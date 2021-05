“Chacho” Amarilla: “Le ofrecí al Gobierno ser intermediario con China para comprar vacunas pero no me respondieron”

13

Juan “Chacho” Amarilla, empresario de medios (dueño de El Comercial, Radio Uno, CVC y Nice TV), comentó que le ofreció al Gobierno de Gildo Insfrán la posibilidad de ser intermediario con el Estado de la República Popular China gracias a los contactos que tiene con los empresarios que participan del gobierno oriental en su estructura, para así poder conseguir las vacunas en la provincia, sin embargo del otro lado, no hubo respuestas.

“Yo pedí una reunión con el doctor (Antonio) Ferreira y con (Gildo) Insfrán sin embargo no me respondieron, no sé si no la recibieron, si no están enterados. Pero nosotros, por nuestros vínculos que tenemos con los empresarios que trabajan con nuestras empresas, por una cuestión emocional hacia Formosa; ofrecimos colaborar como intermediarios para que así se puedan conseguir las vacunas lo más rápido posible”, señaló.

Por otro lado, aseguró que en su momento intentó comprar por su cuenta unas 10 mil dosis. “La idea era conseguir para los comerciantes de acá, pero me dijeron que no se podía ya que la gestión es de Estado a Estado.

Seguí insistiendo y le pedí a mi vínculo ahí en China para conseguir un cupo de 500 mil dosis; entonces me envió las coordenadas, la forma en que se puede pagar y el tiempo estimado en que llegará. Ahora tenemos que acercar esta propuesta al Gobierno local y ya dependerá de ellos que la vacuna llegue lo antes posible, es una gestión directa. Nosotros queremos colaborar pero necesitamos que ellos se dejen ayudar”, remarcó.

