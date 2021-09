Cientos de productores anticiparon su voto este domingo para el opositor Fernando Carbajal

45

Aseguran que el exjuez será “una bisagra en el tiempo”, y que se erigirá en “el gestor válido” para terminar con “toda una vida de olvidos y desintereses de parte de funcionarios locales y nacionales”. Su presencia, asimismo, genera “mucho entusiasmo y esperanza para un sector ya acostumbrado a lidiar con la frustración y la mentira”, dijeron.

El director regional de la Federación Agraria Argentina (FAA) Pánfilo Ayala, salió a plantear su apoyo y el de cientos de pequeños productores formoseños hacia la precandidatura a diputado nacional de Fernando Carbajal, enrolado en el Frente “Juntos por una Formosa Libre”.

“Este es un apoyo político de este director y de una enorme cantidad de productores, cuyo número no puedo precisar pero si responsabilizarme del adjetivo que uso, dado que no sólo los chacareros que lo escuchamos el sábado en Naineck sino de muchísimos otros que me hicieron llegar su adhesión por diferentes vías”, aseguró Ayala.

Al justificar su postura, el conocido dirigente dijo que “vimos en él una persona capaz de compatibilizar las necesidades y de buscar las respuestas en el seno parlamentario, luchando para que se concretes, un objetivo que con el gobierno jamás logramos, por puro desinterés y por una mirada arcaica de las autoridades provinciales, sobre todo”.

“Creemos que será una bisagra y que va ser la voz del chacarero en todo el territorio provincial”, agregó.

“Los productores, después de la charla formal del fin de semana, con quienes hubo un intercambio prolongado, se mostraron muy emocionados, muy esperanzados, incluso se lo manifestaron directamente. De ahí surge nuestra esperanza hacia su persona; vamos a ponerle nuestro voto”, adelantó.

Ayala profundizó su mirada, y dijo que los hombres de campo vieron en Carbajal a “un hombre con la capacidad de escuchar, entender el problema y de transmitir confianza, y de extender su compromiso con los productores; eso dio esperanzas en ese candidato”.

“Hablo de la reconversión productiva y le manifestamos la necesidad de aplicar un esquema de ese tipo, a partir de lo que ya estamos dando en llamar una reparación histórica, para sacar de una vez al productor del abandono y de la humillación en que ha caído”, reveló.

DURISIMA REALIDAD

“Desde hace más de tres décadas la producción agrícola en la provincia de Formosa viene sufriendo la ausencia de políticas públicas por parte de los gobiernos provincial y nacional; medidas concretas que permitan sostener la producción, certidumbre comercial, financiamiento y garantía de rentabilidad; esta situación trágica ha llevado a profundizar una crisis histórica y sin pausa en la agricultura formoseña”, reafirmó Ayala, al coincidir con un documento que la entidad federada le hizo llegar a Carbajal.

“Las consecuencias directas fueron la desaparición de miles de hectáreas que estaban en manos de pequeños y medianos productores dedicados al algodón, la banana, hortalizas, entre otros cultivos, que en su momento fueron emblemáticos de nuestra provincia”, dice el pronunciamiento”, redondeó.

“En este periodo, y hasta la fecha han abandonado la actividad agrícola más de 5.000 familias de pequeños y medianos productores y cientos de ellos fueron forzados a vender sus tierras para ir a vivir en zonas periféricas de diferentes ciudades de nuestro país”, dijo, con tono crítico.

“En nuestra provincia llegaron a existir alrededor de 100.000 hectáreas de algodón, tristemente hoy podemos decir que en este año, gracias al modelo provincial, solo se han sembrado unas 400; con ello han cerrado sus puertas cerca de 30 desmotadoras de algodón y una fábrica textil. De las 12.000 hectáreas de bananas que existieron en alguna época, actualmente solo quedan poco más de 2.000”, prosiguió.

“Antes que se produjera esta catástrofe productiva, la producción hortícola de la provincia de Formosa era primicia en el Mercado Central de Buenos Aires”, acotó.

“Unas 240 familias de pequeños productores tomateros ya no pueden sostener la producción, y este año no han superado un total de 30 hectáreas cultivadas; en este periodo también cerró su puerta el Banco de Formosa que en su momento fue generador de créditos de fomento”, subrayó.

“La consecuencia social y económica que produjo este escenario fue la despoblación rural y la desintegración familiar. Miles de jóvenes tuvieron que abandonar sus hogares buscando un futuro mejor porque el campo no garantizaba un desarrollo pleno”, advirtió, por último.

