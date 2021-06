Con fuertes demandas empresario solicitó a González ser escuchado para poder seguir generando trabajo, para alimentar familias formoseñas

24

El referente del sector privado Marcelo Ocampo explicó que se acercó a la casa de gobierno para intentar presentar una nota con protocolo para el sector gastronómico y para manifestar algunas preguntas al ministro González que surge de la comparativa con otras provincias como por ejemplo porque Formosa viene más lenta en la vacunación?, porque Chaco está vacunando comerciantes, banqueros, trabajadores de supermercados, y en un rango etario mucha más bajo, entonces qué pasa con las vacunas?, ¿se las están guardando?.

“Será que su sistema formidable como dice González no es eficiente para vacunar a tanta gente como lo hacen las demás provincias, también preguntarle porque otras provincias vecinas nuestran que estuvieron en fase cinco diez veces más tiempo que nosotros, que llevan casi un año pudiendo trabajar con más libertades y sin sistema policiaco tan represivo, como en Formosa, sin embargo esas provincias hoy tienen menos casos activos y menos muertes que Formosa en proporción de habitantes, entonces son las consultas que les traemos a González para ver que nos responde de porqué Formosa está tan distanciada del resto del país”, sostuvo.

Además señaló que por qué la provincia al ser la más encerrada del país y del mundo, tiene la tasa de mortalidad más alta del país o la mayor tasa de contagio diarios de la nación, si la gente hizo un esfuerzo de estar tanto tiempo encerrada, si la ciudadanía les permitió trabajar un año para que se organicen, fortalezcan el sistema de salud, Entonces por qué Formosa está con los peores índices de pandemia del país y el sector privado sigue sin trabajar, se preguntó.

“¿Por qué Formosa viene tan lenta la vacunación a comparación con otras provincias?, no se puede trabajar en fase 1, por eso trajimos una propuesta para reprotocolarización, es decir sobre el protocolo existente nosotros nos comprometemos a una medida extra para hacer que la gastronomía no tenga ningún riesgo, siendo que en el caso este está comprobado que no se contagia, la gastronomía no contagia, pero no obstante traemos un nuevo protocolo para poder trabajar“, agregó.

También indicó que se trata de buscar una convivencia entre la salud y el trabajo porque si la gente no trabaja y no come se muere de hambre, o se muere de otros problemas porque todos están nerviosos, con problemas psicológicos, todos están mal, entonces se busca una solución y un equilibrio por eso se viene a hablar con el ministro González para ver si escucha, aseguró.

“La presencia policial en una marcha pacífica me parece un exceso, 100 policías para esperar a 3 comerciantes que trajeron una nota, y en Mesa de entrada en donde no nos dejaban entrar, tuvimos que golpear los vidrios para que nos dejen presentar la nota, o sea porque nos violan tantos derechos hasta el de presentar una nota”, se quejó.

Es una barbaridad por eso estamos esperando acá, para ver si sale el ministro González y habla con nosotros, en mi caso arranqué la pandemia con 60 empleados en mi negocio pero hoy creo que no llego a 15, arranqué la pandemia con 10 locales en Formosa y hoy no llego a 5, esa es la situación, y todos son personas que necesitan trabajar para alimentar a sus familias, reflexionó.

En Formosa como dice González nos conocemos todos, a las personas que tengo que despedir las conozco, conozco a sus familias, conozco su vida, no son números, no son objetos, son personas a las cuales tengo que mirar a la cara y decirle mirá no te puedo pagar más, por eso estamos acá, por las familias, saben lo que son 60 familias sin trabajo en esta provincia?, por eso venimos a buscar soluciones porque no todos son números, no todos son negocios, no todos son arreglados hay personas, hay vidas que se están perdiendo y es su responsabilidad” dijo para finalizar.

