las obras del ingeniero Aguirre son obra pública, no sé qué obra privada habrá hecho», y disparó «No saben lo que es el laburo en la calle, yo desde los 14 años trabaje».

Sobre la exposición mediática dijo «Esta situación a mi no me afecta, porque la gente sabe quién soy, nunca me dedique a nada sucio, a nada turbio, a mi me fortalece estos ataques porque evidencian que no tienen argumento, lo que me pone muy bien, es la cantidad de llamados de apoyo que recibí de todo los sectores». Finalizó.

