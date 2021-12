Daniel Caballero: “La incapacidad o falta de voluntad del municipio, hace que los vecinos sufran las consecuencias”

63

El edil radical de Libres Daniel Caballero, sostuvo que “otra vez se vuelve a observar la desidia del ejecutivo municipal y su falta de voluntad para hacer cumplir el pliego de condiciones de la adjudicación y su incapacidad para garantizar la prestación del servicio público del transporte público de pasajeros”.

“La falta de voluntad o la incapacidad del Municipio para accionar los mecanismos de los que dispone, hace que la ciudadanía sufra las consecuencias, porque existe un servicio de emergencia que tenía que haberse activado automáticamente ante el paro, para salir a cumplir mínimamente el servicio, poniendo en las calles las unidades que son del municipio, pero en la calle lamentablemente no estaban ninguno de esos móviles”, graficó.

«El municipio que es parte del problema no accionó cómo debía accionar en esta situación, porque son los que tienen la obligación de bregar para que las empresas garanticen su normal desenvolvimiento”, aseguró.

“Nosotros somos conscientes que hoy por hoy a ninguna empresa de transporte le puede cerrar sus números, ni en la parte administrativa y para eso están los subsidios para que puedan cumplimentar, para evitar que los vecinos de Formosa sean rehenes de los incumplimientos empresariales y las demandas salariales de sus empleados”, remarcó.

“El servicio de pasajeros en la ciudad de Formosa siempre fue un mal endémico por el simple hecho de que no existieron nunca los controles necesarios» señaló.

Además agregó que “en la ciudad se tiene un servicio monopólico porque anteriormente tuvo 10 años una empresa y ahora hace 6 años esta otra, pero siempre monopólica, por lo que el municipio debe bregar por hacer cumplir las condiciones comprometidas en el acto licitatorio y para que la empresa que venga a realizar el servicio en Formosa en el futuro las cumpla”, indicó.

Caballero dijo para culminar «el municipio no toma cartas en el asunto por desidia, por falta de capacidad, perjudicando al ciudadano formoseño, el culpable de todo esto hoy por hoy es nuestro intendente, porque no es la primera vez que sucede y que el servicio de emergencia no funciona, por lo tanto la empresa debe tener la multa correspondiente, y de ahora en más esperemos que la municipalidad toda se aboque a este tema».

