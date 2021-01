Cornejo: “Pietragalla y Donda, por el 10% de lo que pasa en Formosa, en otra provincia harían un escándalo”

4

El diputado nacional y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, afirmó este domingo 24 de enero que en Formosa “se dan todas las características para una intervención federal” y advirtió que si esto no ocurre, “puede terminar de la peor manera”.

“Pietragalla y Donda, por el 10% de lo que pasa en Formosa, en otra provincia harían un escándalo“, expresó. “Si el Gobierno nacional no interviene, se van a profundizar las restricciones a la libertad y puede terminar como Catamarca con el Caso María Soledad o como otros casos en Santiago del Estero y cosas así.

Me parece que tienen que tomar cartas en el asunto. Alberto Fernández debería ponerse a la cabeza de eso”, aseveró en diálogo con una radio. En esa línea, Cornejo sostuvo que “sin la intervención del Gobierno nacional, Formosa va a estallar el día que haya un hecho aberrante, como una muerte o algo de ese tipo, y me parece que no deberíamos esperar a que ocurra eso”. Asimismo, lamentó que “el Partido Justicialista salió a avalarlo” y que “Alberto Fernández ha dicho que es un gran gobernador”, por lo que consideró que “acá el problema más grande lo tenemos ya no con Gildo Insfrán sino con la complicidad de Alberto Fernández y su gobierno con Gildo Insfrán. El foco hay que ponerlo en el Gobierno nacional.

El que puede resolver esto es el Gobierno nacional”. Cornejo manifestó que “(Horacio) Pietragalla y (Victoria) Donda, las dos autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos y del INADI respectivamente, por el 10% de lo que pasa en Formosa, en otra provincia, más las que son gobernadas por dirigentes que no son protegidos del Gobierno nacional y de Cristina, harían un escándalo”. La Coalición Cívica pidió intervenir Formosa y la “caducidad” del mandato de Gildo Insfrán

Y añadió: “No solo harían un escándalo sino que estarían constituidos en el lugar, pondrían todo el foco de los medios locales en esa violación a los derechos humanos”. En este contexto, el presidente de la UCR resaltó que “las autoridades de los dos bloques de mi partido, Luis Naidenoff y Mario Negri, han recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque no encontramos otro lugar a donde ir en nuestro sistema republicano”, aunque aclaró que “no debemos dejar de insistir con este tema en los procedimientos que marca nuestro Estado de Derecho”.

