Concejal de San Martin II denunció actitudes discriminatorias, persecutorias y arbitrarias de las autoridades de esa localidad

El concejal Fernando Palavecino de San Martín II, denunció en Radio Parque FM 89.3 la situación de discriminación y atropello que sufre junto a su familia, al ser arbitrariamente sometidos a cuarentena, selectivamente dispuesta por las autoridades de esa localidad, cuyo intendente pese a estar en iguales condiciones, anda libremente paseando por la localidad y colonias vecinas.

El edil opositor manifestó que fue a buscar a dos hermanas a la ruta cercana a Posta Cambio Zalazar para acercarlas a San Martín 2, de así se suscita una cuestión extraña ya que es visitado por personal de salud y la policía que le ordenan un aislamiento por 24 horas, su esposa recibe una notificación del Juez de Paz de la localidad de General Güemes, diciéndole que debe suspender sus actividades y cerrar su negocio que es un mini mercado.

Es un capricho y se están manejando con total autoritarismo para perjudicarme

“No comprendo la situación, ellos lo que aducen es que una de las hermanas viajó a Las Lomitas, que no es una zona de riesgo. Entonces le pido que le expliquen si es que hay algún contagio ahí y yo no me enteré, o si ahora se declaró zona de riesgo pero no me saben explicar y el personal de salud dice una cosa y la policía otra, yo antes de salir comunique a la policía y pregunté si se podía salir y me dijeron que sí. El comisario me dijo que no había problema que vaya, es más no había control ni en San Martín, ni el Lugones, pero al otro día me caen el personal de salud con 2 efectivos de la policía diciéndome que tengo que aislarme porque tuve contacto con personas que están en zona de riesgo”, sostuvo.

Además expresó que la despensa está cerrada, ya que la atendía su cuñada pues ellos decidieron acatar las órdenes, porque a la noche le llegó una notificación diciendo que debían cerrar, tampoco lo visitaron agentes de salud para hacer el testeo lo que le dijeron es que le harían el hisopado y se llevarían la muestra a Formosa y que los resultados tardaría 48 horas, nada de eso pasó.

“Es una situación muy incómoda, para mí es un capricho y se están manejando con total autoritarismo, sólo veo como una persecución política, por eso montan todo este show que están haciendo para perjudicarme porque soy concejal de la oposición, quiero que me expliquen el motivo de por qué están actuando así, pero no me saben responder. El director del Hospital me dice una cosa y es quien integra la mesa del COVID acá en la localidad con el intendente, el comisario de la localidad con quién yo hablé antes de viajar, personal de salud y el presidente del Concejo Deliberante, es decir hablé con un integrante de la propia mesa quien me dijo que podía viajar y luego me dejan aislado”, cuestionó.

Por otra parte agregó que el director del hospital le comunicó que ni siquiera se podía ir a Lugones, cualquiera que salga de la localidad debe hacerse hisopado y someterse al aislamiento, entonces no hay información concreta sino confusa, tampoco le notificaron por escrito que debe someterse a la cuarentena solamente de palabra diciendo que los de salud dijeron que él había estado en una zona de riesgo.

Palavecino dijo “una de las señoras trabaja conmigo y la otra trabaja con el intendente son las hermanas que fui a buscar, y la hija de la señora que trabaja con el intendente tuvo contacto con él, es decir debería estar aislado, yo denuncié esto comunicando a la policía pero me dijeron que esto corresponde al sistema de salud y estos me dicen que corresponde a la policía, no se a que están jugando porque si es ley pareja debe ser para todos, deben hacerle también el hisopado sin embargo él salió a recorrer toda la municipalidad y fue a otras zonas como el hospital viejo y estaba rodeado de gente el señor Luis Riveros“.

Para culminar añadió que sería interesante que se le pregunté a la mesa del COVID 19 que comuniqué si Las Lomitas es zona de riesgo y también San Martín II y si no que se lo hagan saber a los de este distrito porque si las personas no saben y salen después deben aislarse y hacerse hisopado es una situación complicada, o si solo es para algunos los aislamientos que se imponen y para el intendente no aunque que también tuvo contacto con las hermanas Romero, y él si puede andar como si nada, es entonces una cuestión discriminatoria y persecutoria.

