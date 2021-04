Críticas de Piñeyro por una obra aprobada que registra un 85% de avance de construcción

29

El concejal de la UCR de Formosa, Dr. Gerardo Piñeyro, cuestionó el modo en que en Concejo Deliberante aprobó durante la última sesión, el funcionamiento de una cervecería en la zona del Paseo Ferroviario.

En la reunión del cuerpo, a instancias del Ejecutivo Municipal, se trató la colocación en un gran espacio físico del Paseo Ferroviario, de la firma comercial “Cerveza Patagonia”, que sin los votos de los concejales radicales, se aprobó.

Lo llamativo del caso, según Piñeyro, es que se aprobó el funcionamiento del emprendimiento empresarial ya con un 85 por ciento de avance de obra de la futura sede, a unos 20 metros del despacho oficial del intendente Jorge Jofré, cuando en todos los demás casos, la obligación del interesado es presentar el proyecto con todos los datos técnicos y administrativos, planos, y demás y luego, aguardar la aprobación para comenzar los trabajos de construcción.

“Resulta encomiable la puesta en marcha de cualquier tipo de iniciativas empresariales en estos tiempos de profunda crisis económica, por todo lo que representa, como dar trabajo y dinamizar el mercado, pero lo que molesta es el modo en que se lo hace. El procedimiento de todo lo que conocimos durante la sesión es lo discutible”, cuestionó.

Hizo un poco de historia sobre el predio donde se monta la iniciativa y comentó que durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se firmó un convenio con los estados provinciales y municipales, para la cesión de los espacios de Ferrocarriles Argentinos. El acuerdo preveía que las provincias o municipios deberían introducir en esos espacios físicos determinadas mejoras, como planes de desarrollo como construcción de viviendas sociales; turísticos, urbanísticos, industriales, etc.

En ese marco, criticó la gestión de Jofré sobre este tema y remarcó que “dicen que hacen un banco de tierra para fomento turístico y beneficio social, pero utilizan discrecionalmente un importante espacio físico para ayudar a una firma empresarial, concediendo el lugar por un plazo de 8 años, con una inversión prevista de 9 millones de pesos”.

Agregó que se pudo saber que la obra donde funcionará “Cerveza Patagonia” tiene ya un avance de obra del 85 por ciento “y no está perfectamente establecido los metros cuadrados ni la superficie que ocupará. No tiene cartel de obra, ni plazos no nada de lo que a otros se le exige”.

Por último, mientras graficó que la obra tiene lugar “en las narices” del intendente, indicó que merced a las modificaciones introducidas a última hora por los concejales radicales, la cervecería no gozará de un contrato “leonino” sino de uno que se ajusta al resto de quienes se instalaron como empresas.

