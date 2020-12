Cristina Kirchner, en un acto junto a Alberto Fernández: “A los que tengan miedo de ser ministro o ministra, que vayan a buscar otro laburo”

5

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner volvieron a compartir un mismo escenario luego de que la semana pasada participaran de un acto en la ex ESMA después de meses sin mantener contacto en público. Ocurrió esta tarde en el Estadio Único de La Plata, que, según anunció el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, pasará a llamarse Estadio Único Diego Armando Maradona.

Acompañados en el escenario por Kicillof, Verónica Magario, vicegobernadora bonaerense; Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados; y Máximo Kirchner, presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Alberto Fernández y Cristina Kirchner hicieron énfasis en el primer año de gestión.

Desde la platea observaba buena parte del Gabinete nacional (el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el Canciller Felipe Solá, el ministro de Vivienda Jorge Ferraresi, el de Obras Públicas Gabriel Katopodis, el del Interior Eduardo ‘Wado’ De Pedro, entre otros); varios intendentes bonaerenses como Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Fernando Espinoza (La Matanza) y Mayra Mendoza (Quilmes); sindicalistas como Hugo Moyano y Antonio Caló; y simpatizantes del gobierno del Frente de Todos como la titular de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini.

Alberto Fernández cerró el acto luego del encendido discurso de Cristina Kirchner y resaltó que “estar separados es un error. estamos aquí porque hace más de un año decidimos estar juntos. Y un año después estamos tan juntos como siempre. Me acuerdo muy bien del 10 de diciembre en el que tuvimos que asumir”.

“Tengo una imagen de Cristina, frente a la plaza, en la que me dijo: ‘Presidente, no preste atención a lo que escriban en los diarios o digan en los medios, mire los ojos de su pueblo y háblele al corazón de cada argentino y argentina’. Yo hice lo que me mandaste, fue el mejor consejo que me diste. Porque, como todos dijeron, efectivamente vivimos lo que nadie esperaba que nos toque vivir. No estaba en los planes de nadie”, dijo Fernández.

En esa línea, el Presidente concluyó: “Lo que hicimos fue avanzar nuestros más elementales conceptos éticos. Dejame que te diga algo Cristina: Axel ganó, pero hay economistas y economistas. Axel ganó porque lo primero que tiene en su corazón es compromiso con el pueblo. Nosotros tenemos ese mismo compromiso, y no vamos a ceder”.

Cristina Kirchner fue la penúltima oradora, y en el cierre de su discurso levantó el tono y volvió a hacer una crítica tácita a la administración de Alberto Fernández: “Todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora, vayan a buscar otro laburo, necesitamos gente que los sillones que ocupan sea para defender definitivamente los intereses del pueblo”. ″El lawfare es para disciplinar a los políticos, para que nadie se anime a hacer lo que tienen que hacer y tenga miedo de firmar o autorizar”, agregó la Vicepresidenta. En ese sentido, Cristina Kirchner dijo: “Creo que es necesario que pongamos mucho esfuerzo para que los precios de los alimentos vuelvan a alinearse en un círculo virtuoso que permita alimentar la demanda. “Los argentinos podían comer carne no solo porque tenían trabajo y salario, sino porque cuidamos la mesa de los argentinos tomando medidas que a algunos sectores les parecen antipáticas. Cuando a los poderosos algunas cosas les parecen antipática o comunistas y no nos pueden parar en el senado o diputados, se van a los juzgados”, amplió la Vicepresidenta. Santiago Cafiero Para la ex Presidenta, “el otro gran desafío obviamente va a ser la economía. Sergio (Massa) decía que la economía va a crecer en 2021, pero ojo, yo no quiero que ese crecimiento se lo queden tres o cuatro vivos nada más. Para esto hay que alinear salarios y jubilaciones, precios y tarifas. Porque la Argentina es ese extraño lugar donde mueren todas las teorías económicas”. “Aquí la actividad económica la mueve la demanda. Y al demanda no hay otra manera de hacerla que a través de salarios y jubilaciones y con precios de alimentos accesibles, no estoy diciendo andad que no se puede hacer. Durante 12 años y medio lo hicimos y por eso, además de por la unidad, volvimos. Si uno no sabe cómo llegó es probable que tampoco sepa cómo ir”, resaltó la titular del Senado. Play Luego fue el turno del gobernador Axel Kicillof, que sostuvo que “empezamos esto con un principio, con un valor, y un resorte que fue la unidad del campo popular. Quiero empezar simplemente y rápidamente haciendo anuncios. El primero tiene que ver con la cobertura de nuestra política social”. “Estamos terminando un año complicado, imposible exagerar lo que significa este año. El objetivo es que todas las familias terminen este fin de año con comida en sus mesas. La decisión que tomamos es que enero y febrero, meses en donde disminuye la asistencia a través de los comedores, se va a sostener en los mismos niveles: 8.000 millones para que duplique la ayuda de los comedores. Y el mes de febrero que vuelvan al cronograma que tuvieron todo el año”, anunció el mandatario bonaerense. En tanto, destacó que “mientras la pandemia avanzaba, arreglamos 1.830 escuelas que tenían problemas de gas, de luz, techos que se caían, problemas inadmisibles para chicos y chicas. Y se terminó. Vamos a extender ese programa y vamos a invertir, junto a Nación, 11 mil millones de pesos”. La única y última vez que Máximo Kirchner compartió escenario con Cristina Kirchner fue el día en que ganaron la elección en octubre del año pasado “Estos anuncios encierran una clave de nuestro gobierno: estamos representando a la sociedad, particularmente a las mayorías, a los que no pueden solos. De lo que se ocupa el gobierno de la provincia de Buenos Aires es de lo que más le preocupa a la gente. Venimos a resolverle los problemas a la gente. Tuvimos una pandemia, igual trabajamos para resolverle los problemas a la gente”, afirmó. Por último, reveló que al estadio Único de la Ciudad de La Plata “decidimos rebautizarlo como ‘Estadio Único Diego Armando Maradona’, y a una de las tribunas hemos decidido llamar ‘Alejandro Sabella’”. “Vienen las Fiestas y me gusta decir que el 2021 va a ser el año de la vacunación. ¿Se termina la pandemia? De ninguna manera. Si vacunamos dos millones por mes vamos a estar seis meses para lograr la inmunidad”, concluyó. Máximo Kirchner y Sergio Massa A su turno, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, resaltó que “ninguno de nosotros estaba preparado para administrar en pandemia. Ninguno se imaginó que la tarea de invertir, de pensar y planificar iba a estar cubierta por la de cuidar la vida de los argentinos”. “En un país que el 10 de diciembre del año pasado no tenía crédito, estaba en default, le habían puesto un nombre coqueto de reperfilamiento, había que renegociar la deuda. A pesar de la pandemia y los límites que impuso y de estar en minoría en Diputados, pudimos. Pudimos renegociar una deuda impensada para los argentinos. Pudimos a pesar de la pandemia multiplicar la inversión pública”, sostuvo el ex Jefe de Gabinete. Al respecto, Massa admitió que “obviamente que nos falta mucho”, y resaltó que “termina un año que ninguno de nosotros deseó, pero ese canto que sirvió para el reencuentro, nos tiene que servir el año que viene para devolverle la esperanza a los argentinos. Vamos a volver a abrazarnos porque vamos a llevar adelante un operativo de vacunación que por ahora nadie puede imaginar en escala, porque es de un tamaño único”. “Porque vamos a volver a recuperar el ingreso, porque el año que viene la Argentina va a crecer. Vamos a volver a recuperar el salario de los trabajadores. Vamos a volver a recuperar el ingreso de los jubilados que en los último 4 años perdieron 20% contra la inflación. En marzo van a volver a tener la vieja fórmula que les permitió ganarle a la inflación 7 de los 8 años”, concluyó Massa. Máximo Kirchner Máximo Kirchner fue el segundo en tomar la palabra luego de que Magario abriera el acto, y el diputado destacó que “ver un estadio vacío en un acto peronista es bastante extraño. Si algo hicimos es llenar canchas con Cristina. Y urnas, acá me acota la compañera (NdR: Cristina Kirchner le apuntó ese detalle a lo lejos). Cuando conformamos el Frente de Todos sabíamos que la tarea que teníamos era muy compleja. La tarea más difícil vino después de ganar la elección: poner a la Argentina de pie”. En esa línea, dijo que “el 10 de diciembre ninguno de nosotros imaginaba una pandemia de esta características. Que vino a sumarse a una crisis económica impresionante que dejó el macrismo. A veces los sucesos son tantos y tan rápidos que nos olvidamos que en abril 2018 Macri volvió al Fondo Monetario Internacional. Dos años y medio atrás la Argentina se endeudaba en USD 44.000 millones”. “El Estado fue construyendo herramientas para darle esperanza a los argentinas y las argentinas. El mundo se caía. Esas herramientas que se fueron construyendo fueron importantes. Que no le aumentaran la luz y el gas a las familias argentinas les da un oxígeno más. Muchas veces, algunos sectores medios pudieron mantener abiertos cientos de miles de comercios a lo largo y ancho de nuestro país por el IFE. Empresarios que pudieron hacer uso de ese IFE de manera indirecta. No solo tuvieron el IFE, también tuvieron las ATP”, agregó Kirchner. En ese sentido, destacó que en “semanas más, semanas menos, lentamente los argentinos se empezarán a vacunar. Les pido que, más allá del cansancio natural, que todos y todas sentimos (ponerse un barbijo, no poder verse, no poder tener una vida más normal como deseamos), tenemos que saber que el desafío es ese. Tratar de en estas Fiestas vernos, pero ser lo más cuidadoso que podamos”. “Tengamos conciencia de lo que está sucediendo, de todas las pibes y los pibes que se quedaron sin ir al colegio, que no jugaron, que no pudieron estudiar, que no tuvieron su viaje de egresados. Hay que pelear todos los días. No sobra, no alcanza con que nos quejemos de que suben los precios. Hay que controlar, los empresarios deben entender que los argentinos y las argentinas no pueden más. Todos los años lo mismo. Estas son las cosas que nos interesan”, concluyó. Axel Kicillof y Verónica Magario (Foto: Aglaplata) La primera en hablarles a los asistentes fue la vicegobernadora Magario quien llamó a “pensar en un 2021 distinto, en el que podamos decir que volvemos a crecer, a ponernos de pie”. “Axel pongamos toda la fuerza de la mano del Presidente, de la Vicepresidenta y todos los hombres y mujeres, adelante, y fuerza”, afirmó la ex intendenta de La Matanza.

