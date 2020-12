Cristina Erico: “Carbajal es un hombre formado en derecho y obviamente es un gran candidato, si decide aceptar la bravuconada de González”

5

1,698 total views, 1,698 views today

La ex diputada radical doctora Cristina Erico fue a despedir como tantos otros formoseños al juez Federal Fernando Carbajal y en entrevista exclusiva con Radio Parque FM 89.3 elogió la alta imagen positiva de la justicia que dejó el ex magistrado federal.

La ex legisladora destacó que con un grupo de abogados consideraron necesario venir a reconocer la labor del ex juez Carbajal porque no sólo a los que son auxiliares de la justicia y están dentro del ámbito judicial sino a toda la sociedad formoseña les dio nuevas esperanzas de creer que un valor fundamental como es la justicia realmente existe, y esto es –simplemente- la aplicación de la ley y de la Constitución, que fue lo que este juez hizo.

Estamos orgullosas de ser abogadas y esto no se termina acá

Además expuso “esto nos da alegría, fé para seguir luchando por nuestra profesión, estamos orgullosas de ser abogadas, porque somos un grupo de mujeres abogadas que volvemos a creer que estamos en el camino correcto y vamos a seguir en la lucha porque esto no se termina acá, sino que vamos a seguir luchando por los derechos fundamentales de todos los ciudadanos”.

El Consejo de Abogacía mantiene una actitud pasiva, frente al avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial

En cuanto al papel del Colegio de Abogados, aclaró que son un grupo interno del mismo y mantienen su oposición a la actitud que ha asumido el Consejo de Abogacía, que tiene una postura pasiva ante el avance de un poder sobre otro, porque en estos últimos tiempos vimos como el Poder Ejecutivo se inmiscuye en la labor del Poder Judicial, no sólo del Federal sino también de la provincia, por eso nadie presentaba amparos en Formosa y este silencio de parte de nuestro colegio hace mucho mal, pues para la sociedad es y siempre fue la voz autorizada, explicó Erico.

Creemos en las condiciones de la doctora López Macé y que va a impartir justicia

“Siempre tuvimos vaivenes democráticos en donde el Colegio de Abogados tuvo una luz, una voz de esperanza y un posicionamiento pero lamentablemente hace tiempo lo ha perdido, pero más allá de esto, seguimos adelante y también creemos en las condiciones de la doctora López Macé, nadie lo pone en duda porque es una persona que ya hace tiempo estuvo en el Poder Judicial, qué va a impartir justicia y ya implementó criterios con respecto a esta cuarentena que dio lugar a que estemos todos acá, aseguró.

Esta cuarentena estricta impuesta en la provincia y en algunos casos extremos según mi criterio, ya existen criterios y la jueza no se podrá apartar en este aspecto, pero también sabemos que es una persona con conocimientos muy profundos, señaló.

Para culminar agregó qué siendo la vida política algo tan dinámico y que se modifica día a día, el juez Carbajal es una persona formada en derecho Más allá de que tuvo participaciones políticas en alguna época, a mi parecer sea él o cualquier otra persona que haya tenido tanta llegada a la sociedad, y obviamente es un gran candidato para cualquier partido político, y aunque él diga que su misión está dentro del ámbito judicial, si lo cambia para bien siempre será aceptado, resaltó resaltando la posibilidad que “baje a la arena política y desde el llano discuta con votos” como vulgar y patoterilmente le propusiera el abucheado ministro de Gobierno y vocero de Gildo Insfran.

Comments

comments