Crisis en el transporte: Caballero reclamó que “los funcionarios se pongan la camiseta de los usuarios”

El concejal de la UCR Daniel Caballero cuestionó con dureza la problemática del transporte público de pasajeros en la ciudad, aseguró que el único responsable es el intendente Jorge Jofré y los unicos perjudicados son los vecinos de la ciudad.

El legislador mencionó que los males de esta mala prestación tiene que ver con el hecho de que la empresa nunca tuvo los controles por parte del ejecutivo municipal, ni le han hecho cumplir con el pliego de base de condiciones, en esto hay una mea culpa tanto del municipio cómo de la empresa y del HCD que no había reclamado, esta compañía había ganado la licitación hace varios años, y varios concejales solicitaron que se ejecute el pliego acordado porque de otra manera perjudica al ciudadano.

«La empresa hoy no está prestando el servicio adecuado, solo tiene el 50% de las unidades en la calle por lo tanto se restringe la frecuencia perjudicando la gente, independientemente de que el pasaje es bastante caro, lo que nosotros estamos planteando es que el ejecutivo municipal, los funcionarios se pongan la camiseta del ciudadano formoseño qué está sufriendo y que haga cumplir a la empresa, el municipio dice que le aplica la multa a la empresa pero esto no lo vemos reflejado, porque si se tiene un contrato y no se cumple que pasa, se tienen las multas, pero acá no se ha hecho eso, por el simple hecho de que la empresa tiene un arreglo con el municipio, y esto se vio cuándo en las campañas electorales la empresa le hacía publicidad a los candidatos del ejecutivo municipal y cuando hay un acto político los colectivos no están en la calle sino están llevando pasajeros hasta allí, lleva militantes del PJ»,destacó.

Ademas señaló que el único culpable es el intendente Jorge Jofré, porque es quien llamó a licitación y fue el elegido por el pueblo, ha puesto funcionarios que no tienen la camiseta puesta y que no realizan la función que deberían, siendo el único perjudicado en ciudadanos de a pie, el empleado público que quiere ir a trabajar, la señora que quiere ir a realizar un trámite y los chicos que quieren ir a la escuela, pero qué no cuentan con un servicio adecuado, por ello con todo el bloque opositor exigieron qué se realice una auditoría para saber cuál es la realidad de la empresa y porqué funciona mal.

«Esta auditoría nunca llega porque hay un arreglo entre la empresa y el municipio, porque se sabe muy bien que si se incumple el contrato se debe aplicar una multa y esta se debe cobrar, es cierto qué estamos hablando de casi 300 familias que están trabajando en Crucero del Sur, y que no están cobrando en tiempo y forma, pero lo importante acá es un servicio que no cumple la empresa, y si la cuestión es el combustible se puede ver la falta de previsión que tiene la empresa, porque tiene que prever el consumo de combustible una semana antes, en cuestiones de administración logística hay gastos fijos y se debe tener la previsión de lo que se va a gastar”, contó.

“Trabajé 11 años en un transporte en la parte privada por eso se de lo que estoy hablando, y es cierto que los empleados no están cobrando por la falta de los incrementos de los subsidios tanto de la provincia como del municipio, pero la cuestión es la falta de transparencia que tiene la empresa y que no cumplió nunca con el servicio en forma adecuada, entonces si esto no lo ha realizado desde el inicio hoy sigue igual porque el municipio no ejerce el control sobre el servicio que está realizando la empresa» expresó.

Caballero dijo que cuando la empresa ganó la licitación solo prestó un servicio adecuado por 2 meses, y aún con esta problemática se está solicitando qué se normalicen las sesiones del Concejo Deliberante para tratar ese tema, ya que el bloque opositor está en la calle y se ha reunido tanto con los choferes cómo con los usuarios, en las distintas paradas de colectivo.

Para terminar expuso «estamos planteando que este es un tema más que prioritario, porque la ciudad de Formosa sin un transporte adecuado perjudica a todos, tanto a los empleados, a los chicos que van al colegio, entonces el municipio debe ponerse los pantalones y ejercer el control con la empresa algo que nunca realizó porque siempre le pidió prebenda a la empresa, utilización de publicidad estática para sus distintos candidatos, la utilización de los colectivos para llevar a actos políticos”.

“Por eso desde la oposición que estamos planteando esta realidad hace mucho tiempo y la alternativa para que este servicio se cumpla, porque somos conscientes de que en las elecciones pasadas el pueblo nos dio sus votos por eso ganamos en capital y estamos trabajando para llegar a la intendencia y demostrar a la sociedad que se puede cambiar la realidad del servicio de colectivo y de ciudadano de Formosa, por eso estamos viendo dando con todo porque no es exponer la problemática sino también la solución», concluyó.

