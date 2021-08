Corte aborigen de la Ruta 81 en Bartolomé de las Casas reclamando refuerzos de la Cajas Alimentarias para las comunidades

26

El móvil de Radio Parque FM 89.3 cubrió el corte en la RN Nº 81 que desde hace muchos días llevan adelante un grupo de originarios de la Comunidad de Bartolomé de las Casas denunciando manoseos y discriminación, a la vez que reclaman al gobierno provincial más Cajas Alimentarias, para poder alimentar a la comunidad.

Los originarios reclamaron a las autoridades provinciales que los censen para comprobar la cantidad de pobladores y las reales necesidades alimentarias de las familias, al respecto Cantón Brigida contó a Julieta González que “desde hace una semana estamos con los reclamos de las cajas alimentarias porque ya desde hace muchos años que no hay organización en la asistencia a las familias y esto afecta la entrega de las mercaderías porque hay muchas familias que no reciben nada de mercaderías”.

“Somos unas 4 mil personas y no a todos nos llegan las cajas alimentarias, por eso lo que estamos pidiendo la ampliación de las entregas, y no somos opositores las familias a los que no nos entregan, como dice Carlos Sotelo, acá no estamos haciendo política y lo que pedimos es que arreglen las planillas y agreguen a las familias que faltan, porque acá los que reciben son el cacique y el director, y nosotros queremos que les llegue a todos por igual como debe ser, sino va a seguir habiendo conflictos”, indicó

“Nosotros consideramos que esto se puede arreglar cuando vengan los del ministerio a revisar las planillas de los tobas y los pilagas, porque hay doble planillas y hay gente que reciben dobles cajas y otras nada, por eso pedimos que a constatar para que las entregas se hagan como se debe hacer”, insistió otra originaria.

“Nadie se acercó a ver nuestras necesidades, porque no votamos en la municipalidad y nuestro voto es directo a la provincia, hay unos 300 chicos que votan para la municipalidad de Fontana, pero la mayoría de la comunidad de Bartolomé vota directamente a las autoridades provinciales”, comentaron.

“Estamos pidiendo que haya más ordenamiento y no haya discriminación, porque hay mas familias y menos cajas, la mayoría de las que reclaman son mujeres que maridos e hijos que no trabajan y tampoco reciben las cajas”, cuestionaron.

“Mañana viene Esteban Ramírez y ahí esperamos respuestas y soluciones definitivas para la comunidad, no queremos problemas, queremos soluciones”, abundaron.

Repudio para Pablo Sosa

Hay audio y video del compañero Pablo Sosa diciendo que nosotros saqueamos las mercaderías,

Noticia en desarrollo…

