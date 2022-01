Danien Suizer volvó a cruzar a Gabriela Neme, por utilizar el falso slogan de Gildo Insfran «Formosa Crece»

89

Desde que Gabriela Neme anunció previo a las elecciones PASO que iba ir sola, es decir, con su lista para competir en las primarias, desconcertó a todos y generó enojos. Muchos dicen que ahí, se quebró la relación que tenía con Daniel Suizer, quien, denunció que fue la propia Neme quien lo dejó fuera del juego.

Lo cierto es que, tras la derrota en las elecciones primarias, llegó la alianza con Carbajal, que terminó por quebrar del todo la relación. Ya públicamente Suizer despotricaba contra la, ahora, diputada provincial Gabriela Neme: «Me traicionó«, «Me dejó solo«, «Gaby Neme es Gildo«, y otras cosas, se le escuchan y se le leen a Daniel Suizer, sobre su ex compañera de lucha que también dejó en el camino a Luis Angel Bigatti a quien uso como compañero de formula para la PASO que perdió contra el radical Fernando Carbajal.

Lo último que se conoció de esta pareja «opositora», fue un posteo del abogado, que señaló tras hacerse eco de una publicación de la legisladora provincial en las últimas horas, donde tomó una frase que se ha visto emparentada con el gildismo en el último tiempo, sobre todo en la campaña: «Formosa Crece».

Suizer arremetió contra la la diputada de origen justicialista, y dijo: «Gaby Neme ya usa el slogan de Gildo Insfrán. ¿Traicionó a todos, traicionó la confianza del pueblo formoseño?«, se pregunta en la primera parte de su breve posteo Suizer y remata: «Al menos yo, nunca más daré un voto de confianza a una persona así… La diputada Neme, que se dice opositora tiene más de Gildo que de opositora«.

El posteo que causó el enojo de Suizer

La diputada provincial del bloque Nuevo País, Gabriela Neme, posteó en las últimas horas un breve mensaje titulado «Formosa Crece», que dice lo siguiente:

«Con el apoyo del pueblo y de representantes comprometidos, nuevos, distintos. Porque somos un pueblo joven que está comenzando a tomar decisiones maduras y de cara a un futuro próspero y productivo.

Formosa crece por vos, por tus hijos, por tus amigos, por todos nosotros que juntos aportamos por una provincia de progreso, justicia, trabajo y libertad».

Este fue el breve posteo que encendió a Daniel Suizer, que desde que se «separó» de Neme, está peor que un hombre despechado hablando mal de la diputada que tuvo lo que él no, aceptación de la gente, guste o no.

