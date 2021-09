Clarín: Desbaratan otra operación K contra el candidato de Juntos por el Cambio Fernando Carbajal

23

En medio de todas las embestidas, ataques y discriminaciones por parte del gobierno provincial de la que es objeto el ex Juez federal Fernando Carbajal, efectuadas con saña para amortiguar el papelón que Ramiro “miedito” Fernández Patri no se anime a debatir, donde se lo discrimina reiterada y de manera xenófoba por no ser formoseño “no es formoseño…, no nos quiere..”, “no tiene sangre de quebracho, no defiende el modelo formoseño“, “para tener sangre de quebracho tiene que amar profundamente el pueblo formoseño, no nos quiere, nos va a usar…”, el sábado el diario Clarín dio cuenta del desbaratamiento de otra maniobra kirchnerista para desprestigiar al candidato de “Juntos por Formosa Libre”, que lidera cómodamente todas las encuestas y sondeos de opinión.

Desbarataron una operación de los diputados K Graciela Parola y Rodolfo Tailhade contra el ex juez federal de Formosa y cabeza de lista de Juntos por el Cambio en Formosa, Fernando Carbajal, por la supuesta autorización a tres personas de regresar a ese distrito a pesar de que estaban contagiados de coronavirus.

Tailhade, uno de los operadores judiciales de la vicepresidenta Cristina Kirchner con récord de denuncias rechazadas o archivadas, hizo la denuncia contra Carbajal ante el Consejo de la Magistratura de la Nación y fue difundida por medios K.

Consultado por Clarín, Carbajal dijo que “la denuncia carece de toda seriedad desde el punto de vista que se lo mire”.

“Esta denuncia es parte de una serie de operaciones del gobierno de Insfrán e incluye difamaciones que no voy a contestar”

Primero “todas mis decisiones en este caso fueron confirmadas por la cámara federal de Resistencia. Y los criterios jurídicos reafirmados por Casación Penal y la Corte Suprema en un conocido amparo”, dijo.

Segundo, “la denuncia contiene una serie de falsedades. En todos los casos, las resoluciones confirmaban que se debían cumplir los reglamentos sanitarios” para el ingreso de formoseños enfermos a su provincia.

“Pero además hay algo peor. Si una persona estaba enferma, por supuesto que tenía derecho a ingresar a la provincia”, resaltó.

“Sostener lo contrario como hace Tailhade es volver a la Edad Media donde los sanos quedaban en ciudades amuralladas y se dejaba a los enfermos afuera para que se mueran sin atención médica”, añadió el ex juez.

Luego Carbajal resaltó que “una persona enferma tenía derecho, tomando todos los recaudos, a reingresar a la provincia”.

“Esta denuncia es parte de una serie de operaciones del gobierno de Insfrán e incluye difamaciones que no voy a contestar” destacó el candidato de Juntos por el Cambio.

La estricta política sanitaria de Insfrán –que incluyó lugares de reclusión obligatorios– fue denunciada por la oposición ante la Corte y organismos internacionales.

Por ejemplo, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, se refirió mediante una comunicación oficial a la preocupación del organismo por las denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la implementación de las medidas para mitigar la pandemia en Formosa.

Según la denuncia de Tailhade –uno de los diputados que participó del Operativo Puf contra la causa de los Cuadernos de las coimas-, Carbajal “permitió que tres personas regresaran a la provincia aun teniendo la confirmación de que eran positivas de Covid-19, como así también, declaró inconstitucional el Programa de Ingreso Ordenado y Administrado de personas que buscaba evitar el aumento de casos y el ingreso de nuevas variantes”.

Además, ex director de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) afirmó que los denunciantes señalan que el exjuez y ahora candidato de Juntos “dio lugar a varios hábeas corpus de ingreso a Formosa presentados en su mayoría por abogados del partido por el que hoy es candidato”.

Al respecto, Tailhade señaló: “Cuando Fernando Carbajal estaba a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de Formosa formó parte de una maniobra compuesta por varios factores que buscaba atacar la política sanitaria del Gobierno provincial”.

Según explicó, esa denuncia comenzó a tramitarse en el Consejo de la Magistratura, pero “quedó indefinida” a partir de que Carbajal renunció a la subrogancia y asume este rol de precandidato a diputado nacional.

