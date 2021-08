Daniel Suizer preso en la Alcaidía por caminar por la vereda del gobernador Gildo Insfran

15

El abogado Daniel Suizer fue violentamente detenido por caminar por la vereda e intentar acercarse a la residencia del gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, en el barrio Emilio Tomás, de esta ciudad, Lo detuvieron en ejercicio de su profesión acusado de violar las medidas sanitarias e infringido el articulo 205 del código penal.

Daniel Suizer fue llevado esposado a la Comisaria tercera en el barrio San Miguel y luego a la comisaria Octava en la Nueva Formosa, y desde allí con mentiras a sus abogados lo trasladaron a la Alcaidía en San Antonio, donde un grupo de personas se acercó para exigir su liberación.

“Vengo pedir respuestas al señor gobernador porque ha habido un allanamiento en la casa de una mujer a quien golpearon, el juez no atiende el teléfono y tampoco en la Comisaría Cuarta dan respuesta”, dijo Suizer cuando el uniformado lo invitó a que vaya a la justicia si estaba buscando alguna solución a sus planteos.

“Usted no puede estar acá, es por una cuestión de seguridad que nosotros estamos acá, porque esta es la casa del señor gobernador de la provincia, electo democráticamente por la gran mayoría”, esgrimió el hombre de uniforme justificando lo injustificable, que un ciudadano común se puede acercar a la casa de un funcionario público, cuestionó El Comercial.

La cosa se puso más tensa cuando Suizer, lejos de desistir de su actitud, se frenó y dijo que no se iba a mover. “¿Y se no me quiero ir, qué van hacer?” preguntó desafiante.

“Si usted no se va, yo lo voy a correr”, fue lo último que dijo el uniformado antes de abalanzarse sobre el hombre. Entre tres lo sujetaron y hasta intentaron llevarse detenido a quien lo estaba acompañando con una cámara.

Comments

comments