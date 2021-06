Comerciante formoseña dijo que se irá de Formosa por las persecuciones y amenazas

59

Teresa es una comerciante situada desde hace años sobre la calle Belgrano de la capital, y forma parte del sufrido sector comercial, el más castigado por el gobierno de Gildo Insfrán dentro de la pandemia por coronavirus. Ella cuenta las penurias que están pasado, destacó que cansados de por poder trabajar e impulsadas por deudas, se rebelaron en las últimas horas y rechazaron las clausuras e intimaciones.

Con angustia, dijo que en presencia de tantas prohibiciones e injusticia, y casusas armadas por la justicia y la policía, planea junto a su familia emigrar de Formosa a provincias vecinas para poder trabajar libremente; y criticó al ministro Jorge Gónzález porque dijo que cada mediodía, en el Consejo Covid, se burla de ellos.

Por reclamar y tratar de entregar una nota a las autoridades del Consejo Covid, que arbitrariamente lleva adelante las tareas contra la enfermedad, le armaron a ella también una causa policial y judicial, por supuesto que infundadas, como todas las que se armaron tramposamente y ante el guiño cómplice de la justicia adicta.

En declaraciones a “Sin Censura” del Dr. Gabriel Hernández, por 89.3 FM Radio Parque, comentó los detalles de la protesta para que no cierren los comercios, cesen las hostilidades y persecuciones de la Policía de Formosa y los inspectores de Bromatología Municipal.

Indicó que las protestas contra el cierre de las persianas de sus comercios en la zona del Mercado Sur y otras de la zona sureste de la capital, comenzó anteayer, cuando se pusieron de acuerdo, abrieron sus puertas, colocaron medidas de seguridad para que los clientes no ingresen a los comercios, proveyeron de químicos sanitizantes en una mesita en la vereda y se juramentaron ayudarse unos a otros en el caso de posibles clausuras.

Esa conjunción de ideas para defenderse consiste en que apenas tengan la visita de los inspectores y la policía, los demás comerciantes lleguen en apoyo. Eso sucedió ayer y la reacción fue masiva, y al son de golpes de palmas de la mano y otros efectos sonoros, reclamaron que los dejen trabajar.

Ayer a la tarde también concurrieron a entrevistar al director de Bromatología Municipal quién no los atendió y afirmó mediante voceros que lo haría hoy. La presencia de comerciantes afectados frente al edificio municipal (Casa Paraguaya, alquilada desde hace un par de años por la comuna) fue masiva. (Foto).

Teresa comentó todo lo que llevan adelante para ser escuchados y trabajar tranquilos, pero ninguna fue respondida favorablemente. Ofuscada, dijo además sentirse cansados los comerciantes por la forma en que son tratados por el repudiado ministro Jorge González, en cada perorata de los mediodías, desde la tribuna de la propaganda política y de escraches a opositores que configura esa Mesa Covid 19.

“Se burla de nosotros. Todos los días recibimos burlas, señala que formamos parte de la oposición, del PRO, los contras y no sé quién más. Todos los días agita su cajita de fósforo y nos ataca y se burla de nosotros. Para que vean que no representamos a nadie, nos organizamos y decidimos abrir nuestro comercio con los protocolos. Ninguno de nosotros cobra plan social alguno o recibe dinero de arriba del Estado”, subrayó.

Por último, en virtud de todo lo apesadumbrado que viven los comerciantes de este sector, informó que están dentro del seno familiar, debatiendo la posibilidad de emigrar de la provincia e instalarse en Chaco o Corrientes. “Lo estamos hablando en la familia porque ya no tenemos ganas de que nos persigan como lo vienen haciendo. Tengo todas mis cosas acá pero ya no tengo ganas de seguir en Formosa. Soy vendedora hace mucho tiempo y creo que no nos faltarán nuevas oportunidades”, subrayó con cierto dejo de tristeza.

