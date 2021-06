Con un ejército de policías, cierran locales en la zona del Mercadito Sur. Se rebelaron y abrieron hoy

40

Un cuerpo de inspectores de bromatología comunal, secundados por un ejército de policías, procedió hoy a intimar al cierre a todos los locales comerciales de la zona del Mercadito Sur y cuadras adyacentes, lo que despertó enormes quejas por parte de los castigados trabajadores, que hace trece meses no pueden vender.

Los inspectores bromatológicos, rodeados por un enjambre de efectivos policiales, obligó al cierre de los locales comerciales e hicieron saber inflexibles que el único modo de atención con las persianas cerradas, y con atención de los propietarios adentro y los clientes afuera, en la vereda.

Temprano, los comerciantes al borde de la agonía, abrieron sus puertas con todas las medidas sanitarias vigentes, pero no tardaron mucho en llegar los pocos inspectores y un nutrido grupo de policías.

Una mujer, golpeada económicamente por no poder trabajar, dijo al móvil de la 89.3 FM Radio Parque, que prácticamente se rebelaron, y en consenso con el resto de la zona del Mercadito Sur, decidieron abrir con las medidas sanitarias protocolares. Colocaron una cuerda para que los clientes no pasaran al interior del local comercial, pusieron elementos para sanitizar en los ingresos y colgaron carteles de prohibido pasar al interior, como oficialmente se reclama. Pero no, nada alcanza para este gobierno voraz y prohibitivo.

Según la comerciante, algún informante avisó la apertura de las puertas y rápido reclamó la presencia de los “prohibidores consuetudinarios”, agentes de bromatología municipal y la policía. Prestos, se colocaron conos y vallados en las calles de los alrededores, para una inspección de vehículos en la vía pública, mientras los inspectores llegaron a los locales, rodeados de una nube de agentes policiales.

Con tanto despliegue policial para reprimir y molestar a modestos comerciantes, se explica entonces la proliferación de la delincuencia en toda la ciudad, y la puesta en escena con todo el potencial de su conocido accionar, del contrabando en la zona del mangal, al noreste de la capital.

Hay policías para retenes en las calles, que se tornan insufrible y que ya nadie los quiere padecer y para reprimir la actividad policial. No hay cuando cometen fechorías los motochorros y delincuentes que entra roban y golpean a sus víctimas en cualquier punto de la ciudad.

El inspector que llegó, vigilado por policías que parecían de un cuerpo de élite listos para actuar en la represión, fue inflexible y señaló que deben cerrar los locales comerciales abiertos hoy. Impasible, como si fuera que todos los derechos le asiste, afirmó que los comerciantes deben vender con las persianas bajas, mediante una puertita o abertura chica, mientras los clientes debe aguardar en la vereda. Cosas que pasan en Formosa. La mujer que habló indicó que en varios lugares del microcentro, los locales comerciales estaban totalmente abiertos.

