Continúan las inscripciones en la Facultad de Humanidades para el ciclo 2022

39

Walter González, consiliario estudiantil de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), se refirió al inicio del ciclo lectivo 2022 en la unidad académica.

“Desde el lunes 7 de febrero iniciamos las actividades académicas y administrativas en la FH y toda la Universidad. Siguen las inscripciones para los alumnos ingresantes para el 2022 y el próximo lunes 14 comenzará el cursillo que se desarrollará todo el mes de febrero hasta el 15 de marzo”, indicó.

“Hay mucha presencia de chicos del interior y también de capital que vienen a inscribirse, así que arrancando este año 2022 con mucho trabajo”.

Por su parte, Facundo Cabrera, consejero directivo de la FH por el claustro estudiantil, enfatizó: “Estamos volviendo a las actividades iniciando el ciclo 2022. El centro de estudiantes está a disposición de los nuevos ingresantes, ayudándolos con las inscripciones a las diferentes carreras”.

Respecto de los protocolos sanitarios por la pandemia, dijo: “La cursada será presencial y se está evaluando la posibilidad de un pase sanitario, lo que no quiere decir que aquellos que no estén vacunados no van a poder ingresar a la Universidad, eso hay que aclararlo. Desde el centro de estudiantes y la Universidad enviamos el mensaje de que hay que vacunarse porque es una forma cuidarse y evitar los contagios”.

“Queremos volver a la presencialidad tomando los recaudos necesarios, entendiendo y aceptando a quienes no quieren vacunarse. La Universidad entiende a esas personas y no les va a cerrar las puertas”.

Comments

comments