Clarín: Un nene de 9 años murió por Covid en Formosa y las autoridades apuntaron a su familia por “ir a un curandero”

34

Un niño de 9 años murió por coronavirus en la provincia de Formosa y ante el impacto por la noticias, las autoridades locales revelaron que su familia “lo llevó a un curandero” antes de acudir al sistema de salud.

En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno formoseño, Jorge González -vocero infranqueable de Gildo Insfrán– detalló que este martes fueron diagnosticados 248 nuevos casos de coronavirus y seis fallecidos, entre estos últimos, el niño llamado Tobías.

El nene residía en la localidad de Costa Alegre, situada a unos 140 kilómetros al norte de la capital formoseña. En la misma conferencia, el infectólogo Julián Bibolini explicó que el niño “no tenía factores de riesgo y entró al hospital con un cuadro de neumonía grave”.

Bibolini es jefe de su especialidad en el hospital y en ese rol añadió: “Requirió oxígeno rápidamente pero, a pesar del tratamiento, el niño hizo un paro“.

Pero al avanzar en la comunicación oficial del caso conmovedor, el médico fue más allá. “Por referencias del personal de salud, el niño estuvo tres o cuatro días previos con sintomatología de Covid-19 y se detectó que la familia consultó a un curandero y no al sistema de salud inicialmente”.

El ministro de Gobierno de Formosa, Jorge González, defensor público de Gildo Insfrán, en conferencia de prensa.

Luego aclaró que “no es para echar la culpa a nadie, es algo cultural nuestro, y por eso siempre hacemos hincapié en la consulta temprana”, intentó aclarar Bibolini. El comentario, tal vez innecesario y seguramente injusto ya había sido dicho.

El médico, con el funcionario de Insfrán a su lado, continuó con el detalle clínico. Según lo expresado, Tobías “no tenía factor de riesgo, entró por una neumonía grave al hospital, requirió oxígeno rápidamente y, a pesar de todo el tratamiento por esa insuficiencia respiratoria grave, hizo un paro. Se intentó hacer todo lo que se pudo, pero a pesar de ello no pudo salir”.

El niño fue diagnosticado con coronavirus por el test rápido de antígenos. No obstante aún se investigan comorbilidades. “Se están buscando otras causas bacterianas que pudieron haber causado la neumonía, ya que en toda neumonía grave en niños se estudian otras causas”.

El ministro González, a su turno, retomó la referencia a los aspectos culturales y al respecto sostuvo ante los habitantes que evitan al sistema de salud, la gobernación de Insfrán lleva a cabo tareas específicas en las comunidades indígenas teniendo en cuenta la diversidad existente en ellas.

“Hemos trabajado mucho en las comunidades porque encontramos en muchas de ellas una férrea oposición a la vacunación basados en fundamentalismos religiosos”, agregó.

La gestión de Insfrán ante la pandemia ha sido cuestionada por violaciones a lo derechos humanos por organismos locales e internacionales y muchas medidas tuvieron que revertirse por fallos judiciales contrarios a las extremas políticas impuestas por el gobernador aliado a Alberto Fernández.

“Encontramos sectores de algunas iglesias evangélicas muy reacias a la vacunación. Esto nos llevó a que tuviéramos que trabajar de distintas áreas de gobierno confluyendo en una tarea de capacitación, concientización y participación para que podamos avanzar y lo hemos conseguido en muchos lugares”, insistió el ministro vocero.

Sin embargo, destacó la colaboración de otras comunidades que accedieron al aislamiento comunitario cuando se presentaron brotes de contagios por coronavirus.

“Hemos podido trabajar con estas comunidades y podido lograr establecimientos de Centros de Atenciones Sanitarias en muchas de ellas donde llevamos adelante la tarea de atención directa a las personas positivas que han dado resultados concretos, evidentes y mensurables como estrategia sanitaria”.

Los centros de aislamiento de Formosa han sido el foco permanente de denuncias por abusos y excesos durante los meses de cuarentena estricta impuesta en la provincia. E incluso hasta ahora.

47 personas sin agua caliente ni calefacción

Un grupo de 47 personas presuntamente contagiadas de coronavirus viven un verdadero calvario en Formosa. No por su estado de salud sino por las condiciones en que el gobierno de Insfrán las tiene -y las retiene-. Según denunciaron los propios “aislados” están en condiciones inhumanas: sin agua caliente, sin calefacción y hasta sin sábanas ni frazadas para las camas.

Los formoseños recluidos oficialmente están en una “cuarentena obligada” -tal como ellos lo relataron ante las cámaras de TN, en otro trabajo contundente de la periodista Paula Bernini- en el colegio Agrotécnico N°6 de la localidad de Laguna Yema, ubicada a 380 kilómetros al oeste de la provincia, en un lugar alejado de los centros urbanos.

Las personas que están allí aprovecharon los móviles de televisión que se acercaron al lugar para contar la experiencia de lo que viven por estas horas: “Hay un solo enfermero y una sola cámara de oxígeno, tenemos que compartirla”, denunciaron.

“No tenemos agua caliente, abrigo ni calefacción”, agregaron. “Hay solo dos doctores que no dan abasto y la directora no da la cara”, detallaron sobre la deficiente atención de salud.

Asomados por una reja que tiene candado para que no puedan salir de allí, relataron: “Nos vinieron a buscar en ambulancia y no pudimos decir que no porque si decimos que no, nos arman una causa judicial. Estamos presas. No tenemos síntomas y tenemos la posibilidad de hacer aislamiento en nuestras casas pero no nos lo permiten”, detallaron. Otra vez, la imagen cruda de las políticas de Insfrán.

Mientras tanto, afuera del colegio improvisado como centro de aislamiento y atención médica, los familiares esperan noticias que no llegan. Algunos piden por favor que alguien salga para contar cómo están, cómo se sienten los que quedaron del lado de adentro.

La periodista Paula Bernini y otra cobertura impactante sobre los centros de aislamiento en Formosa.

Una de ellas era una mujer que tiene a su madre adentro, incomunicada: “Vine para verla, por lo menos, pero no pude. Está presa. Otra cosa no. Mi mamá tiene 49 años”, contó una joven formoseña.

“Cuando llegamos se pusieron tres policías delante para taparnos la visión. Veremos qué hacen mañana”, dijo y agregó: “Queríamos verla, hablarle para ver cómo se sentía. Esperemos que mañana se comunique a ver cómo sigue”, expresó.

Formosa y sus fronteras

La Justicia le ordenó el pasado viernes 16 al gobierno de Gildo Insfrán que deje de cobrar 5.000 pesos a quienes quieren ingresar a Formosa.

La Cámara Federal de Casación Penal falló para dejar sin efecto el monto que se obligaba a pagar en concepto de hisopados preventivos y también dispuso que el test sea gratuito.

El fallo declara inconstitucional el “Protocolo Sanitario para el Ingreso de Personas a la Provincia de Formosa” que había sido aprobado por el gobierno de Insfrán el 21 de marzo pasado, y ordenó “el cese del requerimiento indiscriminado de pago en concepto de test PCR”.

Además, desde distintos sectores de la provincia reclaman a la gobernación por las restricciones impuestas que generaron incluso protestas y enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.

Un punto álgido en la escalada se dio cuando Aníbal Gómez, ministro de la Comunidad y de Desarrollo Humano, arrastró con su auto a un manifestante gastronómico sobre el capot de su auto.

Un ministro de Formosa atropelló a un comerciante que reclamaba por las restricciones.

Hasta el momento, Formosa reportó 54.737 casos diagnosticados, de los cuales 49.490 pacientes se han recuperado y 4.220 están activos. Los fallecimientos en la provincia suman 986.

Comments

comments