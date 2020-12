Celauro pide levantar el bloqueo a Clorinda: “Que nos hisopen y nos dejen entrar y salir”

1

El intendente de Clorinda, Manuel Celauro quiere que el Consejo de Atención Integral a la Emergencia levante el bloqueo sanitario que lleva más de 100 días en la localidad y sostuvo que “no podemos pasar de 0 a 100, vamos a ir de 0 a 50; o sea, que nos hisopen y con eso que sea suficiente para entrar y salir de la ciudad con normalidad”. También habló sobre el vídeo en que se lo ve al ministro Jorge González y su par, el ministro Aníbal Gómez, hablando sobre la situación de Clorinda en tono jocoso. “Es un recorte y no se estaban burlando”, afirmó Celauro.

Clorinda tiene expectativas porque se espera que en horas hable el gobernador Gildo Insfrán con novedades respecto a la segunda ciudad. Creen que podría anunciar algún tipo de flexibilización para esa localidad. Al respecto, el intendente Manuel Celauro se expresó diciendo que “hemos presentado argumentos sólidos para solicitar el desbloqueo de Clorinda, esto no es caprichoso”.

Según Celauro, “desde un primer momento he dicho que nosotros no tenemos circulación comunitaria del virus; acá se realizaron 6000 hisopados; y yo me hice tres hisopados con todos los resultados negativos. Acá no hay circulación comunitaria”.

Para Celauro la decisión de no levantar el bloqueo a su ciudad pasa por otro lado que no tiene vinculación con la circulación viral y pasa más por el hecho de controlar que no crucen personas desde Paraguay, que podrían estar infectadas a contagiar a los argentinos y poblar el sistema de salud local.

Vídeo polémico

Por otra parte, el intendente hizo mención al vídeo que se conoció en las últimas horas a través de las redes sociales, donde se los ve a los ministros Jorge González y Aníbal Gómez charlar animadamente sobre la situación de Clorinda y se escucha la voz de Celauro preguntándoles sobre cuándo se levantará Clorinda, ante lo cual el ministro coordinador de la Mesa del Covid, responde con una chanza “Clorinda está de pie” y empieza una seguidilla de intercambio de chistes al respecto.

Celauro dijo que “el vídeo seguro lo grabó alguien de la prensa, pero no se estaban burlando de la gente de Clorinda; es más, ese vídeo es un recorte porque si se muestra completo, se verá que yo le pido al ministro por el levantamiento del bloqueo, solicitándole que se trate en el Consejo la posibilidad de evaluar la flexibilización de la que he hablado; y él me contesta que eso no depende de él sino de las autoridades sanitarias que son las que lo evalúan”.

Se esperan anuncios sobre Clorinda en las próximas horas con la conferencia de Gildo que estaba pautada para cerca de las 10 pero lleva más de una hora retrasada y luego, con lo que ocurra con l informe diario de parte de la Mesa del COVID.

