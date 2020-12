Conejero: “Sería una tristeza muy grande que la Argentina legalizara el aborto que es la cultura de la muerte”

3

El Obispo de Formosa José Vicente Conejero en comunicación con Radio Parque dio su apreciación con respecto a la marcha realizada en la provincia en favor de las dos vidas y la situación sanitaria local.

El representante de la iglesia comentó que está muy feliz de haber adherido a esta marcha que fue multitudinaria y que se realizó en todo el país, donde los ciudadanos salieron a la calle a manifestar abiertamente su postura a favor de la vida contra la legalización del aborto, y otra cuestión muy importante fue la unión con los hermanos de la religión evangélica.

Además sostuvo “Esto es lo que trae la defensa de la vida que podamos unirnos los católicos con otras congregaciones, sería una tristeza muy grande que la Argentina legalizara el aborto que es la cultura de la muerte, para mí sería una decepción muy profunda por parte de diputados y senadores, si no escucharan la voz de la mayoría del país que estaba a favor de la vida”.

El sacerdote indicó que con mucha firmeza pidan señor para que sean iluminados los legisladores para que no atenten contra la vida sino que la defiendan, en cuanto la educación sexual afirmó que es una temática tanto vidriosa son los padres los primeros educadores de sus hijos, y a veces en los Estados y gobiernos introducen ideologías no siempre defienden los auténticos valores humanos,

Hay corrientes feministas hay corrientes de transgéneros, entonces estás iniciativas introducen estas temáticas que no corresponden pues son los padres los responsables de la educación de sus hijos.

“El estado tiene un rol o papel subsidiario en cuanto a la educación porque la auténtica y verdadera educación la tienen que dar los padres, las personas tenemos derechos inherentes a nuestro propio ser no es que el estado no los delegué pues ellos no son dueños de la vida de las personas, ellos están al servicio de la comunidad”, señaló.

“Hemos dialogado con el senador Mayans quién es fiel a la postura de defender las dos vidas, es más el afirmado en sus declaraciones que se debería reformar la Constitución Argentina si se aprueba la ley del aborto, porque la Constitución defiende la vida desde el momento de la concepción, y por consiguiente el tratado de Costa Rica al cual está adherida la República Argentina”, determinó.

También señaló que la propulsora del proyecto es Vilma Ibarra, y no tienen la ratificación de médicos es decir la objeción de conciencia y sería una persecución porque hay una consecuencia natural de ser gestor de conciencia, pero correrían el riesgo de perder sus empleos o tener que delegar en el caso de que se aprobara la ley.

Este es el reclamo de doctores y sanitaristas ya que han sido formados para defender la vida y no para aniquilar. El hecho de negarse no lo solucionaría porque el delegar lo es como alquilar un sicario, y como lo dijo el Papa Francisco no se soluciona ningún problema aniquilando la vida de nadie.

Conejero dijo para culminar “por lo tanto hay que dejar lo que ha pasado y tratar de mejorar de ahora en más buscando la unión y la confraternidad entre todos” debemos ser todos Defensores de la vida incluso aquellos que aún no han modificado su posición ahora pueden hacerlo, expresó.

Con respecto a los varados, ya me he expresado en otras oportunidades hay que tener empatía y proporcionalidad, razonabilidad en cuanto a las leyes que sean de emitir, quizás no se lo haga con mala intención pero hay que ser humilde y reconocer cuando uno se ha equivocado y tratar de ir mejorando, no es para confrontar con nadie, no tenemos siempre la verdad somos perfectibles”, concluyó.

