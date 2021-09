Critican a Macri: Pero los hijos de los funcionarios de Insfran, en pocos años tienen más empresas que los acumulados por los Macris durante toda su vida

16

“Hablan de pobreza, critican a los ricos pero ellos y sus hijos, sin haber trabajado ni estudiado nunca, son multimillonarios, y algunos con solo 24 años tienen mas empresas que Macri en toda su vida”

El nepotismo es la tentación irresistible de los regímenes totalitarios, y el mal endémico de la concentración y el abuso de poder que lleva a algunos mandatarios feudales provinciales y municipales a otorgarles puestos en la conducción política, administrativa y económica pública y privada a sus parientes.

Formosa no es la excepción, por el contrario, es el más claro ejemplo de estas maniobras de degradación del sistema republicano, que siempre derrapan en las más escandalosas marañas de corrupción, desvíos de fondos, licitaciones amañadas, sobreprecios, retornos, pagos fraudulentos por servicios que no se prestan, mercaderías que no se entregan u obran que no se realizan.

En la Formosa del kirchnerista Gildo Insfrán, se mezclan desde hace mucho: “negocios, poder y parentesco” todos prendidos a la generosa inagotable teta del estado.

Carlos y Yanina Insfrán, hermano e hija del mandatario formoseño, son empresarios, diputados provinciales y tienen todo el control de las erogaciones de erario público, sus yernos funcionarios y empresarios ligados al poder, todos multimillonarios.

Para muestra basta un botón, dice un refrán popular, la ex mujer de Gildo Insfran Teresa Baldús y sus cuñados son desde hace 30 años accionistas de la monopólica proveedora Baldús Combustibles, al igual que sus diversas y empresas multipropósitos asociadas, privilegiada multiproveedoras del estados provincial y los municipales. Desde combustible, transporte, arena y piedra, lo que se le pueda ocurrir ellos proveen igual que el corrompido Enrique Zanin.

Carlitos Miguel Insfrán, hijo del diputado Carlos y sobrino de Gildo Insfran, con sus escasos años y como otra demostración de los privilegios de los que gozan los hijos del poder, a diferencia del resto de los jóvenes formoseños, Carlos Miguel y su amigo Sergio Ramón ya tienen su propia empresa de construcción: FORMOCAT S.R,L.

Lo único que crece en el interior son los patrimonios personales de los intendentes y de sus parientes

Llama poderosamente la atención que un gran número de intendentes del PJ del interior provincial, postulen a sus esposas o hijos, hermanos o parientes para ser concejales y presidir los concejos deliberantes. Todo esto, con el claro objetivo de manejar las cajas de los Concejos y evitar el control de gastos y cuentas públicas, a las vez que se extienden a la apropiación de las mayorías de las empresas privadas, que ellos mismos como funcionarios contratan o con las cuales hacen multimillonarios negocios.

“Lo primero es la familia” y “la caridad empieza por casa”

"Lo primero es la familia" y "la caridad empieza por casa", son los dichos preferidos de un hombre que pese a ser sindicado como "el boludo", en el quinto piso de Casa de Gobierno, supo ubicar "ilegal e inconstitucionalmente" a sus parientes directos en el Ejecutivo comunal, en el Concejo Deliberante que debe controlarlo y en las principales empresas proveedoras y contratistas del Estado.

Mario Brignole consolido poder político y una fortuna incalculable ubicando a sus parientes en puestos estratégicos de poder. Su esposa Clara Doroñuk fue presidente del Concejo Deliberante y uno de sus hijos, Fernando Brignole también fue ungido como concejal. Como en una saga de nepotismo ilimitado, que hoy reconoce ilegal, el mismo apellido resonó en varias dependencias: Roxana Brignole en Recaudación Municipal, Miriam Brignole en Acción Social, Dominga Brignole en el ente de obras públicas, la hija y el yerno de Dominga Brignole en el departamento de tránsito, su cuñado casado con la hermana de Clara Doroñuk, como dueño de la estación de servicio donde el municipio hace compra directa del combustible que hutilizan todos los vehículos oficiales de la comuna.

Y, como para no ser menos, su otro hijo Ariel Marcelo Brignole está al frente de la empresa “El Colorado Constructora”, que tiene a su cargo la ejecución de todas las obras que se realizan en la localidad de El Colorado y que en forma directa les son adjudicados por su Papá Intendente y su mamá y su hermano concejales.

Así, los fondos comunales y de la coparticipación son una abultada caja política en El Colorado, que además de asegurar la supervivencia de Brignole y su familia en el poder, les ha dejado un negocio asegurado y un liderazgo consolidado a tal punto que hoy se perfila como un elemento que puede terciar en la disputa y la despiada puja interna que se va a desatar dentro del PJ por la sucesión de Gildo Insfrán en el poder.

Pablo “Cucho” y Vanina Basualdo, hijos del Intendente de Las lomitas Atilio Basualdo, junto a los hijos y parientes del Intendente Mario Brignole son ejemplos de las más deleznables prácticas del nepotismo municipal, de la corrupción administrativa y la muestra más palpable de que los únicos privilegiados en Formosa son los hijos, los parientes y los testaferros de “El Modelo Formoseño”.

Con sus parientes concejales y funcionarios buscan impunidad para robar descaradamente en las administraciones publicas que manejan como empresas personales y no como instituciones de la democracia.

Como ejemplo, citaron el caso de la familia gobernante de El Colorado, “donde la empresa del hijo del Intendente Brignole salió adjudicada en una obra de más de 7 millones de pesos, por una supuesta licitación privada según surge del cartel que se exhibe a la entrada de dicha ciudad”.

