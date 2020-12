Con el Manifiesto de la Reforma Universitaria NO

3

Se apropiaron de una frase del manifiesto liminar y la tergiversaron para justificar el mal funcionamiento de su administración. No aceptamos que utilicen un documento tan valioso como el Manifiesto Liminar para justificar los actos atroces hacia la autonomía de la universidad; estos avasallamientos deben terminar. La interna que ha surgido entre las autoridades empieza a afectar a los ESTUDIANTES. Los derechos obtenidos fueron siempre de los ESTUDIANTES que se revelaron ante un sistema que los oprimía y obligaba a pensar de manera tal que se alabe siempre a los que ocupan el puesto de autoridad máxima, tal cual está sucediendo en este momento, lo que no seguiremos permitiendo porque nada tiene que ver con el funcionamiento de una institución democrática. Exigimos que preserven las formas y respeten el Manifiesto Liminar símbolo de lucha de los derechos estudiantiles.

Repudiamos el uso de fragmentos de un documento tan importante para muchos estudiantes del país que seguimos los principios reformistas. Como lo expresa el Manifiesto: “La juventud ya no pide, exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa.”.

Hoy exigimos a nuestras autoridades que respeten a los representantes estudiantiles, que fueron elegidos democráticamente por el estudiantado. Respetar la autonomía no es dejar que hagan lo que se les plazca a las autoridades. La Autonomía es parte de los derechos adquiridos a principios del siglo XX, el Cogobierno también lo es, estamos volviendo a épocas oscuras donde como reza el documento publicado en ese entonces, “Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y -lo que es peor aún- el lugar en donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara.” Hoy ese sentimiento de no poder expresarnos libremente vuelve a surgir por miedo a la represalias. No respetar los derechos ni los representantes que fueron electos por mayoría en elecciones democráticas es violar la autonomía. A las autoridades de nuestra casa de altos estudios exigimos recapaciten y respetan al autonomía universitaria.

Benitez José Manuel

Secretario General

Franja Morada Formosa

