Convocaron al primer campamento de la JR de Formosa que con la presencia de Valeria Pavón se desarrollará en Herradura el 7 y 8 de Mayo

24

Ángel Argañaraz delegado al comité nacional de la Juventud Radical explicó en Radio Parque los pormenores organizativos del Campamento de la JR de Formosa a realizarse con la presencia de la presidenta del Comité Nacional de la JR Valeria Pavón los próximos 7 y 8 de mayo en la localidad de Herradura, que Fernanda Insfran, Carla Zaiser y Leandro Sosa anunciaron en la Cumbre de Legisladores de JxC en San Martin 2, que fuera presidido por el senador Luis Naidenoff y los diputados nacionales Fernando Carbajal y Ricardo Buryaile.

El referente juvenil de la UCR indicó que el evento programado en Herradura será para que la juventud en su diversidad y pluralidad pero con el mismo objetivo pueda volver a reencontrarse, charlar, discutir y consensuar ideas y rearmar su propia agenda para aportar activamente a la construcción de la plataforma electoral que nos llevara al gobierno provincial en el 2023.

«La idea es poder escucharse, formar parte de este rol protagónico qué está empezando a tener la juventud radical de Formosa, por lo tanto estamos trabajando en este sentido con el acompañamiento de toda la dirigencia radical, estamos ultimando los detalles y en las próximas horas vamos a estar dando los contenidos de las propuestas, el organigrama de actividades y estos estará especificado por los distintos medios y las distintas redes sociales, en cuanto a la participación el rango etario es lo más abarcativo posible, pero por ley está establecido que la participación ciudadana se da a partir de los 16 años en dónde ya pueden votar, y teniendo en cuenta también lo que dice el estatuto de la Juventud que hasta los 30 años se pueden ocupar cargos partidarios, esa sería la franja etaria de jóvenes pero también tenemos algunos que no cumplen este rango pero que son dirigentes muy comprometidos y están acompañando la propuesta, como es el caso de la diputada Zaiser y la Dra María Fernanda Insfrán y el concejal Enzo Casadei«, explicó.

Además señaló que este proceso de formación que lleva la militancia puede llevar a ejercer roles protagónicos tanto dentro de la dirigencia radical cómo la actividad política provincial, si bien hay un descreimiento hacia la política por parte de los jóvenes porque sienten que está no pudo satisfacer sus demandas y que no estuvo a la altura de las circunstancias, pero esto se da muchas veces por los malos políticos que están dentro de todos los partidos, entonces se da esta situación de descrédito hacia la actividad política por eso el mensaje que se quiere llevar como juventud radical es que la política es la única herramienta para lograr una verdadera transformación social, la política comprometida y desinteresada en dónde realmente se tenga una vocación de servicio, de hecho en distintas partes del mundo el sistema democrático funciona muy bien”.

«Los países que están en el primer mundo son los que tienen una democracia bien consolidada y esto hace que tengan instituciones muy fuertes para que puedan estar al frente de las demandas de la sociedad, en el caso de los jóvenes en Formosa sí bien hay un descrédito de la política también hay una opinión formada al respecto de la situación de la provincia, hay jóvenes que se dan cuenta de la falta de oportunidades, la falta de trabajo, y poder formarse en alguna carrera profesional, si bien se tiene la universidad e institutos en el interior de la provincia, pero creemos nosotros que con tantos años de gobierno por parte de quienes tienen hoy la conducción de la provincia las oportunidades tendrían que ser mucho mayores, por ejemplo en el caso de la UNaF, donde hay chicos que me dicen qué quieren estudiar abogacía y esta carrera no está en Formosa en la universidad pública”, se quejó.

“Es el gobierno el que tiene que llevar adelante y tomar cartas en el asunto para que esto pueda darse al ser una demanda muy amplia, tiene que haber un abanico de posibilidades para los chicos, y también la falta de posibilidades en el ámbito laboral el alto índice de trabajo en la administración pública, que se sabe qué es utilizado como un manejo clientelar, porque para acceder al mismo hay que estar afiliado a su partido» advirtió.

El joven dirigente agregó que “no hay oportunidades de trabajo en el ámbito privado por lo tanto muchos chicos tienen la tarea difícil de tener que emigrar de la provincia, y es lamentable que no se pueda encontrar una posibilidad en el territorio provincial, con la implicancia de tener que alejarse de su familia, por ello la finalidad inmediata de la juventud radical es primeramente tener un rol protagónico dentro del esquema opositor en provincia y a partir de eso acompañar todo el proceso de cambio”.

«Queremos fortalecer el partido para que de alguna manera sea una alternativa creíble ante el oficialismo, sí bien es una cuestión difícil porque tenemos por delante un adversario político bastante poderoso, que cuenta con herramientas que los fortalecen aún más, además tiene un sistema electoral que lo favorecen, tiene también un sistema clientelar, pero el objetivo es poder cambiar está realidad de la provincia y poder ponerle fin a tantos años este gobierno”, aseguró.

“Esta franja etaria mencionada no conocieron otro gobierno como en mi caso que tengo 28 años y no conozco otro gobernador en la provincia, y si tenemos en cuenta que desde la llegada de la democracia gobernó el mismo partido político desde 1983 en adelante, es una realidad triste porque hay una pobreza muy elevada, con respecto a los jóvenes en la mayoría no termina el secundario y los que terminan lo hacen sin poder aprender las materias básicas, sin poder comprender un texto son todas realidades que están viviendo los jóvenes por eso somos conscientes que para poder tener un rol protagónico dentro del radicalismo tenemos que demostrar que estamos predispuestos a inmiscuirnos en las problemáticas juveniles», determinó.

Noticia en desarrollo…

Comments

comments