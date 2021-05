Clausura a comercios: Pablo Siddig desafió abiertamente al titular de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario

34

El comerciante Pablo Siddig, propietario de Go Club, en abierta protesta contra las eternas restricciones de Gildo Insfran, que ya llegan 14 meses de cierre de actividades en la provincia, desafió abiertamente al titular de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, Edgar Pérez para que fuera personalmente a clausurarle el local por “supuestamente incumplir el protocolo”, y que no enviara cobardemente a mujeres para luego denunciar -como hace siempre- violencia de género, cuestionó.

“Los vamos a salir a cazar, así como ellos están haciendo con nosotros, y para cazar a las ratas hay que poner carnadas” dijo el empresario señalando un cartel que decía “Ratón Pérez te estoy esperando” y luego dos pegatinas: un queso y un diente.

A la media tarde un exagerado numero personal de la Policía junto a inspectoreses de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor se hicieron presentes en el lugar y tras labrarle un acta de infracción porque la puerta estaba abierta, le labraron un DNU.

“¿Me están clausurando porque abrí las puertas de mi local”, le preguntó Siddig a uno de los uniformados.

Más tarde se dirigió hasta el IAS, el otro organismo que preside Edgar Pérez y lo encaró.

“Vine a ver porqué no fuiste a mi local a clausurarme, quería que vinieras vos personalmente. Yo me estoy fundiendo, mientras vos salís de acá del IAS, o sea que la gente puede timbear pero el que quiere laburar, no puede”.

Edgar Pérez que respeta a nadie, pidió respeto

Pérez respondió que “primero debe leer bien el protocolo y segundo, le pido que se refiera con respeto”.

El dueño de Go Club hace días comenzó con una campaña en la que colocó a los maniquíes colgando al frente de su local, atados de pies y manos y con carteles alusivos al Gobierno Provincial y también con mensajes para el Presidente de la Nación.

Comments

comments