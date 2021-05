Comerciantes Unidos de Formosa piden al gobierno “que también cierren Afip, Rentas y todo lo demás”

27

Desde Comerciantes Unidos de Formosa (CUF) expresaron la difícil situación por la que atraviesa el sector comercial en general, más aún los locales que no están considerados “esenciales”, puesto que no pueden abrir sus puertas, pero sí deben seguir abonando impuestos, alquileres y el pago a empleados, hecho que agrava aún más el escenario y es por ello que más comerciantes cerrarán sus puertas definitivamente.

En este sentido, el presidente de la organización, Pablo Siddig en comunicación con el programa Sin Censura por Radio Parque FM 89.3, solicitó al gobierno que así como cierran los locales, “también cierren Afip, Rentas” y todas las demás entidades. “Estamos muy mal todos los comerciantes, no tenemos ningún tipo de subsidio, ayuda o ahorro, estamos totalmente fundidos acumulando cuentas, ahora se nos sumaron más deudas con esta fase, la mayoría de los comerciantes estamos por cerrar, yo por ejemplo voy a cerrar mi último comercio, pasé de tener empleando a 25 familias a cerrar por completo, no nos queda otra”, lamentó.

Asimismo criticó la “batería de medidas” anunciadas por el gobierno provincial tras las nuevas restricciones y aseguró que “de todos modos esa ayuda que están dando no es para todos, hay muchísimas que no aplican porque son para cooperativas, el ATP es solo para los que pudieron aplicar en diciembre del año pasado donde muchísimos no pudieron hacerlo, otras cosas que pueden llegar a pedir son préstamos pero la mayoría de las pymes estamos mal y no podemos pedir nada, son todos figurativos los salvatajes que nos dan, no se puede efectivar ninguno, el único que más o menos se puede efectivizar es uno si tenes 5 mil kilowatts de consumo es la luz, pero después el resto se sigue pagando ya sea alquileres, empleados y todos los gastos como si estuviésemos abiertos pero estamos cerrados, no hay salvataje, son irreales, son maquillajes, adornos para tapar la realidad, el que sabe y entiende de comercio dice que estamos jodidos, no tenemos ninguna ayuda”.

Seguidamente Siddig expresó que con el cierre de los comercios, “solo lograron que la gente se aglomere en los supermercados, la gente va pensando que van a encontrar algo esencial y no es así, lo que logran es aglomerar personas y ahí está el foco de infección, van a haber más contagiados, nos vamos a infectar el doble, no va a parar esta ola y van a seguir extendiendo las restricciones”.

“No se están dando cuenta de que es un error, tienen que ver eso, si están repitiendo una fase y no funciona deben cambiar la metodología, seguimos infectándonos, retrasando la agonía de los comerciantes estamos cada vez peor, si quisieran ayudar a la población tendrían que cerrar los supermercados avisando con tiempo para que los mercados de barrio se puedan stockear y que las personas solamente salgan para ir a comprar a los negocios de barrio, a las despensas“.

“Vamos a estar cada vez más jodidos con esta fase 1, el cerrar los comercios lo único que hizo fue concentrar la gente y aglomerarla, de otra manera por lo menos estaba más espaciada pero ahora está todo cerrado”, expresó angustiado y siguio diciento: “La gente se está movilizando para ir a sus trabajos como así también para ir a empresas de servicios a pagar sus facturas tales como la luz, agua, cables y teléfono imprescindibles para la asistencia de las clases virtuales etc; además asisten masivamente a las entidades financieras y bancarias formando enormes filas”, criticó.

“Se debe perdonar a todos los ciudadanos formoseños de pagar impuestos por estos días, que cierren de inmediato las entidades anteriormente nombradas, realmente si ellos creen que el contagio está en tener establecimientos donde asisten personas y si tenemos confiar en ese protocolo, le pedimos que nos den el ejemplo y pongan urgente el compromiso ellos también para que no sigan muriendo más personas y se cierren los demás establecimientos acompañando el pedido de cierre de los demás comerciantes que hacemos el sacrificio”, expuso.

“Creemos que se deben tomar otras medidas inmediatamente porque las medidas tomadas solo están logrando retrasar mínimamente el contagio y empobreciendo y dejando a más familias sin empleos, al fin y al cabo con restricciones de igual manera se llegó al colapso sanitario, es hora de que pongan su parte también algunos sectores considerados esenciales mínimamente por los días restantes de esta fase, es hora de probar medidas diferentes y no seguir dando vueltas en círculos porque de vida humanas estamos hablando, si van a cerrar que cierren todo pero todo”, pidió al finalizar.

Comments

comments