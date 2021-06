Changui Cáceres dijo que en el país “no se ve a nadie conduciendo, es un barco a la deriva”

32

El ex diputado, miembro de la Convención Constituyente de 1994 y fundador de lo que se llamó la Junta Coordinadora Nacional, Luis Changui Cáceres, histórico dirigente radical, en el marco de una profunda reflexión acerca de la difícil situación argentina, dejó en claro que la corrupción y el retroceso en la identidad de los partidos políticos son los principales escollos hacia la consolidación de la democracia y de un país fuerte.

El reconocido dirigente de la UCR, candidato a gobernador por la provincia de Santa Fe en 1987, formuló declaraciones exclusivas al programa “Una Buena Dosis” de FM Radio Parque, donde el columnista y colaborador, Dr. Alfredo Carlos Barberis y la conductora, Guille Ruiz, le requirieron opiniones sobre el crudo panorama nacional.

En ese contexto, Cáceres revalorizó la importancia del rol de los partidos políticos dentro de una república y tuvo párrafos muy fuertes contra la corrupción, un problema endémico casi institucionalizado en el país. Así, dijo que en la Argentina, “ya no es una manzana la que está podrida dentro del cajón, sino que medio cajón de manzanas está podrida. Tenemos que operar de urgencia para que eso no avance y no ocurra y para eso debemos rescatar a los partidos políticos”, subrayó.

Añadió que “se está viviendo esta época donde impera la corrupción, y cuando está acompañada de la impunidad, y que se profundiza porque hay precisamente impunidad, ocurre un desaliento lógico de la ciudadanía. Es que los corruptos no son justamente quienes aportan la transpiración para que el país crezca, sino la ciudadanía en general. Los corruptos son malos ejemplos y hemos dejando avanzar este proceso”, estimó Cáceres.

Auguró que “si llegamos a ver la profundización de la situación actual, vamos a tener grandes padecimientos, que se renuevan en la Argentina, que ya lo estamos viviendo. Se profundizará además el malestar y el inconformismo lógico. No se ve a nadie conduciendo el barco que es el país, que está a la deriva, se va para cualquier lado, lo que convierte a la política sanitaria, la educativa y la productiva, en un disparate”, destacó el histórico dirigente.

“Estamos dando la impresión de que no tenemos rumbo, que estamos a la deriva, sin conducción y para salir de esta situación, tenemos que arremangarnos de nuevo y poner lo mejor de cada uno. Cuando la Patria está en peligro, todo lo que se pueda hacer parece que resulta poco”, subrayó.

“Militancia imperiosa en tiempos de crisis”

El dirigente de la UCR respondió también consultas sobre el rol de la militancia en época de crisis. Dijo que “nada se consigue sin esfuerzo, dentro de nuestras propias posibilidades. La militancia es una necesidad imperiosa, sobre todo en tiempos de crisis. Y si el barco está averiado hay que repararlo urgente antes que se hunda”, afirmó Cáceres.

“Los jóvenes aportan empuje, que significa futuro. Los viejos podemos contribuir con experiencia y conocimiento. La política está en medio de todo y los que hacen antipolítica hace política. Hacen mala política pero hacen política”, opinó.

Autocrítica y críticas a un PJ camaleónico

Cáceres aprovecho además la entrevista radial para ensayar una profunda autocrítica partidaria, Dijo que se ha dejado conducir al radicalismo a dirigentes que no son radicales y reclamó entonces retomar las causas partidarias. “No son radicales quienes conducen actualmente el partido, si tenemos en cuenta sus pensamientos”, sentenció.

Apeló a la historia para fustigar al peronismo. Afirmó que “tampoco son peronistas quienes conducen al PJ. Lo que están al frente, son los que puteaban al PJ hace poco tiempo. Son quienes fueron echados de la Plaza de Mayo por (Juan Domingo) Perón hace años”, remarcó.

Por último. Cáceres agregó a este concepto que “el PJ es hoy lo que vienen de la UCD, con (Amado) Boudou, los que vienen del Partido Comunista pro China. Si los peronistas no se dan cuenta de esta situación, entonces es un drama para el conjunto del país”, recalcó.

