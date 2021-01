Celeste Ruiz Díaz denunció a Gildo Insfrán y a Jorge González por abuso de autoridad y violencia de género

5

784 total views, 784 views today

La concejal del radicalismo, Celeste Ruíz Díaz, informó que presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal, contra el gobernador Gildo Insfrán y el ministro de Gobierno, Jorge González, “por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y privación ilegal de la libertad”, a raíz de su detención del jueves pasado por parte de la Policía de la Provincia.

La edil explicó que recurrió a la Justicia del fuero federal para iniciar una acción penal a través de patrocinio legal de los abogados Agustina Villaggi y Juan Montoya.

En su denuncia, Ruíz Díaz pide que “se investigue la responsabilidad penal del gobernador Gildo Insfrán, como así también la del ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad. Trabajo y vocero de Gildo insfran, Jorge Abel González y del jefe de la Policía Provincial, comisario general Walter René Arroyo, y todos aquellos funcionarios Policiales que actuaran en el procedimiento policial que motivo mi detención”.

La denuncia:

María Celeste Ruiz Diaz, D.N.I. 28.094.140., Concejal de la Ciudad de Formosa, con el patrocinio letrado de los abogados Juan Sebastian Montoya y Agostina Villaggi, solicitó se investigue la responsabilidad penal de GILDO INSFRÁN, gobernador de la Provincia de Formosa, como así también la del Sr. Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo Sr. Jorge Abel Gonzalez la del Jefe de la Policía Provincial Comisario Walter Rene Arroyo, y la de los funcionarios Policiales de apellidos Cáceres (Agente femenina) Medina y Vera (Masculinos) y todos aquellos funcionario Policiales que actuaran en el procedimiento policial que motivo mi detención y que tuviera su trámite en la Comisaria Primera de la Ciudad de Formosa, en relación al sumario de Prevención Policial Nro. 26/21 S1. Caratulado preventivamente como; “Infracción al art. 205, intimidación publica, instigación a cometer delitos y atentado y resistencia contra la autoridad”

Esto en orden a los delitos de ello en orden Abuso de Autoridad, Violación de los deberes de funcionario público Privación ilegalidad de la libertad, vejaciones.

HECHOS:

La suscripta habiendo tomado conocimiento de los hechos que estaban aconteciendo en la Escuela Nro. 18 de esta ciudad, sita en la calle Moreno y Av. González Lelong, por la difusión pública en diferentes redes sociales, se apersono a dicho lugar a los fines de solidarizarse y acompañar el reclamo de una familia que se encuentra aislada/ retenida compulsivamente con tres analisis de PCR NEGATIVO y sin su consentimiento, desde el día 31 de diciembre del corriente hasta la actualidad.

En dicha circunstancia, y en un contexto de una manifestación espontanea de personas y familiares de los aislados que reclamaban por las violaciones de DDHH y las condiciones inhumanas en las que están siendo alojadas, personal policial sin previo aviso y sin ningún tipo de justificación fáctica ni legal, procedió a mi detención de forma muy violenta y arbitraria.

Todo ello por el simple y sencillo hecho de acompañar en mi carácter de ciudadana y Concejal un legítimo reclamo de los vecinos de la ciudad.

En esta línea, considero menester a los efectos de esclarecer los hechos aquí denunciados e individualizar a los participantes del mismo, detallar pormenorizadamente las circunstancias en la que fui ilegalmente privada de mi libertad.

La violenta detención, tuvo lugar cuando personal policial me cercó y me cerro el paso, por todos los frentes entre funcionarios policiales mayoritariamente de sexo masculino, pese a que yo les manifesté que era Concejal de la Ciudad y que no solo contaba con los permisos pertinentes de circulación, sino que además me encuentro amparada por los fueros legislativos que me otorga la constitución por mi carácter de legisladora comunal.

A pesar de ello, hicieron caso omiso a mis dichos y me esposaron para llevarme de forma violenta al patrullero policial donde lejos de cesar la misma, siguió incrementándose la violencia con empujones y todo tipo de insultos y violencia psicológica hacia mi persona.

En este contexto, fui trasladada a la Seccional Primera de la Policía Provincial, en donde continuo todo tipo de violencia institucional, ya que me dejaron en un pasillo esposada por más de 3 horas, me secuestraron los teléfonos celulares y me dejaron incomunicada, sin poder solicitar el auxilio de una asistencia letrada para que pueda controlar la legalidad del procedimiento policial, continuando de esa forma sin que siquiera, me pueda revisar un médico forense. El que se apersono recién pasada 4 horas de mi detención.

En definitiva, tamaña violación de derechos civiles y políticos, no puede dejar de ser investigada por la justicia, y es por ello que impulso la presente acción para continuar con la misma hasta las últimas instancias jurisdiccionales.

Comments

comments