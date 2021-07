Cinco meses después de su fallecimiento, permitieron el ingreso del oficial Martín Mallorquín a Formosa

12

En dramático relato, Francisco, el hermano del oficial policial Martín Mallorquín, informó que el gobierno de Gildo Insfrán, a través de la Mesa Covid 19, cometió el deleznable e inhumano acto de permitir su ingreso a la provincia ¡cinco meses después de su deceso!, desde el Chaco, donde concurrió a recibir tratamiento oncológico.

El dolorido familiar condenó todo lo actuado en ese marco por la indolente e incompetente mesa del gobierno gildista, que en torno de burla, accedió cinco meses después a permitir el ingreso del enfermo de cáncer a la provincia, luego de pelear con la enfermedad en el Chaco.

En contacto con la columnista clorindense de 89.3 FM Radio Parque, Alejandra Olmedo, Francisco relevó datos estremecedores del inhumano y miserable trato que recibió su hermano, hasta morir en el intento de ingreso, literalmente.

“Fue al Chaco a recibir tratamiento de rayo láser por cáncer y una vez concluido, tenía que volver a la provincia. El 12 de junio iniciamos los trámites para el ingreso, habida cuenta que permitían sólo el de esenciales y enfermos con tratamientos. Pedimos el ingreso por correo electrónico y teléfono, pero jamás nos respondieron. Cinco meses después del fallecimiento de Martín, ocurrida el 3 de julio del 202, llegó el permiso para entrar a Formosa”, precisó.

Agregó que “Martín se estaba recuperando favorablemente de su tratamiento y solo quería volver a Formosa. Al ver que todas las puertas se cerraban, incluso con el retiro de ayuda por parte de sus oficiales superiores jefes que le señalaron que absolutamente nada se podía hacer, comenzó a trabajarle el aspecto psicológico”.

Acotó que “Martín tenía permiso para circular, pero no para ingresar a Formosa. El pedido de ingreso estaba refrendado y pedido por su médico de cabecera, pero aun así no lo hicieron. El último día que nos comunicamos con él, fue el 29 de junio y luego ya no respondía los mensajes de audio”, comentó con mucho dolor e impotencia, que embarga a toda la familia Mallorquín.

Como para calmar su dolor, criticó con vigor a la miserable actitud del gobierno que se plasmó mediante la Mesa Covid 19. “La gente que maneja el tema de los ingresos y permisos con unos incompetentes. No están a la altura de lo que se requiere en una pandemia por coronavirus. Mi mamá está muy dolida en su casa de Palma Sola junto a parte de la familia”.

Comentó que 11 días después de su fallecimiento, las cenizas de Martín regresaron a la provincia. “No pudimos darle el último adiós. Es muy triste. Nos agarró una tremenda impotencia que cinco meses después, entre el 5 y el 7 de noviembre, haya llegado el permiso de ingreso a Formosa de Martín”, subrayó.

Luego cargó contra el rechazado ministro Jorge González, a quién acusó de hipócrita y de haberse lavado las manos en todas estas dramáticas circunstancias. “Hasta ahora, nada ni nadie se comunicó con nosotros a pesar de las mentiras de González, quién dijo en la Mesa Covid, que ya lo hizo y que tenemos contención de todo tipo del estado provincial”.

“Nunca estuvimos contenidos ni nadie se comunicó con nosotros. Es mentira. Quienes tuvieron el tratamiento de nuestro pedido para ingresar, son muy malos, incompetentes. No hay registros claros de si uno ingresa vivo o muerto, lo que demuestra la clase de gente que son”, subrayó.

Por último, dijo con fuerza que “repudio todo lo que pasó con mi hermano y con el modo que manejan la pandemia por coronavirus y en especial los permisos para entrar a la provincia. Desde marzo del 2020 hasta hoy, las restricciones son las mismas, con la salvedad de que hoy te cobran para entrar”, ironizó Francisco.

