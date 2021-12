Clementina Martínez denunció que la jueza Servín ordenó a los gritos a la policía que la saquen a patadas de su propiedad

60

La señora Mercedes Clementina Martínez en comunicación con Radio Parque comentó la comunidad la gravísima situación de desalojo que sufrió a las 11 de la noche en su vivienda del barrio Lote Rural, la continuación de Juan Pablo II, de donde fue desalojada bajo apremios y sin orden de desalojo.

La ciudadana que es paciente oncológica demostró qué posee todos los papeles para acreditar la propiedad del inmueble y pese a ello, por una situación en la que no está involucrada, la Dra. Venancia Servín del Juzgado de Paz N° 3 del Circuito 5, le realiza el brutal desalojo de su propio domicilio.

«A las patadas la sacan no me importa nada si no tiene riñón o cualquier enfermedad, sáquenle a las patadas»

Sí bien es cierto que existió un problema y que se ausentó del hogar por razones de salud de su hijo a quién lo operaron del cerebro, en este momento quién habitaba el lugar eran su hijo y nuera, hasta que un día le informan de una citación en la policía por el inmueble y por problemas entre la pareja, ya qué su hijo fue denunciado por violencia de género, reconoció.

Mi ex nuera se fue con un dinero de mi hijo, lo denunció por violencia de género y el 18 de septiembre llegan una cantidad de policías con personas de la justicia para realizar el desalojo, me dicen que me tengo que retirar de mi propiedad porque hay una denuncia por violencia de género contra mi hijo, contó.

Me niego a retirarme de mi propiedad y les muestro todas mis documentaciones, a todo esto, me grita vamos a ver si no te vas a retirar, te vas a ir sí o sí le dijo la jefa policial y entonces la llama a la jueza Venancia Servín, que pone en altavoz para que la escuhe decir «a las patadas la sacan no me importa nada si no tiene riñón o cualquier enfermedad, sáquenle a las patadas, decía«, denunció.

Entonces vuelvo a repetirle que yo soy la dueña, pero me dice que me tengo que ir o me van a sacar a las patadas y ahí llama a los refuerzos y vienen más policías, entonces entran las mujeres policías le agarran del brazo para esposarme, entonces les pido que no me lastimen porque soy una persona enferma que no tengo un riñón, tengo cáncer y le pido que me dejen salir tranquilamente», relató.

La mujer manifestó que nadie le había notificado que tenía que dejar su hogar, cuándo llega su abogado Cárdenas consulta por la situación y explica que ella es la propietaria pero le dicen que fue orden de la jueza Servin y que lo haga por las buenas o directamente iría a una alcaldía, la comisario Viviana Rolón fue la que la amenazó pero lo cierto es que nunca me llegó nada certificado por ningún juez del desalojo.

La policía Viviana Rolón desde un principio me hostigo, vino golpeado en forma intempestiva la puerta, la pateaba y después decía trae plano que está en la camioneta, esa es subcomisario de la séptima, explicó.

Mi hijo pudo grabar todo lo que me hacían, estábamos con mi hermana y mi sobrinitos y otros menores atajando la puerta y mi nene qué está operado del cerebro, pregunto si ellos se van a hacer cargo si lastiman y matan a mi hijo, vivimos con mi hermana, con su nene de 8 años, su hija y otra niña que tiene epilepsia, y mi hijo y yo que somos enfermos, describió.

Y, esto siguió anoche a las 23y15 hs vino esta policía a golpear la puerta de forma agresiva violentando mi domicilio, el jueves cuando fui a la policía comunicar que yo ingresaría mi hogar porque estaba abandonado y tenía miedo de los okupas, la policía Viviana Rolón me amenazó con llevarme a la alcaldía, se quejó.

Todo por defender a la chica que estaba con mi hijo porque era su ex cuñada, entonces le pido para hacer la exposición porque era mi derecho y voy con eso al Juzgado de Paz y habló con un juez, cuando regresó mi casa ya estaba abierta y apunto de ser usurpada, por lo tanto ingresa a la misma y es vista por su nuera quién le avisa a su amiga policía,dijo.

Inmediatamente una cantidad de policías llegan al lugar, y Viviana Rolón comienza a golpear la puerta rompiendo parte de la ventana, entonces me amenaza y me dice que si esta chica le da orden de entrar ella lo hace, a lo que respondo que soy yo la propietaria y me dijo que iba a ingresar a las patadas y lo hace, tuve que poner mesas para que no pase, esta fue la actitud de la subcomisaria Viviana Rolón, aseguró.

Además sostuvo qué solicito ayuda porque está amenazada por esta policía quién le dijo que si la encuentra por la calle le va a hacer algo, cuando los abogados le obligan a los policías a qué se retiren esta oficial pone a dos custodios dejándola prácticamente presa en su domicilio, esto lo hacen sin orden de ningún juez, es más lo cuestiona la Jueza Karina Paz, las promotoras de esta actuación son la subcomisario Viviana Rolón y la Jueza Servín.

La propiedades mías yo saqué un préstamo para poder hacer mi casa y no es justo de que vengan y se metan, entonces dónde está la justicia, gracias a mis abogados no me rompieron la casa y no me llevaron presa, por eso pido que se haga justicia» solicitó.

El abogado de la damnificada Cárdenas Andrés expuso que hay una medida contra la propietaria de la casa qué es la señora y ese día en el que su hijo se concubinó con la mujer que quiere venir a habitar el domicilio, a quien ella le prestó la casa para que puedan vivir para que no paguen alquiler, pero al frustrarse la relación de la pareja hubo una denuncia contra su hijo por violencia de género, pero después de esto la nuera abandona el inmueble, solo ingresando por las noches con su nueva pareja por eso mi defendida regresa a ocupar su casa, contó.

Yo hablé con la jueza Karina paz porque había la posibilidad de que la reintegren a la nuera al hogar o de última se le pagaba un alquiler para que está viva con sus hijos, pero esa se fue hizo una denuncia con testigos amigos de que su suegra también la violentada, manifestó el abogado.

Lo cierto es que la responsabilidad es del hijo de ella, pero esto no puede desembocar en la responsabilidad de la señora que lo único que quiere es reclamar por su casa, sin contar el hecho que la señora tiene un cáncer, no tiene un riñón y tiene un hijo con una operación en la cabeza y es hasta el cuidado de este nena, y ahora no tiene techo esto es vulnerar un derecho de propiedad por una medida que tiene una solución, qué es que la nuera viva en un alquiler asumido por su expareja, y que la señora puedo estar tranquila en su hogar el poco tiempo de vida que le quede por la enfermedad que tiene, informó.

En cuanto al maltrato de parte de la policía y la jueza Servín expresó que es esta fuerza es la que ordena la medida y la policía viene con todo aparato legal que poseen hasta ahora estamos esperando para que vengan a hacer el lanzamiento con el oficial de justicia, pero cabe aclarar que en principio prima el derecho de Propiedad y la medida que ordenó la jueza Servin es por 90 días.

El letrado advirtió qué son los chicos los que están puestos en riesgo psicológico al ver la pelea de los padres, y deberían estar presentes los organismos competentes para observar esta situación, porque con la generación de violencia se pueden desencadenar muchas cosas, situaciones de ira que no se pueden controlar, previendo esto y habiendo todos los medios alternativos sería muy provechoso que acepte la posibilidad de ir a vivir a un alquiler y que su ex pareja se lo pague.

Para culminar añadió que para solucionar un problema no se puede vulnerar el derecho de propiedad menos que sea desalojada y despojada de su propia casa, habiendo tantos remedios legales que se puede llevar adelante, y para eso supuestamente están los órganos judiciales como los asistentes sociales, como los organismos competentes para que cada uno entienda su situación y puedan llegar a vivir en paz, pero para esto hay que sentarse a dialogar y la juez debe hacerse presente porque no vino nunca la jueza Servin solo envío un oficial de justicia y desde un escritorio solamente escucha una sola campana.

